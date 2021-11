L’UE arma il confine con la Bielorussia, incolpando Minsk e Mosca





di Finian Cunningham

Bruxelles si sta sottraendo ai suoi obblighi legali per evitare tensioni interne con l’opposizione populista all’Europa capitalista controllata dalle multinazionali.

La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha lanciato una dura accusa contro la Bielorussia e la Russia, sostenendo che stanno armando il problema della migrazione al confine con la Polonia. Questa è una mossa codarda per deviare la colpa. Sta anche intensificando incautamente lo scontro.

Parlando ai media dopo un incontro alla Casa Bianca con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, l’alto funzionario dell’Unione europea ha affermato che il compito da svolgere era quello di “proteggere le nostre democrazie” dalla “cinica guerra ibrida”. Ha esplicitamente accusato la Bielorussia di armare la migrazione e di destabilizzare l’UE.

Von der Leyen non ha menzionato la Russia per nome, ma i suoi commenti implicavano che Mosca stesse colludendo con il suo vicino e alleato per creare tensioni geopolitiche facilitando l’afflusso di migranti in Polonia, Lituania e Lettonia. Ha anche citato precedenti accuse non dimostrate di interferenze elettorali e attacchi informatici attribuiti alla Russia come precedenti per l’attuale “guerra ibrida” con la migrazione.

Altri leader dell’UE sono stati più apertamente provocatori. Il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki questa settimana ha affermato che il presidente russo Vladimir Putin stava “progettando” un complotto in combutta con la Bielorussia per inondare l’UE di migranti. Questa è una rivisitazione di una vecchia richiesta che risale al 2015, quando più di un milione di rifugiati sono entrati nell’UE. Allora si diceva che quel movimento di massa fosse una “guerra ibrida” orchestrata da Putin per provocare il caos nel blocco.

Tale affermazione si basa sulla russofobia irrazionale che non regge con i fatti, né allora né adesso.

La maggior parte dei rifugiati bloccati ai confini della Bielorussia con la Polonia e gli Stati baltici provengono dalla Siria, dall’Iraq e dall’Afghanistan. Era lo stesso del 2015. Il denominatore comune è che questi tre paesi d’origine sono stati oggetto di guerre e aggressioni da parte degli Stati Uniti e dei loro alleati europei della NATO per oltre due decenni. Questa è la radice della fenomenale migrazione verso l’Europa. Si può anche considerare la distruzione della Libia da parte della NATO nel 2011 come un’altra porta per la migrazione di massa.

L’UE sta armando la questione distorcendo la causa: sostenendo che sono la Russia e la Bielorussia a creare la marea umana quando in realtà sono state guerre imperialiste illegali e operazioni di cambio di regime condotte dagli Stati Uniti e dagli europei.

Sono la Polonia ei membri dell’UE che stanno schierando migliaia di soldati, carri armati e filo spinato lungo il confine con la Bielorussia. Questo è un abominio dei presunti “valori europei” e del rispetto delle leggi internazionali in materia di asilo. Il fiasco di Bruxelles che sostiene finanziariamente la costruzione di recinzioni di filo spinato è una vergogna internazionale. Evidentemente, questa corsa per delimitare l’Europa arriva esattamente 32 anni dopo la caduta del muro di Berlino.

Filippo Grandi, commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, questa settimana ha condannato la risposta xenofoba e militarizzata dell’UE alle persone in cerca di asilo.

La risposta pesante dell’UE è sproporzionata rispetto ai numeri effettivi coinvolti. Si stima che quest’anno circa 8.000 persone abbiano attraversato il confine bielorusso per entrare nell’Unione europea.

Nel 2015, l’afflusso di circa un milione di rifugiati in Europa dalle guerre guidate dagli Stati Uniti in Nord Africa, Medio Oriente e Asia centrale ha provocato una crisi politica esistenziale per l’Unione europea. Gli Stati membri dell’Europa orientale come la Polonia e l’Ungheria si sono rifiutati di condividere le quote per il reinsediamento dei richiedenti asilo. La Germania ha assunto una quota sproporzionata sotto la politica della “porta aperta” del cancelliere Angela Merkel. Quella politica ha avuto enormi ripercussioni negative per l’intero blocco.

