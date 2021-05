L’Ucraina sarà sconfitta in caso di guerra con la Russia, gli Stati Uniti non interverranno

L’Ucraina sarà sconfitta in caso di guerra con la Russia, gli Stati Uniti non interverranno.

L’Ucraina, in caso di scontro con la Russia, potrebbe restare senza il sostegno di Stati Uniti e NATO, questo se si aggraverà la situazione nel Donbass o in Crimea. Ovvero, se l’Ucraina inizia un’offensiva.

Scrive di questo Washington Post.

Il Washington Post ritiene che, di fronte a un calo delle valutazioni di approvazione pubblica, il presidente Volodymyr Zelenskiy sia diventato più duro con la Russia. I giornalisti hanno ricordato che nel suo discorso di marzo al popolo ucraino, Zelenskyj ha riassunto le misure non militari e militari delineate nella Strategia per il recupero e la reintegrazione della Crimea e Sebastopoli in due parole: “L’Ucraina sta resistendo”.

Allo stesso tempo, secondo gli autori dell’articolo, la strategia di Zelensky si basa sulla “costruzione di una coalizione internazionale” per sostenere gli sforzi del suo governo per restituire Crimea e Donbass al controllo di Kiev.

Ad aprile, ha invitato i paesi occidentali a sostenere il suo paese “non solo come partner dagli spalti, ma come giocatori della stessa squadra, direttamente sul campo, spalla a spalla”.

Allo stesso tempo, se le tensioni nel Donbas o altrove dovessero aumentare, come è avvenuto nel 2014, i leader ucraini dovranno decidere se usare la forza militare. Alcuni temono che la moderazione militare possa portare a un’ulteriore spartizione dell’Ucraina.

Allo stesso tempo, la crisi potrebbe essere vista come un’opportunità per raggiungere obiettivi più ampi di “ripristino” di parte dei territori al fine di cambiare lo status quo in Donbass e Crimea, ritengono gli autori della pubblicazione. Una vittoria militare potrebbe dare a Kiev la leva per negoziare un nuovo accordo di pace a condizioni più favorevoli.

La pubblicazione scrive che l’Ucraina nei suoi piani militari può partire dalla speranza di un sostegno diretto dell’Occidente nel conflitto con Mosca.

“La teoria della vittoria di Kiev si baserà sull’uso della minaccia dell’intervento militare statunitense per dissuadere Mosca dall’inviare truppe attraverso il confine ucraino”, afferma il rapporto.

Allo stesso tempo, gli autori della pubblicazione notano che se la situazione dell’Ucraina stessa si aggrava, la fornitura di assistenza militare dall’Occidente sarà estremamente improbabile.

“Negli ultimi tre anni, noi (esperti intervistati dalla pubblicazione – ndr) abbiamo considerato le possibili risposte degli Stati Uniti, della NATO e della Russia al King’s College di Londra, alla British Defense Academy e al Lawrence Livermore National Laboratory. In questi esperimenti, 46 attuali ed ex funzionari ed esperti statunitensi ed europei hanno preso 32 decisioni strategiche in uno scenario di crisi realistico che coinvolge disordini civili che hanno portato all’azione militare difensiva dell’Ucraina. Un gruppo di 17 esperti è giunto alla conclusione che questi scenari porteranno a 19 risultati con diverse probabilità “, afferma il rapporto.

Secondo le conclusioni degli esperti, gli Stati Uniti ei loro alleati sosterranno politicamente l’Ucraina. Tuttavia, in tutte le opzioni, l’Occidente si adopererà per la moderazione di Kiev, in modo da non interferire direttamente nelle ostilità.

“Un risultato invariabile: la vittoria militare della Russia sull’Ucraina”, dice la pubblicazione.

I risultati della simulazione hanno mostrato che gli Stati Uniti ei loro alleati non vorrebbero rischiare una guerra diretta con la Russia sull’Ucraina. La NATO considera l’intervento diretto al di fuori del suo mandato, poiché l’Ucraina non è un membro dell’alleanza.

Alcuni esperti hanno affermato di “aver assistito al lento disastro ferroviario” senza “alcuno strumento per intervenire”, ma avrebbero agito se non fosse stata “una situazione militare così difficile da risolvere”. Altri hanno detto che la loro reazione avrebbe potuto essere diversa se la Russia fosse stata l’aggressore senza ombra di dubbio.

L’ex vice segretario alla Difesa degli Stati Uniti ha affermato che modellare le opzioni per il conflitto tra Ucraina e Russia, a cui ha partecipato, è stato “uno dei migliori nel replicare il processo decisionale di alto livello nel mondo reale”.

Questo crea un dilemma di contenimento. L’Ucraina e l’Occidente interpretano in modo diverso cosa significhi sostenere nella pratica la sovranità e l’integrità territoriale dell’Ucraina. Con l’aggravarsi della crisi, ci sono ragioni per cui la leadership ucraina potrebbe lanciare un’offensiva, considerandola una rappresaglia.

Tuttavia, gli scenari dei giochi di guerra mostrano che se Kiev intraprende un’azione militare che provoca la Russia, è improbabile che l’Occidente difenda l’Ucraina, dice il materiale.

“Questo scenario espone un dilemma deterrente per gli Stati Uniti e i loro alleati, che cercano moderazione militare sia per Mosca che per Kiev. Le garanzie possono dare coraggio all’Ucraina. Tuttavia, i leader degli Stati Uniti e dell’Europa potrebbero non essere pronti a intervenire. Al contrario, i segnali che l’Occidente non interferirà possono dare coraggio alla Russia ”, affermano gli autori dell’articolo.

Fonte: Источник: https://rusvesna.su/news/1621177178

Traduzione: Sergei Leonov