L’Ucraina non è una vittima, fa parte dell’agenda NWO





Andiamo gente. Cosa farebbe l’America se la Russia o la Cina stessero tentando di costruire basi militari ai nostri confini canadesi e messicani? Cosa pensi che accadrebbe?

Di Chuck Baldwin

In qualità di analista politico e, cosa più importante, di studioso delle Scritture con una mentalità spirituale, ne sono assolutamente convinto: quando le principali istituzioni si avventano su un argomento, decidete collettivamente chi è una vittima e chi è un cattivo e suonate lo stesso tamburo ogni giorno più e più volte all’unisono, la narrazione che viene presentata è al cento per cento capovolta.

E in questo momento le istituzioni di potere hanno deciso di stregarci con un’agenda anti-russa e filo-ucraina. Ma come per tutta la propaganda dell’establishment, la narrativa è una grossa bugia.

Comincio con l’eccellente commento di Ron Paul :

Quando l’amministrazione Bush ha annunciato nel 2008 che l’Ucraina e la Georgia sarebbero state ammissibili all’adesione alla NATO, ho capito che era un’idea terribile. Quasi due decenni dopo la fine sia del Patto di Varsavia che della Guerra Fredda, espandere la NATO non aveva senso. La stessa NATO non aveva senso.

Spiegando il mio voto “no” su un disegno di legge per approvare l’espansione, all’epoca dissi :

La NATO è un’organizzazione il cui scopo si è concluso con la fine del suo avversario del Patto di Varsavia… Questo attuale round di espansione della NATO è una ricompensa politica per i governi in Georgia e Ucraina che sono saliti al potere a seguito delle rivoluzioni sostenute dagli Stati Uniti, la cosiddetta Rivoluzione Colorata e Rivoluzione delle Rose.

Fornire garanzie militari statunitensi all’Ucraina e alla Georgia può solo mettere a dura prova le nostre forze armate. Questa espansione della NATO potrebbe coinvolgere le forze armate statunitensi in conflitti estranei al nostro interesse nazionale…

Sfortunatamente, come abbiamo visto la scorsa settimana, le mie paure si sono avverate. Non è necessario approvare le azioni militari della Russia per analizzare la sua motivazione dichiarata: l’adesione alla NATO per l’Ucraina era una linea rossa che non era disposta a vedere oltrepassata. Poiché ci troviamo a rischio di una terribile escalation, dovremmo ricordare a noi stessi che non doveva accadere in questo modo. Non c’era alcun vantaggio per gli Stati Uniti nell’espansione e nella minaccia di espandere la NATO fino alle porte della Russia. Non c’è modo di sostenere che siamo più al sicuro per questo.

Tuttavia, la NATO è uscita dai binari molto prima del 2008. Il Trattato del Nord Atlantico fu firmato il 4 aprile 1949 e, all’inizio della guerra di Corea, poco più di un anno dopo, la NATO era molto coinvolta nell’operazione militare della guerra in Asia, non in Europa!

Lo scopo della NATO è stato dichiarato di “garantire la sicurezza e la libertà dei suoi membri con mezzi politici e militari”. È un lavoro non ben fatto!

Credo fermamente oggi come nel mio discorso del 2008 all’House Floor che “la NATO dovrebbe essere sciolta, non ampliata”. Nel frattempo, l’espansione dovrebbe essere fuori discussione.

NATO in Ucraina

Ascolta, ascolta, dottor Paul.

In questa colonna, Whitehead ha scritto,

Finché i politici americani continueranno a coinvolgerci in guerre che mandano in bancarotta la nazione, mettono a repentaglio i nostri militari e le nostre donne, aumentano le possibilità di terrorismo e contraccolpo a livello nazionale e spingono la nazione molto più vicino al collasso finale, “noi il popolo” ci ritroveremo in perenne stato di tirannia.

È tempo che il governo degli Stati Uniti smetta di voler controllare il globo.

