L’Ucraina richiede ancora più armi e generatori NATO





di Declan HAYES

Anche se la rete elettrica dell’Ucraina è stata pesantemente colpita, non è niente in confronto a ciò che la Siria sta soffrendo ancora oggi.

L’outlet della BBC della NATO riferisce che i loro padroni della NATO hanno promesso di fornire al Reich ucraino ancora più armi e una pila di generatori per mantenere le luci natalizie di Kiev accese intensamente sia per il Natale che per il Piccolo Natale . Il problema, a quanto pare, è che le forze armate russe hanno una crescente propensione a distruggere la rete elettrica dell’Ucraina, polverizzare le sue riserve idriche e distruggere quelle armi fornite dalla NATO che l’Ucraina non scarica sui partner di Zelensky nel mercato nero internazionale .

La NATO non è contenta delle azioni della Russia, che loro e i loro tirapiedi del G7 classificano come crimini di guerra, anche se le azioni della Russia sono una versione annacquata di ciò che la NATO ha fatto in Iraq e di ciò che la NATO e Israele continuano a fare sistematicamente sia in Siria che a Gaza. I blocchi e la distruzione sistematica di Serbia, Siria, Iraq, Yemen, Gaza, Libia e una miriade di altri paesi.

La NATO ha messo in scena il loro blocco del macellaio, al di là di ogni dibattito, sul fatto che sono la NATO e i suoi apologeti della BBC che dovrebbero essere messi sia sul banco degli imputati che alla forca; non solo è una vergogna che questi criminali seriali debbano ancora affrontare la giustizia più severa che meritano ampiamente per la loro molteplicità di crimini di guerra, ma la loro evasione dalla corda del boia ci incrimina tutti.

Anche se la rete elettrica ucraina è stata pesantemente colpita, non è niente in confronto a ciò che la Siria, un terzo della quale è occupata illegalmente dalle truppe statunitensi, sta soffrendo proprio oggi. Sebbene gli ucraini soffrano per il freddo, non è niente in confronto a ciò che la NATO ha inflitto ai bambini siriani, innumerevoli dei quali muoiono congelati, ogni inverno dopo il tetro inverno siriano.

Nei suoi sforzi per dimostrare che suo marito, il principe pagliaccio, non è l’unico burlone di Kiev, la first lady ucraina Olena Zelenska ha paragonato il bombardamento russo del loro Reich, posteriore al blitz britannico e ha poi scherzato dicendo che tutto ciò che lei e il resto dell’élite privilegiata dell’Ucraina vogliono per Il Natale è una nebulosa forma di giustizia, che il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba ha spiegato essere la capitolazione della Russia, che il ministro degli Esteri estone (e famigerato ammiratore delle Waffen SS ) Urmas Rainsal ha spiegato doveva essere raggiunta con massicci attacchi missilistici nel cuore della madrepatria russa .

Anche se sembra che alcuni video del dottor Stranamore sarebbero buoni riempitivi per quel gruppo pazzo, gli attacchi aerei della Russia non sono in alcun modo paragonabili al Blitz, che ha visto la Luftwaffe, con i pagliacci Hitler e Gőring al timone, fare un errore strategico dopo l’errore strategico. contro le “erbacce amare” dell’Inghilterra .

Questo per quanto riguarda l’ universo parallelo di Brigadoon di questi ciarlatani profittatori. La Russia, come ha fatto nel 1812 e nel 1941, sta semplicemente usando il suo tempo per il vantaggio in casa e chi a West Point o Sandhurst potrebbe onestamente biasimarli per questo? Sebbene la risposta allo sporadico bombardamento della Russia sia concettualmente abbastanza semplice, è ovviamente al di là della comprensione della famiglia Zelensky che è troppo preoccupata per i loro ologrammi , il loro portafoglio di proprietà internazionali, le loro passerelle milanesi e le loro importazioni di caramelle per il naso colombiane.

La soluzione è che il Reich ucraino di groppa torni al tavolo dei negoziati, smetta di uccidere i propri negoziatori , bandisca le milizie naziste ucraine (ed estoni), proibisca a Boris Johnson e ad altri politici britannici di dettare le loro posizioni politiche e negoziali, di condannare la Francia e la Germania per il loro mancato rispetto degli accordi di Minsk, smettere di perseguitare la Chiesa ortodossa russa e liberarsi della famiglia Zelensky e di tutti i profittatori come loro.

Tutti quei preliminari sarebbero solo per i principianti. Il vero problema non è la Russia, che confina con l’Ucraina fino alla fine dei tempi, ma gli Stati Uniti che stanno usando e abusando non solo dell’Ucraina ma di tutta l’Europa per evirare e schiavizzare l’intero continente da Dublino a Vladivostok.

Qui a Dublino, il nostro primo ministro attribuisce le proteste locali alle macchinazioni di Putin. Questo pagliaccio strapagato ci sta dicendo che “Putin sta armando la migrazione” e che è in qualche modo colpa di Putin se decine di migliaia di georgiani, albanesi e nigeriani, insieme a oltre 100.000 ucraini, ci sono stati imposti e vengono ospitati e nutriti in cinque hotel stellari a nostre spese. Non solo, ma a causa di Putin, dobbiamo dare agli ucraini le loro case gratis anche se oltre 50.000 irlandesi sono senzatetto e hanno solo le stelle avvolte dalla neve come tettoie.

Nonostante tutto il trambusto di questi venditori ambulanti, la storia non solo è molto peggio di così, ma è destinata a peggiorare ancora. Proprio come ha sottolineato Julian Assange con l’Afghanistan, così anche la NATO ha in atto una massiccia truffa di riciclaggio di denaro in Ucraina. E con tutte le truffe, ci sono vincitori come gli Zelensky e gli asini raglianti dell’establishment politico irlandese ed estone. I perdenti, che includono non solo tutti quei soldati ucraini morti invano, ma anche i comuni tedeschi, che hanno visto distruggere l’infrastruttura industriale del loro paese per servire l’insaziabile avidità delle famiglie Zelensky e Biden. Una volta che il verme si sarà completamente trasformato, come avverrà nel nuovo anno e i tedeschi, gli irlandesi, gli inglesi e gli altri lacchè americani d’Europa saranno costretti a scegliere tra mangiare e riscaldarsi, tra sovvenzionare l’impero immobiliare di Zelensky e mantenere in vita le proprie famiglie, allora tutti i “ lascia che mangino gli insetti saranno soddisfatti.

La rotazione della BBC e degli altri media della NATO non arginerà il diluvio imminente che sarà inarrestabile come la carneficina che seguì la presa della Bastiglia nel 1789.

Fonte: Strategic Culture

Traduzione: Luciano Lago