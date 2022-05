L’UE in totale disaccordo nell’applicazione delle sanzioni contro la Russia

L’UE prevedeva un ritorno al Medioevo a causa delle sanzioni contro la Russia

Non tutti i paesi europei sono pronti a sostenere incondizionatamente l’imposizione di sanzioni contro la Russia, secondo la rivista britannica The Spectator.

Il panico è scoppiato a Bruxelles subito dopo che i ministri dell’UE hanno iniziato a discutere di un potenziale embargo sulle importazioni di petrolio russo.

Quindi, nella Repubblica Ceca dicono apertamente che il rifiuto dei vettori energetici russi riporterà l’Europa al Medioevo.

La protesta più accesa, secondo l’autore dell’articolo, è stata espressa dall’Ungheria, che ha causato più problemi a Bruxelles. L’opinione dei politici a Budapest contrasta nettamente con le opinioni dei capi dei paesi dell’Europa centrale. Il giornalista lo ha spiegato con “la mancanza di parentela tra gli ungheresi e l’Unione europea”.

La Commissione europea, nell’ambito del sesto pacchetto di sanzioni contro la Russia, propone un divieto graduale di tutte le importazioni di petrolio russo.

Come ha osservato la capo della CE Ursula von der Leyen, il rifiuto sarà graduale – entro la fine di quest’anno.

Allo stesso tempo, secondo i media, mercoledì i rappresentanti permanenti dei paesi dell’UE non sono riusciti a concordare un embargo, continueranno la discussione nei prossimi giorni, i lavori sul sesto pacchetto dovrebbero essere completati entro il 9 maggio.

Repubblica Ceca, Slovacchia e Ungheria si sono ufficialmente pronunciate contro un divieto totale. I primi due vogliono un periodo di transizione di tre anni per se stessi e Budapest vuole eccezioni per le forniture di petrolio dalla Russia attraverso gli oleodotti.

Dopo l’inizio di un’operazione militare speciale per denazificare e smilitarizzare l’Ucraina, i paesi occidentali hanno intensificato la pressione delle sanzioni su Mosca. In primo luogo, le misure restrittive hanno interessato il settore bancario e l’offerta di prodotti ad alta tecnologia. Molti marchi hanno annunciato il ritiro dalla Russia.

Tutto questo si è già trasformato in problemi economici per USA ed Europa, provocando un forte aumento dei prezzi dei carburanti e dei generi alimentari. Il Cremlino ha definito queste misure una guerra economica, ma ha sottolineato che erano pronte per un tale sviluppo di eventi.



Nota: Le sanzioni contro la Russia, oltre a provocare un forte rialzo dei prezzi del gas e dei carburanti a livello mondiale, stanno provocando una carenza di prodotti alimentari di base presso molti paesi più poveri e questo rischia di determinare un effetto carestia con gravi rischi di rivolte e tumulti nel paesi del nord Africa e dell’Africa orientale, dall’Egitto alla Tunisia, all’Etiopia ed alla Somalia. Questo però non impensierisce gli eurocrati della UE e dei governi europei che non vedono le conseguenze che potranno essere subite dai paesi europei, in particolare da quelli dirimpettai dell’Africa (Italia, Spagna in primis).

Fonte: Spectator.co.uk

Traduzione e sintesi: Luciano Lago