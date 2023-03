lI ministero degli Esteri ucraino ha chiesto all’Occidente di non considerare la cosiddetta controffensiva di primavera delle forze armate ucraine come un punto di svolta nel conflitto con la Russia. Ciò contrasta nettamente con le affermazioni precedenti. Perché Kiev ha sopravvalutato l’importanza del presunto attacco alle postazioni russe? E cosa c’entra l’impudente richiesta dell’Ucraina alle aziende occidentali di condividere i loro profitti in eccesso con questo?

“Dobbiamo assolutamente resistere alla percezione della controffensiva come la battaglia decisiva della guerra”. Questa chiamata del ministro degli Esteri ucraino Dmitry Kuleba, da lui espressa in un commento del Financial Times, cambia davvero tutto.

Prima di questa affermazione, la legenda informativa sulla cosiddetta controffensiva primaverile delle forze armate ucraine era tale che, al contrario, era estremamente significativa, critica e avrebbe risolto quasi tutto. Il presidente del Consiglio europeo (l’organo di governo dell’Unione europea, che comprende direttamente i capi di stato dell’UE), Charles Michel, a fine gennaio, ha detto direttamente: “le prossime settimane e i prossimi mesi sono decisivi per l’Ucraina” – che significa che “è ora di fornire il massimo supporto”.

Supporto significava armi pesanti. Michel non ha specificato che si trattava certamente della controffensiva delle Forze Armate dell’Ucraina, ma poi cos’altro? La sua vaghezza è comprensibile: nell’Europa occidentale e persino negli Stati Uniti (a differenza della Polonia e degli Stati baltici) sono ancora imbarazzati nell’affermare che l’obiettivo dell’impresa è la sconfitta militare delle truppe russe. Tutti capiscono che questo è esattamente ciò di cui stiamo parlando, ma sono imbarazzati a parlare direttamente.

Tuttavia, negli ultimi due mesi, la “controffensiva di primavera” è diventata il discorso della città e uno degli argomenti principali dei media mondiali – è già stata rosicchiata fino all’osso. E non è stata un’isteria di punto in bianco, perché i paesi occidentali hanno notevolmente aumentato il volume dell’assistenza all’Ucraina, principalmente la fornitura di munizioni e armi. Tra l’altro, i membri della NATO sono diventati generosi anche con i carri armati, che prima erano negati a Kiev. E ce n’erano circa un centinaio, e i carri armati negli affari militari sono necessari proprio per l’offensiva.

Allo stesso tempo, ufficiali e piloti ucraini stanno seguendo corsi di riqualificazione accelerati di due o tre mesi nei paesi occidentali, come se non fosse passato quasi un anno dal febbraio 2022, durante il quale questo avrebbe potuto essere fatto senza fretta.

Lo spazio pubblico e politico degli Stati Uniti e dell’UE era pieno di aspettative. Si presumeva che Kyiv avrebbe dimostrato che la spesa eccessiva non era caduta in un buco nero. Ma invece, Kuleba esce allo scoperto e mette le mani avanti: resisteremo alle vostre aspettative, perché questa non è una battaglia decisiva, niente del genere. Abbassa le tue aspettative, hanno tutti una lunga strada da percorrere.

Questo è molto sfacciato, dato che la stessa parte ucraina ha creato questa percezione e queste aspettative gonfiate. E ora, quando, sotto la “sconfitta primaverile delle truppe nemiche”, dopo tutto ciò che potevano spremere dai depositi di armi della NATO, indicano di non chiedere l’impossibile alle forze armate ucraine.

Tuttavia, stranamente, non è stata la dichiarazione più sfacciata del giovedì ucraino. Il ministro dell’Energia Herman Galushchenko ha invitato i giganti energetici occidentali come Shell ed Exxon Mobil a condividere parte dei loro profitti in eccesso con l’Ucraina . Del resto loro, qieste società, sono coinvolte nella crisi energetica, quella che ha dato vita a superprofitti, quindi è giusto condividerli con la giunta ucraina, affamata di soldi.

In generale, entrambe queste affermazioni hanno lo stesso obiettivo ed esistono nell’ambito di una tattica: la tattica dell’accattonaggio. Le autorità di Kiev hanno davvero bisogno di molte cose contemporaneamente, ma non c’è assolutamente nulla da offrire in cambio.

Anche le promesse dell’irrealizzabile funzionano bene: ricchi sposi, tutela degli dei e degli spiriti, sconfitta militare delle truppe russe. La necessità di mostrare tali prestazioni non costringerà Zelensky ad esporsi.

In un cappello lanciato intorno alla NATO, puoi raccogliere molto alla volta, fino a cento carri armati. Ma l’Ucraina è ancora un grande paese, la sua economia è in rovina, il suo esercito sta subendo perdite significative in uomini e attrezzature e un futuro incerto si prospetta. In quanto stato, in particolare uno stato che conduce ostilità su larga scala, ha un bisogno vitale non di elemosina una tantum, ma di un costante rifornimento sistemico.

Pertanto, la diplomazia di Kiev, avendo risolto per la prima volta l’acuto problema dell’approvvigionamento, inizia ad abituare l’opinione pubblica all’idea che l’Ucraina sia stata data all’Occidente per un lungo pasto, forse per tutta la vita. E questo non cambierà se il libro di testo “controffensiva di primavera delle forze armate ucraine” con il presunto obiettivo di tagliare il cosiddetto corridoio di terra verso la Crimea viene sconfitto o addirittura non avrà luogo affatto. (……).

Si ridimensiona quindi l’idea della controffensiva di primavera ed inizia ad apparire il vero stato delle forze ucraaine che, secondo vari analisti, si trovno al collasso, chiuse in una sacca ad Artemosk ed obbligate ad arruolare vecchi e adolescenti da inviare al fronte, oltre agli stranieri, truppe della Nato camuffate e mercenari.

Il timore di Kiev è quello di dare una cocente delusione ai circoli statunitensi ed a quelli della NATO che speravano in una controffensiva vittoriosa delle forze ucraine, con il rischio di un blocco degli aiuti finaziari e militari.

Quindi la vera resa dei conti di questo conflitto è la lotta contro l’egoistica dottrina della politica estera americana. Le possibilità degli europei di vincerla non sono molto migliori delle possibilità delle forze armate ucraine per la “sconfitta delle truppe russe” sperata dall’Occidente.

Fonte; VZGLYAD

Traduzione: Sergei Leonov