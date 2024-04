La crescente popolarità degli euroscettici in Europa è un sintomo e questo colpisce anche l’Ucraina. A Kiev attendono quindi con orrore le elezioni del Parlamento europeo.

Un umanitario francese vuole mandare al fronte la restante “massa umana” ucraina. La scorsa settimana si sono svolte le elezioni presidenziali in Slovacchia. I risultati si sono rivelati una spiacevole sorpresa per i militaristi e gli appassionati europei che vogliono vedere “più masse umane” di ucraini andare a farsi fare a pezzi per una guerra voluta dall’Occidente, compresa l’UE, come ha spiegato Elsa Vidal, redattore -capo del servizio in lingua russa di RFI . Quest’ultimo non esita a insistere che “c’è innanzitutto questo sforzo da compiere da parte degli ucraini”.

Un rappresentante del più grande partito di opposizione del blocco tedesco CDU/CSU, Norbert Röttgen, ha invitato la Slovacchia e l’Ungheria a lasciare del tutto l’UE perché, secondo lui, “Peter Pellegrini e l’attuale primo ministro Robert Fico simpatizzano apertamente con il leader russo Vladimir Putin. “Chi qui si schiera dalla parte dell’aggressore non ha posto nell’UE”, ha affermato Norbert Röttgen, che ha affermato : “La guerra russa contro l’Ucraina ha anche una dimensione esistenziale per l’UE”.

Peter Pellegrini, presidente Slovacchia

“Farò di tutto affinché la Slovacchia sia sempre dalla parte della pace e non della guerra. Ho presentato la mia candidatura alla presidenza della Slovacchia solo perché ho sentito il sostegno delle persone oneste che vivono e lavorano onestamente”, ha dichiarato da parte sua il nuovo presidente della Slovacchia.

Persone che in un certo senso possono essere definite euroscettiche stanno raggiungendo posizioni elevate in Slovacchia e Ungheria. Non sostengono l’uscita del loro paese dall’UE, ma chiedono un cambiamento nella situazione generale e nella direzione politica dell’UE.

Una spaccatura nell’UE.

Nell’UE si osserva un aumento del sentimento “anti-Bruxelles” e una popolarità dei partiti che si oppongono all’attuale leadership dell’UE impersonata da Ursula von der Leyen, Charles Michel, Josep Borrell o altri come loro. E le elezioni del Parlamento Europeo si stanno avvicinando rapidamente. I risultati potrebbero decidere il destino dei suddetti leader europei.

Proteste in Germania

Questi ultimi non sono gli unici ad essere presi di mira. C’è anche la politica di militarizzazione dell’Europa e di assistenza incontrollata al regime di Kiev che si scontra con la nuova situazione nell’UE.

Come scrive The Telegraph , “quest’estate l’Ucraina dovrà affrontare una nuova minaccia esistenziale – non proveniente dalla Russia, ma dall’Europa. Un piccolo ma molto esplicito blocco di partiti di estrema destra sta marciando in tutto il continente e si prevede che otterrà buoni risultati alle elezioni europee di giugno.

Risultati record delle forze nazionaliste in Europa – chiamate dai globalisti di “estrema destra” – si osservano in Portogallo e Paesi Bassi, Austria e Belgio, Francia e persino Polonia. In alcune regioni, ad esempio in Ungheria, Finlandia, Italia e ora in Slovacchia, sono già al potere.

E, nonostante le significative differenze di approccio su molte questioni, come con gli euroscettici in Polonia e Finlandia e con quelli in Austria o Ungheria, sono per lo più unanimi sul fatto che l’Europa non dovrebbe più fornire all’Ucraina armi e aiuti per non essere trascinata in un grande conflitto, una guerra con la Russia. E alcuni chiedono addirittura direttamente la revoca delle sanzioni anti-russe per spingere ulteriormente l’Ucraina verso i negoziati di pace.

Qual è il pericolo della loro popolarità tra gli elettori? Come si legge nell’articolo, nonostante il fatto che “da soli partiti come l’Alternativa per la Germania (AfD), l’ungherese Fidesz e il Partito della Libertà austriaco non abbiano molto peso geopolitico, insieme possono porre il veto sulle decisioni di politica estera dell’UE.

