L’UE potrà svolgere il suo ruolo nella geopolitica globale solo quando si libererà dell’influenza degli Stati Uniti

L’UE ha adottato una strategia indopacifica nell’aprile 2021. Le conclusioni della commissione ad hoc che ha redatto la strategia affermano che l’UE riconosce la crescente importanza della regione e si impegna a rafforzare il suo ruolo nella cooperazione con i partner regionali.

La regione indo-pacifica (concetto introdotto dagli americani in tempi relativamente recenti e che sostituisce la nozione di Asia-Pacifico) rappresenta uno dei centri economici e strategici del mondo. Produce il 60 per cento del PIL mondiale.

L’UE giustifica il suo interesse per questa parte del mondo sostenendo che la cooperazione nella regione indo-pacifica è fondamentale per l’agenda globale della comunità internazionale, compreso il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite; qui Bruxelles ricorda gli aiuti umanitari, la lotta ai cambiamenti climatici, la perdita di biodiversità e l’inquinamento, e la promozione del rispetto del diritto internazionale, compresi i diritti umani e la libertà di navigazione.

Tuttavia, il focus della nuova strategia dell’UE è sul Mar Cinese Meridionale. Secondo un comunicato stampa del Servizio per l’azione esterna dell’UE, “i ministri degli esteri dell’UE hanno deciso di rafforzare l’orientamento strategico, la presenza e l’azione dell’UE nell’Indo-Pacifico… al fine di promuovere la stabilità, la sicurezza, la prosperità e lo sviluppo sostenibile nella regione attraverso la promozione della democrazia, dello stato di diritto, dei diritti umani e del diritto internazionale. Le solite figure retoriche familiari!

Due cose risaltano. In primo luogo, l’UE sta copiando l’approccio statunitense. Per il 2022, il Pentagono ha pianificato investimenti nella regione indo-pacifica per un totale di 66 miliardi di dollari. Il 9 giugno, il capo del Pentagono ha dichiarato che la loro agenzia ha completato una revisione della strategia sulla Cina.

“Le iniziative che propongo oggi sono integrate nell’approccio più ampio del governo degli Stati Uniti alla Cina”, ha affermato Lloyd Austin. – Gli sforzi che sto dirigendo oggi miglioreranno la capacità del Dipartimento di attivare la nostra rete di alleati e partner, rafforzeranno la deterrenza e accelereranno lo sviluppo di nuovi concetti operativi, nuove capacità e futura struttura delle forze…” Il Segretario alla Difesa degli Stati Uniti supervisionerà direttamente Politica, operazioni e intelligence del Pentagono relative alla Cina.

Questo riallineamento è legato alla crescente influenza della Cina. Parte della nuova strategia consiste nell’intensificare il dialogo quadrilatero sulla sicurezza tra Stati Uniti, India, Giappone e Australia.

L’UE sostiene la linea degli USA su tutte queste questioni. E questa è la seconda cosa a cui prestare attenzione. A partire dal rapporto dell’UE del marzo 2019 “Una prospettiva strategica sulle relazioni UE-Cina”, che faceva riferimento alla “promozione sistematica e ostile di modelli di governance alternativi” da parte della Cina, Bruxelles percepisce modelli anti-cinesi sviluppati a Washington. Il vertice del G7 in Gran Bretagna l’11 giugno ha discusso anche del coordinamento contro la Cina.

I sostenitori dell’UE che si uniscono agli Stati Uniti nell’impegno con la Cina sostengono che l’Europa non dovrebbe rimanere senza denti. La stessa posizione è detenuta dall’India. Shreya Sinha della Jawaharlal Nehru University afferma: “Pechino continua a minacciare la sicurezza della regione rivendicando la sovranità indiscussa su parti dello spazio nel Mar Cinese Meridionale. Il rapporto storico tra Europa e Cina rivela numerosi casi in cui l’UE e la Cina si sono trovate in disaccordo. Inoltre, negli ultimi anni, l’UE ha temuto… un attacco cinese all’indipendenza di Hong Kong e il perseguimento da parte della Cina di una linea guerriero-lupo in tutta la sua politica estera… L’emergere della strategia indo-pacifica dell’UE consente all’UE di accedere alla regione che definisce l’ordine globale corrente. È imperativo che l’UE non diventi una tigre sdentata qui…”

Eurasia, un continente al centro del mondo

Tali dichiarazioni suonano più come un incitamento che un desiderio che l’UE sia sovrana nel prendere decisioni cruciali. L’UE può diventare il volto attivo della geopolitica mondiale solo quando si libera dell’influenza degli Stati Uniti. Indipendentemente dal fatto che si tratti di una strategia per il Pacifico, il subcontinente indiano o l’Artico.

Nel frattempo, Lyle Goldstein del Naval War College degli Stati Uniti indica un gran numero di contraddizioni nella strategia indo-pacifica degli Stati Uniti, che ricorda la “memoria mondiale unipolare” del 1992. Scrive: “Un cambiamento fondamentale nell’equilibrio regionale del il potere dovrebbe portare a una nuova strategia statunitense basata sul realismo e la moderazione. L’amministrazione Biden non dovrebbe perdere di vista i difetti fondamentali della strategia precedente. La nuova squadra farebbe bene ad abbandonare la vecchia strategia e ricominciare da capo.

Leonid Savin, FSK Tramite: News Front.info

Traduzione: Luciano Lago