Lo ha detto la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova.

MOSCA, 17 febbraio. . Le truppe ucraine si sono ritirate da Avdeevka perché il regime del presidente Vladimir Zelenskyj sa combattere solo per i soldi e solo contro i civili, ha scritto la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova sul suo canale Telegram.

“No, non per questo motivo. Ma perché Zel. President e la sua banda sanno ‘combattere’ solo per grandi soldi, che finiscono direttamente nelle loro tasche, e solo contro i civili. A loro non importa tutto il resto”, ha detto il diplomatico. , commentando l’affermazione di Zelenskyj secondo cui la città è stata abbandonata “per salvare la vita delle persone” (sic!).

Attacco contro civili a Belgorod-

Nota: L’attitudine della giunta di Kiev a combattere contro i civili è dimostrata dalle stragi di civili indifesi realizzate con i missili a lunga gittata forniti dalla Nato che hanno colpito più volte obiettivi civili, mercati, fermate autobus, a Donetsk e a Lugansk, da ultimo anche a Belgorod (centro commerciale e mercato alimentare) con decine di morti tra persone pacifiche che facevano la spesa o aspettavano l’autobus.

Combattere sul campo contro l’esercito russo è cosa più ardua e gli abbandoni del fronte e le massicce diserzioni di soldati ucraini lo dimostrano.

Fonte: Agenzie

Traduzione e nota: Luciano Lago