L’UE Attribuisce La Sua Impotenza di fronte al Coronavirus Come Disinformazione Del Cremlino

da Redazione

di Joaquin Flores

BRUXELLES – In una situazione in cui l’Unione Europea si è dimostrata impotente a fermare davvero le infezioni da coronavirus, i funzionari di Bruxelles stanno ancora cercando di giustificare il loro fallimento come una opera dei “troll Putin”. Il numero di decessi per coronavirus nell’UE è ora ufficialmente più elevato che in Asia – 3421 contro 3384.

La Commissione europea ha pubblicato un documento in cui si afferma che “i media russi hanno organizzato una significativa campagna di disinformazione contro l’Occidente per aumentare l’impatto del coronavirus sulla società, causare panico e sfiducia”.

“L’obiettivo principale della disinformazione del Cremlino è di aggravare la crisi della salute pubblica nei paesi occidentali in linea con la più ampia strategia del Cremlino di indebolire le società europee. La disinformazione in Russia dovrebbe esacerbare la minaccia di una crisi sanitaria nei paesi occidentali “, afferma il documento CE.

Il documento è stato sviluppato dalla task force US East StratCom, che opera nell’ambito del servizio europeo per l’azione esterna, che monitora quotidianamente le attività di disinformazione della Russia. Ciò significa anche che le campagne mediatiche che puntano a gettare la colpa sulla Russia sono sotto il controllo del Consiglio Atlantico.

Due volte nella storia, l’instabilità europea ha portato la Russia in una guerra non di sua scelta. Sono la prima e la seconda guerra mondiale, in cui la Russia ha subito perdite straordinarie.

A causa di questa realtà geopolitica, è molto improbabile che la Russia desideri alimentare l’instabilità in Europa.

In relazione a questo, l’Inghilterra e gli Stati Uniti avevano utilizzato i loro giochi di equilibrio nell’Europa continentale che hanno contribuito all’instabilità che ha dato origine a entrambe le guerre.

Indipendentemente dalla realtà del virus Covid-19, la crisi sembra essere armata da alcuni gruppi di potere con base in Occidente per far avanzare un numero qualsiasi di possibili programmi sotto il controllo delle Elite dominanti.

Traduzione: Luciano Lago