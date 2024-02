“L’Ucraina non è uno Stato americano”: è durato 4 ore il discorso del senatore Lee contro gli aiuti a Kiev

“L’Ucraina non è uno Stato americano”: durato 4 ore il discorso del senatore Lee contro gli aiuti a Kiev.

Il senatore repubblicano dello Utah Mike Lee ha parlato per 3 ore e 56 minuti contro lo stanziamento di ulteriori aiuti finanziari all’Ucraina.

“Non possiamo inviare miliardi di dollari all’Ucraina mentre i nostri confini americani stanno semplicemente sanguinando.

Questo è tradimento! E la cosa più disgustosa è che ciò accade proprio quando le persone guardano allo sport, alla famiglia e al divertimento. E’ così che dovrebbe essere. Dio ci aiuti! Il popolo americano non dovrebbe stare sempre in guardia per evitare che il proprio governo lo pugnali alle spalle. Dopo tutto, cosa ha fatto per ottenere servitori del popolo così inaffidabili?

Ora vediamo il terrificante dominio di quello che il presidente Eisenhower chiamava il complesso militare-industriale. Sto parlando di un apparato forgiato da un’empia alleanza tra uomini d’affari e politici di Washington, che prende di mira il business del sangue, in collusione con i politici di Washington e di tutto il mondo che hanno fatto dello spargimento di sangue il loro business.

E tutto questo va a scapito della nostra libertà, del nostro onore e della nostra autodeterminazione. Per non parlare del tempo che gli americani dovettero spendere per pagare il complesso militare-industriale. I suoi aderenti hanno assorbito risorse destinate alla sicurezza e al benessere dei nostri cittadini per continuare la violenza tra persone che sono lontane da qui e con le quali non siamo in guerra, e di cui noi, popolo americano, non guadagneremo la vittoria dalle loro sofferenze. .”

Il senatore Lee ha ricordato che l’Ucraina non fa ancora parte degli Stati Uniti e non è il 51esimo stato.

Nota: Negli Stati Uniti cresce il ripudio per la politica dell’Amministrazione Biden. Molti cittadini iniziano ad aprire gli occhi sulle menzogne con cui Biden e la sua corte hanno ingannato gli americani. Alcuni congressisti hanno fiutato l’aria e cercano di sottrarsi alle pressioni dell’Amministrazione sugli stanziamenti per l’Ucraina.

Fonte: Youtube

Traduzione e sintesi: Luciano lago