Questa ultima crisi – la parte dell’America nella resa dei conti tra Russia e Ucraina – è stata convenientemente seguita sulla scia di una lunga serie di altre crisi, fabbricate o meno, che si sono verificate come un meccanismo a orologeria per mantenere gli americani distratti, illusi, divertiti e isolati dalle continue intrusioni del governo nelle nostre libertà.

E così continua nella sua moda orwelliana.

Due anni dopo che il COVID-19 ha portato il mondo in uno stato di autoritarismo globale, proprio mentre la tolleranza delle persone per i mandati pesanti sembra essersi finalmente esaurita, ci stiamo preparando per la prossima distrazione e il prossimo drenaggio della nostra economia.

Eppure controllare il globo e condurre guerre senza fine all’estero non rende l’America, o il resto del mondo, più sicura, certamente non rende l’America di nuovo grande, e sta innegabilmente scavando più a fondo nel debito degli Stati Uniti.

La guerra è diventata un’enorme impresa per fare soldi e il governo degli Stati Uniti, con il suo vasto impero militare, è uno dei suoi migliori acquirenti e venditori.

Ciò che la maggior parte degli americani, a cui è stato fatto il lavaggio del cervello nel credere che patriottismo significhi sostenere la macchina da guerra, non riesce a riconoscere è che queste guerre in corso hanno poco a che fare con la sicurezza del paese e tutto con il sostenere un complesso militare-industriale che continua a dominare, a dettare e modella quasi ogni aspetto della nostra vita.

Considera: siamo una cultura militare impegnata in una guerra continua. Siamo stati una nazione in guerra per la maggior parte della nostra esistenza. Siamo una nazione che si guadagna da vivere uccidendo attraverso contratti di difesa, produzione di armi e guerre infinite.

Gli Stati Uniti sono il primo consumatore, esportatore e autore di violenza e armi violente al mondo. Seriamente, l’America spende più soldi per la guerra rispetto ai budget militari combinati di Cina, Russia, Regno Unito, Giappone, Francia, Arabia Saudita, India, Germania, Italia e Brasile. L’America controlla il globo, con 800 basi militari e truppe di stanza in 160 paesi . Inoltre, i falchi della guerra hanno trasformato la patria americana in un quasi campo di battaglia con equipaggiamento, armi e tattiche militari. A loro volta, le forze di polizia interne sono diventate estensioni itineranti dell’esercito, un esercito permanente.

L’impero americano, con le sue guerre senza fine condotte dai militari statunitensi che sono stati ridotti a poco più che armi a pagamento: esternalizzati, allungati troppo e dispiegati in luoghi remoti per controllare il globo, si sta avvicinando a un punto di rottura.

Andiamo gente. Cosa farebbe l’America se la Russia o la Cina stessero tentando di costruire basi militari ai nostri confini canadesi e messicani? Cosa pensi che accadrebbe?

Inoltre, il leader dell’Ucraina è tutt’altro che un eroe. Ha partecipato volentieri nel consentire alle banche ucraine di essere utilizzate come riciclatrici di denaro per ricchi uomini d’affari e politici e per lo spaccio di influenza nella politica statunitense.

Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelenskyy (un ebreo sionista) è anche accusato di trattamento barbaro, persino genocida, delle persone che vivono nelle due province separatiste di Donetsk e Lugansk, che hanno il diritto naturale sotto Dio di separarsi dall’Ucraina e che ha fatto appello alla Russia per protezione. (Dimmi, l’Iraq e l’Afghanistan hanno invitato l’America a inviare i nostri militari nei loro paesi prima che li invadessimo?) C’è da meravigliarsi se l’ Ucraina sta cercando assistenza militare in Israele? Dopotutto, Israele è estremamente abile nella pulizia etnica e nel genocidio.

Non dimentichiamo inoltre che l’Ucraina ospita oltre una dozzina di Biolab statunitensi sponsorizzati e finanziati dal Pentagono. In altre parole, quei laboratori sono lì per potenziali operazioni militari. Ancora una volta, cosa pensi che farebbe l’America se la Russia avesse costruito una dozzina di Biolab militari appena oltre i nostri confini in Canada e Messico?