Ha portato ad aspre tensioni tra gli Stati membri e all’interno degli Stati. L’ascesa dei partiti politici populisti anti-UE è stata in gran parte guidata dalla percezione che i migranti stranieri inondano le società.

L’UE vuole disperatamente evitare il ripetersi di quella crisi politica interna. Così si sta muovendo rapidamente per fare della Polonia e degli stati baltici la “linea di difesa”. Questo spiega l’improvvisa militarizzazione dei controlli alle frontiere con la Bielorussia.

L’UE sta preparando un’altra serie di sanzioni economiche contro la Bielorussia la prossima settimana, accusando il suo presidente Alexander Lukashenko di “gangsterismo” e “tratta di esseri umani”. La possibile imposizione di sanzioni alle compagnie aeree russe viene anche rimuginata sulla scia delle accuse secondo cui Mosca sarebbe collusa con Minsk nello spingere i migranti verso l’UE. Questa è una sconsiderata escalation di tensioni.

La Russia ha categoricamente respinto tali accuse. Mosca afferma che l’UE deve parlare direttamente con Minsk per risolvere il problema. Un’idea proposta dal Cremlino è che Bruxelles fornisca aiuti finanziari alla Bielorussia per attuare un sistema razionale di domanda di asilo e reinsediamento. Ma il sospetto è che questa sia l’ultima cosa che l’UE vuole fare. Vuole semplicemente bloccare qualsiasi migrazione per evitare conflitti politici interni. Per fare ciò, deve bloccare la Bielorussia. Quel blocco sta avendo un impatto deleterio sull’economia della Bielorussia, poiché i normali valichi di frontiera per il commercio e il trasporto sono ostacolati.

Migranti al confine polacco bielorusso

Il problema di fondo risale anche in parte alla politica ostile dell’UE nei confronti della Bielorussia. Bruxelles ha interferito polemicamente in Bielorussia, insieme agli Stati Uniti, sostenendo che le sue elezioni presidenziali dello scorso anno erano una farsa. L’UE si rifiuta di riconoscere la rielezione di Lukashenko e ha schiaffeggiato diversi round di sanzioni al Paese sostenendo che il vero vincitore è un candidato dell’opposizione esiliato.

Il governo bielorusso afferma che non può permettersi di accogliere i rifugiati che attraversano il suo territorio in viaggio verso la destinazione desiderata dell’Unione europea. Data l’ostilità di fondo dell’UE nei confronti della Bielorussia, è comprensibile se Minsk non stia esattamente supervisionando i controlli alle frontiere. È una sorta di gesto di “fanculo” al blocco europeo per la sua interferenza negli affari politici della Bielorussia. Von der Leyen e altri funzionari stanno andando oltre affermando che Minsk sta deliberatamente organizzando voli di rifugiati da vari paesi del Medio Oriente, tra cui Egitto, Giordania, Emirati Arabi Uniti.

In base al diritto internazionale, l’UE è obbligata ad accogliere i richiedenti asilo. I governi europei hanno creato milioni di sfollati dalle loro guerre e macchinazioni criminali insieme agli Stati Uniti. Ma Bruxelles si sta sottraendo ai suoi obblighi legali per evitare tensioni interne con gli stati membri sull’immigrazione e l’opposizione populista all’Europa capitalista controllata dalle multinazionali. Ma armando la questione, l’UE sta sconsideratamente sciogliendo le tensioni con la Bielorussia e la Russia. Il colpevole è la codardia morale e politica dell’Europa di non essere all’altezza delle proprie responsabilità cercando di scaricare la colpa sugli altri.

Fonte: Strategic Culture

Traduzione: Luciano Lago