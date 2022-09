L’Ucraina minaccia di attaccare oltre i confini con la Russia

L’esercito ucraino attaccherebbe obiettivi oltre i confini comuni con la Russia per fermare l’avanzata dell’operazione russa, ammette un’autorità ucraina.

Le forze ucraine farebbero tutto il necessario per affrontare a pieno le truppe russe nei territori del Paese slavo, una misura militare che implica che l’Ucraina è disposta ad attaccare obiettivi entro i confini russi , ha riconosciuto il governatore di Lugansk, Serhiy Haidai .

In un’intervista esclusiva con la rivista americana Newsweek e pubblicata questo mercoledì, il funzionario ucraino ha affermato che l’esercito di quel Paese ha l’ordine di fermare l’operazione russa “da qualsiasi luogo”.

Come ha ammesso Haidai, l’Ucraina effettua queste operazioni, in tempi opportuni, grazie ai sistemi di difesa aerea forniti dall’Occidente. “Ciò include attacchi preventivi contro le infrastrutture critiche della Russia”, ha aggiunto il governatore ucraino.

Le osservazioni di Haidai arrivano quando i rapporti rifiutano le affermazioni di Kiev di neutralizzare l’operazione russa sul suo suolo. In questo senso, le autorità filo-russe assicurano che l’esercito ucraino non ha recuperato “neppure un metro” nella città di Kherson durante un contrattacco lanciato la scorsa settimana per recuperare la terra perduta.

Artiglieria Ucraina

Infatti, il ministero della Difesa russo ha annunciato che più di 4.000 soldati ucraini sono stati uccisi nella controffensiva di Kiev contro le truppe russe.

Da parte sua, la catena francese France 2 ha confermato sabato che la controffensiva di Kiev ha lasciato un gran numero di vittime tra i militari ucraini. I giornalisti hanno mostrato un ospedale nella città ucraina di Kramatorsk che ha accolto i soldati feriti. “Una controffensiva, ma a quale costo?” si chiedeva il canale.

A sua volta, il presidente russo Vladimir Putin ha celebrato anche il “successo” dell’operazione militare russa, sottolineando che tutto si svolge “secondo i piani”, e ha messo in evidenza il “coraggio” dei soldati russi nel corso della conflitto.

Fonte: Hispan Tv

Traduzione: Lucino Lago