L’Ucraina sta affondando. Le élite occidentali stanno reagendo?

di Mike Whitney

Ciò che rende così importante l’ultimo rapporto della RAND Corporation sull’Ucraina non è la qualità dell’analisi, ma il fatto che il più prestigioso think tank sulla sicurezza nazionale del Paese abbia preso una posizione opposta a quella della classe politica di Washington e dei suoi alleati globalisti sulla guerra .

È un grosso problema. Tieni presente che le guerre non finiscono perché il pubblico si oppone. È un mito. Le guerre finiscono quando emerge una divisione critica tra le élite, che alla fine porta a un cambiamento nella politica.

Il nuovo rapporto della RAND Corporation, ” Evitare una lunga guerra: la politica americana e la traiettoria del conflitto Russia-Ucraina », rappresenta proprio questa rottura. Indica che le potenti élite si sono staccate dall’opinione dominante perché credono che l’attuale politica stia danneggiando gli Stati Uniti. Riteniamo che questo cambiamento di prospettiva creerà slancio fino a quando non innescherà una domanda più decisa per i negoziati. In altre parole, il rapporto RAND è il primo passo verso la fine della guerra.

Considera, per un minuto, questo estratto dal preambolo del rapporto:

” I costi ei rischi di una lunga guerra in Ucraina sono significativi e superano i possibili benefici di una tale traiettoria per gli Stati Uniti “.

I tentennamenti di Biden

Questa citazione riassume efficacemente l’intero documento. Pensaci: negli ultimi 11 mesi, ci è stato ripetutamente detto che gli Stati Uniti sosterranno l’Ucraina “per tutto il tempo necessario”. La citazione sopra ci assicura che questo non accadrà. Gli Stati Uniti non mineranno i propri interessi per perseguire il sogno irrealizzabile di espellere la Russia dall’Ucraina. (Anche i falchi non credono più che sia possibile.) I membri razionali dell’establishment della politica estera valuteranno le prospettive di successo dell’Ucraina e le soppeseranno rispetto alla crescente probabilità che il conflitto vada fuori controllo.

Naturalmente, questo non servirebbe gli interessi di nessuno e potrebbe innescare uno scontro diretto tra Russia e Stati Uniti. I politici americani dovranno anche decidere se valga la pena del crescente danno collaterale. In altre parole, le linee di approvvigionamento interrotte, l’aumento dell’inflazione, l’aumento della scarsità di energia e cibo e la diminuzione delle scorte di armi sono un giusto ritorno per “indebolire la Russia”? Molti direbbero: “No”.

In un certo senso, il rapporto RAND è solo il primo di una lunga serie di domino in caduta. Man mano che le perdite sul campo di battaglia dell’Ucraina si accumulano – e diventa più evidente che la Russia controllerà tutto il territorio a est del Dnepr – i difetti nella strategia di Washington diventeranno più evidenti e saranno criticati con più forza. La gente metterà in dubbio la saggezza delle sanzioni economiche che danneggiano i nostri più stretti alleati mentre aiutano la Russia. Chiederanno perché gli Stati Uniti stiano seguendo una politica che ha accelerato un forte allontanamento dal dollaro e dal debito americano. E si chiederanno perché gli Stati Uniti abbiano deliberatamente sabotato un accordo di pace a marzo, quando la probabilità di una vittoria ucraina è prossima allo zero. Il rapporto Rand sembra anticipare tutte queste domande e il “cambiamento di umore” che genereranno. Questo è il motivo per cui gli autori spingono per il negoziato e una rapida fine del conflitto. Ecco un estratto da un articolo pubblicato su RT:

La RAND Corporation, un think tank d’élite sulla sicurezza nazionale altamente influente finanziato direttamente dal Pentagono, ha pubblicato un rapporto storico affermando che la guerra per procura prolungata sta attivamente danneggiando gli Stati Uniti e i suoi alleati e avvertendo Washington che deve evitare “un conflitto prolungato ” in Ucraina. (…)

(Il rapporto) inizia affermando che i combattimenti rappresentano “il conflitto interstatale più significativo degli ultimi decenni e che la sua evoluzione avrà conseguenze importanti” per Washington, compreso il fatto che gli “interessi” americani sono attivamente danneggiati. Il rapporto chiarisce chiaramente che mentre gli ucraini guidavano i combattimenti, e le loro città venivano “rase al suolo” e la loro “economia decimata”, questi “interessi” “non sono sinonimi” di quelli di Kiev .1 .

