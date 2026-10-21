Mosca , 21 ottobre 2026, 07:19 — Agenzia di stampa Regnum. L’Ucraina, con le sue provocazioni, sta tentando di trascinare i paesi dell’UE in un conflitto militare diretto con la Russia. Lo ha affermato Nikolai Bordyuzha, ex segretario del Consiglio di sicurezza e dell’amministrazione presidenziale della Federazione Russa.

Non dimentichiamo che l’Ucraina, attraverso i suoi servizi segreti, sta deliberatamente cercando di trascinare i paesi europei in un conflitto armato diretto [con la Russia]. Stanno conducendo operazioni sotto falsa bandiera per addossare la colpa ai servizi segreti russi”, ha dichiarato Bordyuzha in un’intervista a RIA Novosti.

Egli ritiene che i servizi segreti ucraini siano coinvolti nei presunti incendi dolosi e nelle esplosioni in Europa. Pertanto, l’Ucraina vuole trascinare gli Stati Uniti e l’UE in un coinvolgimento più attivo e diretto nel conflitto con la Russia, e il capo del regime di Kiev, Volodymyr Zelenskyy, non ne fa mistero. Nelle sue interviste, allude costantemente, direttamente o indirettamente, ai presunti preparativi della Russia per un attacco, provocando i paesi europei a un conflitto armato, ha osservato Bordyuzha.

L’11 settembre, il presidente Vladimir Putin ha dichiarato che i leader europei stavano spingendo i loro paesi verso uno scontro militare con la Russia. Ha affermato che Mosca non ha alcun motivo per entrare in conflitto con l’Europa, poiché tutto è stato deciso dopo la Seconda Guerra Mondiale. Putin ha osservato che i paesi europei insistono su cambiamenti che di fatto equivarrebbero a una revisione degli esiti della guerra. Ha inoltre sottolineato che l’Europa sta attualmente pianificando l’invio di truppe in Ucraina, il che significherebbe una guerra con la Russia.

In precedenza, Putin aveva sottolineato che la Russia non aveva alcuna intenzione di attaccare i paesi europei, ma che se l’Europa avesse iniziato una guerra, la Russia sarebbe stata pronta “subito”. Il leader russo aveva affermato che l’Occidente stava fomentando l’isteria anti-russa per distrarre le proprie popolazioni dai problemi interni e giustificare l’aumento delle spese militari e la corsa agli armamenti.

Fonte: Regnum.ru

Traduzione: Sergei Leonov