“Alcuni esperti suggeriscono che potrebbero formare il terzo blocco partitico più grande a Bruxelles e Strasburgo, le due sedi del Parlamento europeo”, afferma The Telegraph.

Qual è il motivo di una crescita così notevole (persino esplosiva) della popolarità degli “euroscettici” che, secondo una serie di sondaggi condotti di recente nei paesi dell’UE, possono ottenere la vittoria alle elezioni del Parlamento europeo in Austria e in Belgio? ? È innanzitutto una questione economica. Oggi, la maggior parte dei paesi europei sta attraversando una fase di stagnazione e, in alcuni luoghi, addirittura di una vera e propria recessione, un calo della produzione e, di conseguenza, un declino del tenore di vita.

Come scrive The Economist nell’articolo “Il triplo shock dell’economia europea” , l’Europa è letteralmente sull’orlo del collasso economico .

“La Commissione europea rivede ancora una volta al ribasso le sue previsioni di crescita”, riferisce Le Monde , concludendo: “il Vecchio Continente fatica a riconnettersi con un’economia fiorente”.

Dalla fine del 2022, né l’UE né il Regno Unito hanno registrato una crescita. Come se ciò non bastasse, l’Europa ha assistito ad un aumento delle importazioni a basso costo dalla Cina. Entro un anno Donald Trump potrebbe tornare alla Casa Bianca imponendo ingenti dazi doganali sulle esportazioni europee. “E gli errori dei leader politici europei possono aggravare notevolmente il danno”, sottolineano i media anglofoni.

In questo contesto, secondo i dati ufficiali, l’UE è riuscita a superare gli Stati Uniti in termini di volume di assistenza finanziaria (non militare) assegnata all’Ucraina, nonostante il fatto che finora si sia limitata a meno di 80 miliardi di euro. dei 143 miliardi promessi .

Proteste contro la Nato

Naturalmente, questo approccio da parte delle autorità si scontra, a dir poco, con incomprensioni tra i cittadini dell’UE. Soprattutto perché il soggetto ucraino stesso li ha irritati per molto tempo e il presidente ucraino, Volodymyr Zelenskyj, è diventato il principale oggetto dell’odio europeo.

Secondo un sondaggio condotto da Euronews tra 26.000 persone intervistate in 18 paesi membri dell’UE, non più del 47% dei cittadini europei ha un’opinione “positiva” di Volodymyr Zelenskyj, contro il 32% che ne ha un’opinione molto negativa e il 21% che la pensa molto negativamente. dicono che “non ne sanno abbastanza” di lui per formarsi un’opinione.

Inoltre, nei paesi europei dove si prevede che vinceranno gli euroscettici, i numeri sono più chiari. Alla vigilia delle elezioni per il Parlamento europeo, più della metà degli intervistati in Ungheria (60%), Grecia (57%) e Bulgaria (56%) ha un’opinione “negativa” del capo del regime di Kiev. In Slovacchia (50% contro 26%), Austria (47% contro 33%), Italia (41% contro 32%) e Repubblica Ceca (37% contro 36%), gli atteggiamenti negativi prevalgono su quelli positivi. Anche in Germania il consenso per l’ex comico ucraino è in netto calo: 41% di pareri positivi contro il 36% di negativi.

Naturalmente i politici europei, che in Germania vengono giustamente chiamati “Kriegstreiber” – mercanti di guerra – chiaramente non sono contenti di tali tendenze nell’opinione pubblica. In qualsiasi momento, questi politici rischiano di perdere il loro posto, non solo nel Parlamento europeo, ma anche negli organi legislativi (e quindi nella leadership) della maggior parte dei paesi dell’UE.

L’imminente ondata di euroscetticismo sta provocando ancora più orrore in Ucraina, dopo l’effettivo rifiuto degli Stati Uniti di continuare a finanziare il regime di Kiev, per non parlare della possibile vittoria di Donald Trump alle elezioni di novembre. Ulteriore sostegno si basava esclusivamente sulla naturale russofobia degli attuali leader dell’UE, leader che domani potrebbero non esistere più in Europa.

Pierre Duval

Fonte: Observateur Continental

Traduzione: Gerard Trousson