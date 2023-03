L’Ucraina ha attaccato la base della flotta del Mar Nero a Sebastopoli con droni navali

Questa notte, i droni navali hanno attaccato la base della flotta del Mar Nero della Marina russa.

L’attacco è avvenuto letteralmente il giorno successivo a un massiccio attacco di droni kamikaze a Dzhankoy . Come si è saputo, i droni hanno effettuato l’attacco con la copertura della notte, cercando di nascondere la loro presenza e, per causare il maggior danno alle navi della Marina russa e alle infrastrutture della base navale di Sebastopoli.

Le telecamere di sorveglianza hanno filmato gli attacchi dei droni marittimi. Non hanno alcuna prova dell’uso di droni, ma si vede chiaramente che le esplosioni sono state molto potenti. In seguito, informazioni su questo argomento hanno ricevuto conferma ufficiale anche dalle autorità della penisola.

L’attacco dei droni marittimi è avvenuto all’incirca tra le 4 e le 5 del mattino. Il numero esatto di droni navali che hanno preso parte all’attacco non è stato reso noto, tuttavia, secondo i dati forniti dal capo di Sebastopoli, l’attacco dei droni è stato completamente respinto e non ci sono stati danni alle navi da guerra.

“Al mattino presto, la nostra flotta ha respinto un attacco di droni di superficie. In totale, a quest’ora sono stati distrutti tre oggetti. Hanno cercato di penetrare nella baia, i nostri marinai hanno sparato contro di loro con armi leggere. Ha anche elaborato la difesa aerea su un bersaglio aereo. Le navi da guerra non sono state danneggiate . Dalle esplosioni dei droni navali nemici distrutti negli edifici su Lenina 2, nella casa di Mosca, le finestre furono rotte. Le persone non sono state ferite. I nostri militari hanno respinto con sicurezza e calma l’attacco dei droni nemici a Sebastopoli. Il controllo della situazione continua “, ha detto Mikhail Razvozhaev.

Finora non ci sono dichiarazioni ufficiali del Ministero della Difesa della Federazione Russa.



Fonte: avia.pro/news/ukraina-atakovala-bazu-chernomorskogo-flota-v-sevastopole-morskimi-bespilotnikami

Traduzione. Mirko Vlobodic