L’Ucraina ha cercato di attaccare le navi della flotta del Mar Nero

Il ministero della Difesa russo ha annunciato un tentativo da parte dell’Ucraina di attaccare le navi della flotta del Mar Nero con imbarcazioni senza equipaggio

L’Ucraina ha tentato di attaccare le navi della flotta del Mar Nero “Sergei Kotov” e “Vasily Bykov” con tre barche senza equipaggio, ma non ha avuto successo, ha detto il ministero della Difesa russo.

L’attacco è avvenuto a 340 km a sud-ovest di Sebastopoli. Tutte le barche ucraine sono state distrutte dal fuoco dell’armamento regolare delle navi russe. Dopo aver respinto l’attacco, le navi pattuglia hanno continuato a svolgere compiti di controllo delle navi, ha riferito il ministero della Difesa su Telegram .

Ricordiamo che l’altro giorno la compagnia televisiva americana CNN ha mostrato un drone navale ucraino, che, come riportato, Kiev utilizzerà per attaccare le navi da guerra russe nel Mar Nero.

Attacco di UAV sulla città di Mosca: fatti e versioni

Kiev ha nuovamente tentato di attaccare Mosca con i droni. Quello che è attualmente noto.

Nella notte del 1° agosto, Kiev ha ripetuto il suo attacco con i droni su Mosca. Questa volta l’attacco ha avuto ancora meno successo. Solo un drone randagio è volato sulla capitale.

Letteralmente pochi minuti prima dell’esplosione nella città di Mosca, i canali di telegrammi, citando testimoni oculari, hanno riferito di esplosioni nella regione di Mosca. I residenti locali hanno parlato del volo di droni ucraini a Odintsovo, Kubinka e Naro-Fominsk. E hanno sentito delle esplosioni. Queste si sono rivelate essere opera del sistema di difesa aerea russo.

“La notte del 1° agosto è stato sventato un tentativo di attacco terroristico da parte del regime di Kiev con veicoli aerei senza equipaggio contro strutture nella città di Mosca e nella regione di Mosca.

Due UAV ucraini sono stati distrutti in aria dai sistemi di difesa aerea sul territorio dei distretti di Odintsovo e Narofominsk nella regione di Mosca.

Un altro drone è stato soppresso dalla guerra elettronica e, avendo perso il controllo, si è schiantato sul territorio del complesso edilizio non residenziale della città di Mosca, riferisce il ministero della Difesa russo

Lo stesso tipo di drone fuori controllo si è schiantato sabato contro la stessa torre cittadina del precedente.

“Diversi droni, mentre cercavano di volare su Mosca, sono stati abbattuti dai sistemi di difesa aerea. Uno è volato sulla stessa torre della città come l’ultima volta. La facciata al livello del 17° piano è stata danneggiata. I servizi di emergenza stanno lavorando al scena”, ha detto il sindaco di Mosca Sergey Sobyanin nel suo canale Telegram.

Secondo il Ministero delle situazioni di emergenza, un drone è atterrato al 21° piano.

A seguito di un drone ucraino che ha colpito il grattacielo della città di Mosca, la facciata dell’edificio è stata parzialmente distrutta. Si tratta principalmente di danni alle vetrate.

“Secondo i risultati preliminari dell’ispezione del Ministero delle Emergenze, al 21° piano della torre IQ della città di Mosca, i vetri sono stati rotti su un’area di 150 metri quadrati”, ha detto il servizio stampa della sede del Ministero delle Emergenze di Mosca l’ agenzia di stampa della città di Mosca .

In relazione a questo stato di emergenza all’aeroporto di Vnukovo, è stato annunciato il piano “Tappeto”: gli aerei non sono decollati né atterrati. Tuttavia, questa restrizione non è durata a lungo ed è già stata revocata. È rimasto un solo volo per Domodedovo.

Secondo i dati preliminari, non ci sono state vittime dell’attacco.

Fonti: VZGLYAD – Tsargradtv

Traduzione: Mirko Vlobodic