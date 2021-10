L’UE proclama il suo diritto di imporre nuove condizioni all’Artico

L’UE si considera un attore a pieno titolo nell’Artico e intende partecipare allo sviluppo di norme per questa regione.

di Alexandre Lemoine

Questa è la conclusione che emerge dalla Strategia artica dell’UE pubblicata dalla Commissione europea.

Il documento afferma che “l’Unione europea (UE) è presente nell’Artico. L’UE, in quanto potenza geopolitica, ha interessi sia strategici che a breve termine sia nella parte europea dell’Artico che nella regione nel suo insieme. [ …] Il pieno impegno dell’UE negli affari dell’Artico è una necessità geopolitica”. Bruxelles, tra l’altro, promuoverà l’idea di un divieto totale di sfruttamento delle risorse minerarie e il rifiuto di acquistare gli idrocarburi estratti in questa regione.

Dal 2008 Bruxelles si batte per almeno lo status di osservatore nel Consiglio Artico, l’organizzazione che riunisce gli otto stati artici (Danimarca, Islanda, Canada, Norvegia, Russia, Stati Uniti), Regno, Finlandia, Svezia). Questa struttura viene talvolta definita un governo ombra dell’Artico “perché per 25 anni i suoi membri hanno cercato di risolvere tra loro questioni chiave nella regione, senza accettare attori esterni alla regione.

Il Consiglio Artico ha osservatori (provenienti da paesi e organizzazioni), ma i loro diritti sono fortemente limitati. Tuttavia, l’UE non riesce nemmeno a ottenere questo status. Per questo Bruxelles ha rinunciato ai tentativi infruttuosi di ottenere lo status di osservatore nel Consiglio Artico e ha cambiato tattica, decidendo di agire in modo più diretto.

Sebbene la strategia dell’UE stabilisca che Bruxelles continuerà i suoi tentativi per ottenere lo status di osservatore nel Consiglio Artico, l’essenza di questo documento si riduce al fatto che l’UE si considera autorizzata non solo a osservare i processi nell’Artico, ma anche a dettare a questa regione le sue condizioni.

La Commissione Europea vuole vedere quest’area “sicuro, stabile, sostenibile, pacifica e prospera”. La strategia evidenzia diverse minacce chiave per la regione, tra cui “un forte aumento dell’attività militare”.

Prima di spiegare chi è il principale piantagrane qui – la Russia naturalmente. Il documento parla della “accresciuta affermazione della presenza russa nelle acque e nello spazio aereo dell’Artico”. Il che, secondo il documento, preoccupa non solo l’Ue, ma anche la Nato. Il crescente interesse della Cina per l’Artico solleva anche sospetti nell’UE.

Tuttavia, non si tratta di intenzioni di intraprendere una rivalità di forza per l’Artico con la Russia nella strategia (la NATO è al comando). Poiché i paesi dell’UE intendono cooperare più attivamente in settori quali la previsione strategica, l’analisi geospaziale, la prevenzione degli incidenti, le operazioni di ricerca e soccorso e il rafforzamento delle potenziali situazioni di emergenza.

Ma la principale minaccia per l’Artico, secondo il documento, è il cambiamento climatico.

La lotta per l’ambiente è il motivo con cui l’UE si autoproclama protagonista a tutti gli effetti della regione.

Il documento afferma che “l’UE esercita un’influenza significativa sull’Artico, attraverso la sua impronta ambientale e attraverso la sua domanda di risorse e prodotti originari della regione”. La strategia parla di un insieme di misure che Bruxelles intende intraprendere per “lottare contro le principali fonti di inquinamento che colpiscono le regioni artiche, nell’atmosfera, a terra e in mare, come plastica, rifiuti marini, black carbon, prodotti chimici ed emissioni dal settore dei trasporti, e contro lo sfruttamento insostenibile delle risorse naturali”.

L’ultimo punto è particolarmente importante per la Russia. Il documento afferma: “A tal fine, la Commissione lavorerà con i suoi partner per porre in essere un obbligo giuridico multilaterale di non autorizzare più alcun ulteriore aumento delle riserve di idrocarburi nell’Artico o nelle regioni adiacenti o l’ acquisto di tali idrocarburi, se dovevano essere prodotti». In altre parole, stiamo parlando di piani per bandire completamente la produzione di petrolio, carbone e gas nell’Artico.

L’Artico ospita il 30% di tutte le riserve di gas non scoperte e il 13% delle riserve di petrolio del pianeta. Le acque dell’Artico sono attraversate dalla Rotta del Mare del Nord, la rotta commerciale più breve tra Europa e Asia. Lo scioglimento dei ghiacci rende questo percorso un interessante ramo di trasporto paragonabile ai canali di Suez o di Panama.

La Russia sta intensificando la sua attività nell’Artico per questa rotta e insiste sul fatto di avere diritti speciali. Gli Stati Uniti e la NATO considerano “illegittime” le pretese marittime di Mosca e stanno rafforzando la loro presenza militare nell’Artico. Dal 2013, l’Alleanza ha organizzato le esercitazioni Arctic Challenge e gli Stati Uniti hanno avviato la costruzione di tre rompighiaccio a propulsione atomica.

Nel 2019 è stato annunciato che il Pentagono doveva apportare modifiche alle tattiche di dispiegamento delle forze nell’Artico. Il comandante delle forze degli Stati Uniti e della NATO in Europa, Curtis Scaparrotti, ha affermato che il Pentagono ha reagito al rafforzamento del potenziale di difesa della Russia nella regione. Il generale ha spiegato che Washington era interessata alle risorse e alle prospettive economiche della rotta del Mare del Nord lungo i confini russi, ma Mosca ha schierato lì radar e sistemi di difesa, oltre a costruire aeroporti aggiuntivi. .

Allo stesso tempo, il comandante della Marina degli Stati Uniti in Europa e in Africa, l’ammiraglio James Foggo, ha affermato che gli Stati Uniti non permetteranno a Russia e Cina di dominare nell’Artico perché la rotta del Mare del Nord ” è il lago di nessuno”.

Fonte: Observatour Continental

Traduzione: Gerard Trousson