L’Ucraina NON è una vittima. È stato per anni all’altezza del suo proverbiale collo in sotterfugi, furti, atti di disumanità e crimini di guerra globali (soprattutto anti-russi). L’Ucraina non è amica della libertà o degli Stati Uniti. Ma è amica di politici e uomini d’affari corrotti.

Forze Ucraine

Qualunque cosa stia realmente accadendo in Ucraina non ha nulla a che fare con la narrativa proposta dalle principali istituzioni.

1) Lascia che ti chieda una cosa: se gli Stati Uniti si sentivano giustificati nel lanciare invasioni preventive dell’Iraq e dell’Afghanistan, comprese le occupazioni a lungo termine, a mezzo mondo di distanza dai nostri confini contro piccole nazioni arretrate che rappresentavano una minaccia zero per l’America, come è possibile La Russia non è giustificata nel lanciare una campagna preventiva per proteggersi da una seria e formidabile espansione militare al suo confine, specialmente quando la sua protezione è cercata da legittimi stati indipendenti? (Ricorda, l’America una volta era un paese separatista.) Si prega di leggere il commento del Dr. Paul citato sopra sul motivo per cui il vero cattivo in questa situazione è la NATO, non la Russia. Ancora una volta, cosa faremmo se fossimo nei panni della Russia?

Se la Russia volesse davvero conquistare l’Ucraina, potrebbe facilmente farlo. L’Ucraina è totalmente incapace di resistere con successo all’esercito russo se la Russia desidera davvero la conquista militare (cosa che non fa). Il leader russo Vladimir Putin ha detto al mondo esattamente perché le sue azioni erano state intraprese, per cosa erano state progettate e non progettate le sue azioni in Ucraina, incluso NON occupare l’Ucraina, e come sarebbero state condotte. Penso che dovresti leggere quello che ha detto.

2) Gli US Biolabs erano un obiettivo importante? Capisco che i laboratori potrebbero essere stati distrutti all’inizio dell’operazione. Se è così, è una cosa MOLTO BUONA.

3) Ora che il popolo americano ha fatto sapere di aver avuto problemi con la narrativa fasulla di Covid e il fattore paura è completamente scomparso, l’élite totalitaria ora sta usando la minaccia della guerra globale per consumare di nuovo i cuori delle persone con la paura? Come diceva Whitehead, “Le guerre infinite sono nemiche della libertà”. (Lo dico da anni.) La paura è anche uno strumento per renderci schiavi. All’inizio della farsa del Covid, ho portato un messaggio a questo proposito.

4) Si tratta di un diversivo per distogliere la nostra attenzione dal National Vaccine Pass (e altri tentativi del nostro stesso governo centrale di calpestare le nostre libertà) che viene lanciato, sostenuto sia dai Democratici che dai Repubblicani?

5) Si tratta di un’altra manipolazione degli affari mondiali dall’interno delle retrovie del CFR e del Bilderberg allo scopo di raggiungere il loro obiettivo generale di governance globale?

Naturalmente, i futuristi di Scofield sono dappertutto urlando di “profezia dei tempi della fine”. Che Balderdash! Si potrebbe pensare che i cristiani inizierebbero a usare un po’ il cervello e smetterebbero di ascoltare questi falsi sensazionalisti di profezie che fanno banca (e sciocchi fuori di se stessi) con false profezie sulla fine del mondo.

Qualunque sia la vera storia in Ucraina, posso dirti questo: NON è quello che ci dicono le grandi istituzioni. E l’Ucraina NON è una vittima.

INFORMAZIONI SULL’AUTORE: Il dottor Chuck Baldwin è un politico americano ed è stato coinvolto in almeno 12 lungometraggi documentari. È stato candidato alla presidenza del Partito della Costituzione per le elezioni presidenziali statunitensi del 2008 ed era stato precedentemente nominato vicepresidente degli Stati Uniti nel 2004. È anche pastore della Liberty Fellowship a Kalispell, nel Montana.

Fonte: chuckbaldwinlive.com

Traduzione: Luciano Lago