Se il rapporto non afferma esplicitamente che “gli interessi americani (sono) danneggiati”, ne deduce certamente che è così. Non sorprende che il rapporto non menzioni alcun danno collaterale della guerra di Washington contro la Russia, ma gli autori devono averci pensato prima. Dopotutto, non sono i 100 miliardi di dollari o la fornitura di armi letali a costare così tanto agli Stati Uniti. È l’emergere accelerato di coalizioni internazionali e istituzioni alternative che ha portato l’impero americano sulla corsia preferenziale verso la rovina.

Partiamo dal presupposto che gli analisti di RAND vedano le stesse cose di qualsiasi altro essere senziente, che la sfortunata conflagrazione di Washington con Mosca sia un “ponte troppo lontano” e che il contraccolpo sarà immenso e straziante. Di qui l’urgenza di porre rapidamente fine alla guerra. Ecco un estratto del rapporto che è stato visualizzato in grassetto al centro del testo:

” Poiché evitare una lunga guerra è la massima priorità dopo aver ridotto al minimo i rischi di escalation, gli Stati Uniti dovrebbero adottare misure che rendano più probabile la fine del conflitto a medio termine “.

È interessante notare che, mentre il rapporto descrive in dettaglio i principali rischi di escalation (i rischi principali sono una guerra più ampia con la NATO, una ricaduta del conflitto in altri paesi dell’UE e una guerra nucleare), non spiega perché esattamente una “guerra lunga” sarebbe così dannoso per gli Stati Uniti. Riteniamo che questa omissione sia intenzionale e che gli autori non siano disposti ad ammettere che il contraccolpo delle sanzioni e la formazione di coalizioni straniere anti-americane minano chiaramente i piani americani per mantenere la loro presa sul potere globale. Tra le élite, tali discorsi sono proibiti. Ecco come Chris Hedges riassume la situazione in un articolo di Consortium News :

” Il piano per rimodellare l’Europa e l’equilibrio di potere globale degradando la Russia si rivela simile al piano fallito per rimodellare il Medio Oriente. Sta alimentando una crisi alimentare globale e sta devastando l’Europa con un’inflazione a due cifre. Sottolinea l’impotenza, ancora una volta, degli Stati Uniti e il fallimento dei suoi oligarchi al potere. Per controbilanciare gli Stati Uniti, nazioni come Cina, Russia, India, Brasile e Iran si stanno staccando dalla tirannia del dollaro come valuta di riserva mondiale, che scatenerà la catastrofe economica e sociale negli USA. Washington sta fornendo all’Ucraina sistemi d’arma sempre più sofisticati e miliardi e miliardi di aiuti nel futile tentativo di salvare l’Ucraina ma, soprattutto, di salvare se stessa. »2 .

Hedges lo riassume perfettamente. Lo stupido intervento di Washington apre la strada al più grande disastro strategico nella storia degli Stati Uniti. Eppure, anche oggi, la stragrande maggioranza delle élite aziendali e bancarie sostiene fermamente la politica esistente ignorando gli evidenti segni di fallimento. Un esempio concreto: il World Economic Forum ha pubblicato sul suo sito web una dichiarazione generale di sostegno all’Ucraina. Eccola :

“ L’essenza della nostra organizzazione è la fede nel rispetto, nel dialogo e negli sforzi collaborativi e cooperativi. Condanniamo pertanto profondamente l’aggressione della Russia contro l’Ucraina, gli attacchi e le atrocità.

