L’UE avvia l’inizio del recesso





di Alastair Crooke

L’Ue ha iniziato a indietreggiare: ha mosso i primi passi per smantellare le sanzioni energetiche e alimentari imposte alla Russia. Seguiranno altre misure? O l’asse pan-occidentale russofobico si vendicherà con più belligeranza? Nulla è ancora deciso, ma se il ritiro continua e l’accordo separato sulle esportazioni di grano dall’Ucraina sarà una buona notizia per la regione.

La domanda più importante è se anche un ritiro più profondo dall’UE farà la differenza per il paradigma economico generale. Sfortunatamente, la risposta è molto probabilmente no.

Il settimo round di sanzioni dell’UE contro la Russia, mentre apparentemente si atteggia a sanzioni più severe (come per alcune importazioni di oro nell’UE che non hanno un impatto reale sulla Russia) e con una piccola estensione dell’elenco degli articoli controllati (principalmente tecnologici) – il pacchetto di misure rappresenta, in realtà, una battuta d’arresto dissimulata.

In effetti, se si scava un po’ più a fondo, il pacchetto alleggerisce notevolmente le sanzioni in aree chiave. In primo luogo, il pacchetto “chiarisce” le misure aeronautiche (commento: sebbene formulato in modo opaco, questo passaggio sembra consentire tranquillamente l’esportazione di pezzi di ricambio Airbus alle flotte aeree russe). Il pacchetto afferma che, per evitare conseguenze negative per la sicurezza alimentare ed energetica in tutto il mondo, e per motivi di chiarezza, l’UE estende l’esenzione al trasporto di prodotti agricoli, alle esportazioni di prodotti (alimentari) e fertilizzanti e al trasporto di petrolio dalla Russia alla paesi terzi. Inoltre, esenta gli acquisti di terzi di prodotti farmaceutici e medici dalla Russia.

All’UE piace affermare che le sue sanzioni non hanno mai incluso cibo e fertilizzanti e che l’idea che fanno è propaganda. La sua argomentazione, tuttavia, è fallace. La formulazione giuridica delle sanzioni dell’UE era così aperta, così opaca, che non era chiaro se si applicassero o meno. Le società commerciali temevano giustamente sanzioni retroattive per violazione delle sanzioni. Hanno avuto l’amara esperienza del rifiuto del Tesoro americano di dire esplicitamente cosa era autorizzato e cosa non lo era e, nel caso dell’Iran, di colpire le banche europee con multe mostruose.

L’esplicitezza è importante: i prodotti alimentari, i prodotti agricoli ei fertilizzanti trasportati in paesi terzi sono esenti da sanzioni. Stati come l’Egitto ora possono importare grano dall’Ucraina, dalla Russia e, in effetti, anche dalla Bielorussia (dal momento che questo paese ora forma un mercato unico con la Russia).

Allo stesso modo, il trasporto di petrolio russo verso paesi terzi come Cina, India, Iran e Arabia Saudita è ora esplicitamente esente.

Petrolio russo

Ecco un’altra insincerità – per non dire ipocrisia – implicita in questa esenzione. Fin dall’inizio, l’UE ha ripetutamente segnalato che avrebbe vietato la vendita di energia russa all’UE e che la conseguente perdita di entrate per la Russia avrebbe fatto morire di fame e paralizzato lo sforzo bellico di Mosca in Ucraina.

In primo luogo, la Russia ha insistito affinché il suo gas fosse pagato in rubli. L’UE ha detto “no” e poi ha ceduto. Poi l’UE ha preso di mira il petrolio russo e il G7 ha propagandato un “massimo” sui prezzi del petrolio. Ma paesi come Cina e India hanno detto “no”. E ora l’UE ha ceduto al trasporto di terzi del petrolio russo. (I proprietari di petroliere greche e cipriote avevano già fatto pressioni sui loro governi affinché insistessero su un’esenzione anticipata, per loro).

Cosa sta succedendo ? Il mercato petrolifero è stato di recente volatile, con gli Stati Uniti che hanno tentato di manipolare il “mercato della carta” (che è molto più ampio del mercato fisico), per far scendere i prezzi degli indici Bent e WTI. Ancora una volta, l’obiettivo era danneggiare la Russia e facilitare il “limite del petrolio” di Yellen avvicinando i prezzi ai $ 60 al barile su cui Yellen sta riponendo le sue speranze sul tetto.

Non ha funzionato e sembra che la Casa Bianca voglia solo che i prezzi del petrolio scendano, punto. Anche Victoria Nuland, ha affermato venerdì che gli Stati Uniti e i loro alleati hanno bisogno delle forniture petrolifere russe per entrare nei mercati mondiali, altrimenti il ​​costo di questa risorsa riprenderà a salire: “Dobbiamo vedere la presenza del petrolio russo sul mercato mondiale, altrimenti la scarsità di petrolio farà salire nuovamente i prezzi”.

Il realismo entra in gioco! Putin sta soddisfacendo tutte le sue principali richieste di crisi alimentare e oggi vende persino un volume leggermente superiore di petrolio.

Il prezzo del petrolio oscillerà infatti. Tuttavia, reagirà più agli effetti della profondità della recessione in arrivo che alla manipolazione del mercato e agli sforzi di Yellen per limitare i prezzi. L’establishment occidentale sta ancora cercando di adattarsi alla nuova realtà: si ritiene che le materie prime abbiano un valore innato, mentre le valute fiat come il dollaro no. La nuova era delle materie prime rappresenta uno spostamento psicologico globale verso il valore intrinseco, in un’era di crescente inflazione.

E dove andrà a finire questo transito “ora esente” di petrolio russo? All’UE (in gran parte). È qui che l’insincerità diventa evidente: l’India compra petrolio russo, lo passa attraverso le sue raffinerie e vende “prodotti raffinati indiani” dove? Verso l’UE. Idem per gli altri carichi. Lo stesso per l’Arabia Saudita. Le polizze di carico di queste navi non menzioneranno la Russia quando arriveranno a destinazione europea.

In breve, l’Ue sta silenziosamente facilitando l’elusione del proprio regime sanzionatorio, che ha proclamato “schiacciante”.

Ma questo piccolo passo indietro potrebbe soffiare via il vento dalla vela gonfia della crisi economica? No. Ci sono due principali fonti di inflazione. C’è il lato dell’offerta e il lato della domanda. Entrambi possono causare inflazione, ma sono molto, molto diversi in termini di modalità di funzionamento.

L’offerta, come suggerisce il nome, proviene dagli input. L’offerta semplicemente non c’è. I prezzi agricoli stanno aumentando perché i prezzi dei fertilizzanti stanno aumentando, in parte a causa della guerra in Ucraina. I prezzi del petrolio stanno aumentando perché c’è una carenza globale e le catene di approvvigionamento sono interrotte.

Quindi cosa può fare la BCE al riguardo? Niente. La BCE sta trivellando il petrolio? La BCE gestisce un’azienda agricola? La BCE guida un camion? La BCE sta pilotando un mercantile attraverso il Pacifico o sta caricando merci nel porto di Los Angeles?

No, i banchieri centrali non fanno nulla di tutto ciò, quindi non possono risolvere quella parte del problema. L’aumento dei tassi di interesse non ha alcun impatto sulla carenza di offerta che stiamo vedendo. Ed è in questa direzione che soffia l’inflazione, che è il motore della recessione europea.

Alastair Crooke

fonte: Al Mayadeen

Traduzione: Luciano Lago