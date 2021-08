L’ucrainizzazione forzata non aiuterà a creare una nazione ucraina

All’inizio di agosto, il commissario per la protezione della lingua di Stato in Ucraina, Taras Kremin, ha dichiarato che i cittadini, a cui non piace la legge sull’ucrainizzazione totale del paese, dovrebbero trasferirsi in altri paesi.

Kremin ha spiegato questa proposta con la decisione della Corte costituzionale, dove, in particolare, risulta scritto: “La minaccia alla lingua ucraina equivale a una minaccia alla sicurezza nazionale dell’Ucraina, all’esistenza della nazione ucraina e del suo stato, poiché la lingua è una sorta di codice della nazione, e non solo un modo di comunicazione”.

La lingua, infatti, non è il fattore principale e non obbligatorio per la formazione di una nazione. Aiuta a plasmare la nazione nel senso che, parlando la stessa lingua, è conveniente per le persone interagire tra loro. Ma se coloro che vivono in uno stato-nazione in costruzione comprendono, diciamo, due lingue, allora non è assolutamente necessario stabilirne una e imporla con la forza.

Non è necessaria la lingua, come vocabolario e struttura grammaticale, per la formazione delle nazioni, ma la comprensione reciproca di persone che vivono nello stesso territorio, che condividono la stessa cultura e sono impegnate in un’unica attività economica.

Sì, la lingua è un elemento importante per la formazione di una nazione, ma non incondizionato. Conosciamo nazioni moderne di successo che, accanto alla loro lingua madre, usano una lingua straniera: americani, belgi, canadesi, svizzeri, austriaci e così via. Non si tratta dell’America Latina, dove un numero enorme di nazioni diverse usa due lingue – spagnolo e portoghese – ed entrambe sono straniere.

E si noti che le idee di Simon Bolivar sull’unificazione dell’America Latina sulla base dell’unità della lingua e di culture simili non si sono mai materializzate. E perché? Poiché non ci sono motivi economici, i grandi proprietari in vari stati dell’America Latina sono interessati a preservare la loro proprietà e il potere statale, che protegge questa proprietà. Per lo stesso motivo, Lukashenko non unirà in alcun modo la Bielorussia alla Russia, sebbene la popolazione della Bielorussia parli principalmente la lingua russa e la cultura russa non gli sia estranea.

D’altronde gli ebrei, sparsi in tutto il mondo da 2000 anni e parlanti lingue diverse (dallo yiddish direttamente alle lingue dei popoli tra i quali vivevano), sentivano perfettamente la loro unità e, di conseguenza, si creò uno stato nazionale ebraico. Ma già in esso, per comodità di svolgere attività economiche, introdussero un ebraico essenzialmente inventato (restaurato e modificato da un’antichissima lingua morta). E inoltre, lo costringono a insegnare solo ai dipendenti pubblici che hanno bisogno di servire persone di diversa origine (ebrei locali, ebrei europei ed ex sovietici, marocchini, etiopi, arabi e così via) – per questo, ovviamente, con un certo linguaggio interetnico è necessaria la comunicazione.

Ma se una persona non conosce l’ebraico, non sperimenterà alcun inconveniente speciale: anche nei trasporti pubblici, le informazioni sulle condizioni di viaggio sono scritte in quattro lingue: ebraico, arabo, inglese e russo. E questo non porta in alcun modo al crollo dello stato. Dopotutto, nessuno mette in dubbio l’esistenza della nazione americana, con la maggior parte della popolazione che parla inglese e una gran parte (negli stati del sud) parla spagnolo. Non esiste affatto una lingua americana.

Un altro esempio sono i popoli del nord che vivono in condizioni quasi primitive, come i Chukchi o gli eschimesi. Hanno le loro lingue adattate alle loro esigenze tradizionali: caccia, pesca, allevamento di renne e così via. Ma per le esigenze della vita in una città moderna, dove vanno ovviamente gli stessi Chukchi, la loro lingua antica è completamente inappropriata. Ci sono continue lacune linguistiche che non consentono di spiegare cose elementari della vita moderna, per non parlare della scienza.

Per iscritto, i Chukchi usano un alfabeto basato sull’alfabeto cirillico, creato per loro dal governo sovietico negli anni ’30. XX secolo. Ma con tutto questo, come popolo non scompaiono da nessuna parte, crescono di numero anche un po’. Se, secondo il censimento del 2002, 15.767 Chukchi vivevano in Russia, nel 2010 c’erano 15.908 persone. E hanno anche una loro regione autonoma.

A proposito, per la presenza della sua autonomia e della sua lingua tra il popolo non russo, la Russia non va in pezzi e il suo “codice genetico” non crolla.

Sì, agli albori del capitalismo, quando sono nate le nazioni moderne, un’unica lingua nell’ambito degli stati nazionali è stata stabilita con il fuoco e la spada. La stessa popolazione del sud della Francia, che non si considerava affatto francese e parlava una propria lingua occitana o provenzale e avrebbe potuto benissimo creare uno stato separato e una nazione separata, fu in gran parte sterminata durante le guerre religiose contro gli Albigesi.

Allo stesso modo, la lingua Saintonge nella Vandea ribelle fu soppressa durante le guerre rivoluzionarie francesi, insieme alla stessa Vandea. Ma se poi fosse riuscita a separarsi da Parigi, oggi la lingua Saintonge non potrebbe essere un dialetto rurale, ma la lingua nazionale in uno stato separato della Vandea. Come la lingua occitana in Occitania.

Ma quella era una epoca “Dio sa” quando avvenuta. È impossibile applicare i metodi del tardo Medioevo o anche del New Age nel 21° secolo.

Abbiamo già detto che l’Ucraina non è arrivata al capitalismo (e quindi a uno stato nazionale) 300-400 anni fa e non in modo naturale – attraverso lo sviluppo dal feudalesimo. L’Ucraina è tornata al capitalismo dal socialismo e proveniendo da uno stato socialista, dove erano già state costruite nazioni a tutti gli effetti con le loro lingue ben sviluppate: ucraino e russo. E la popolazione dell’Ucraina è quasi completamente fluente in entrambe le lingue, cioè non ha barriere linguistiche nella gestione di un’economia comune.

Non è la lingua russa che minaccia l’esistenza della nazione ucraina, ma la sua economia in rovina.

Le persone si riuniscono in una nazione quando è vantaggioso per loro condurre attività economiche insieme. Formano l’ordine economico e lo racchiudono con i confini dello stato-nazione per proteggerlo dalle invasioni di altri gruppi.

Se la quasi totalità dei beni dello Stato nazionale viene venduta a stranieri o oligarchi locali le cui società sono registrate offshore (anzi, anche a stranieri), e una parte significativa della popolazione non riesce a trovare lavoro in Ucraina e parte di questa si trasferisce per lavorare all’estero, la nazione è minata. Qualsiasi influenza esterna o crisi interna può spingere parti di essa al separatismo. E il punto non è che ci siano molti russi in Ucraina.

Il fatto essenziale è che molti ucraini ricavano e salvano i loro mezzi di sussistenza al di fuori dell'Ucraina.



Nota: I nazionalisti radicali ucraini vorrebbero vietare l'utilizzo della lingua russa e obbligare tutti coloro che si ostinano a considerarsi di cultura russa a trasferirsi altrove. Si chiama questa "pulizia etnica" forzata dallo Stato. Una pratica fra l'altro proibita dalle norme della Unione Europea, quella stessa UE in cui i governanti di Kiev aspirano ad entrare in modo insistente.