Siamo totalmente solidali con il popolo ucraino e con tutti coloro che soffrono innocentemente a causa di questa guerra del tutto inaccettabile. Faremo tutto il possibile per assistere e sostenere attivamente gli sforzi umanitari e diplomatici.

Speriamo solo che – a lungo termine – prevalga la ragione e che riemerga lo spazio per costruire ponti e riconciliazione ”3 .

Questo non dovrebbe sorprendere nessuno. Naturalmente, i globalisti si schiereranno con la loro squadra di demolizione espansionista (NATO) piuttosto che con il più grande difensore mondiale dei valori tradizionali, dei confini e della sovranità nazionale. Non serve dirlo. Nonostante ciò, il rapporto Rand suggerisce che il sostegno alla guerra non è più unanime tra le élite. E, poiché sono le élite che alla fine definiscono la politica, ora c’è una crescente probabilità che questa politica cambi. Consideriamo questa “rottura del consenso d’élite” come lo sviluppo più positivo degli ultimi 11 mesi. L’unico modo per gli Stati Uniti di cambiare il loro approccio in Ucraina è che più élite tornino in sé e ci tirino fuori dai guai.

La sezione meno convincente dell’intero rapporto si trova sotto il titolo: ” Impegni degli Stati Uniti e degli alleati per la sicurezza dell’Ucraina “.

Il problema è facile da capire. Gli autori vogliono concordare un piano per garantire la sicurezza dell’Ucraina al fine di incoraggiare i negoziati con la Russia. Sfortunatamente, la Russia non permetterà all’Ucraina di far parte di un’alleanza di sicurezza sostenuta dall’Occidente. In effetti, questo è il motivo per cui la Russia ha lanciato la sua invasione in primo luogo, per impedire all’Ucraina di entrare a far parte di un’alleanza militare ostile (NATO) legata agli Stati Uniti. Si tratta di un argomento delicato che senza dubbio costituirà un ostacolo in ogni futura trattativa. Ma questa è una questione sulla quale non ci possono essere “margini di manovra”. L’Ucraina – o ciò che ne resta – deve essere sempre neutrale e tutti gli estremisti di estrema destra devono essere tenuti fuori dal governo, dall’esercito e dai servizi di sicurezza.

Forze ucraine, carbe da cannone per la guerra USA

Il governo degli Stati Uniti si dividerà in due campi antagonisti?

Come abbiamo detto prima, pensiamo che il rapporto RAND indichi che le élite sono ora divise sulla questione dell’Ucraina. Riteniamo che questo sia uno sviluppo positivo che potrebbe portare a negoziati e alla fine della guerra. Tuttavia, non dovremmo ignorare il fatto che anche l’analisi più imparziale può orientarsi favorevolmente nella direzione del gruppo che fornisce il finanziamento. E potrebbe essere vero anche qui. Ricorda, la RAND Corporation è un think tank apartitico che, secondo il tenente colonnello Karen Kwiatkowski in pensione dell’aeronautica americana: lavora per l’establishment della difesa, e se finissero i soldi, il think tank non esisterebbe nella sua forma attuale. Serve pienamente gli interessi del governo degli Stati Uniti e ne dipende . ( Lew Rockwell )

Si può dedurre che il rapporto RAND possa rappresentare il punto di vista del Pentagono e dell’establishment militare statunitense, che ritengono che gli Stati Uniti stiano andando avanti a tutta velocità verso la conflagrazione diretta con la Russia. In altre parole, il rapporto potrebbe costituire i primi attacchi ideologici ai neoconservatori che guidano il Dipartimento di Stato e la Casa Bianca. Crediamo che questa divisione tra il Dipartimento della Guerra e il Dipartimento di Stato diventerà più visibile nei prossimi giorni. Possiamo solo sperare che prevalga la fazione più scaltra del Pentagono.

fonte: The Unz Review

Traduzione:Luciano Lago