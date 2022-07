L’Ucraina e la fine della storia

di Batiuska

L’attuale conflitto in Ucraina chiaramente non riguarda proprio soltanto l’Ucraina: questo insieme artificiale di territori è solo un tragico campo di battaglia tra l’Occidente e il resto. Il conflitto riguarda la violenza organizzata e la straordinaria arroganza dell’Occidente, degli Stati Uniti, del Regno Unito, dell’Unione Europea e della NATO, contro il resto del mondo, in particolare la Russia, sostenuta da Cina, India e tutti gli altri popoli. Pertanto, l’imminente vittoria russa nell’operazione speciale in Ucraina significa essenzialmente la fine del dominio dell’Occidente sul pianeta, che dura da 500 anni. Questo è il motivo per cui il piccolo mondo occidentale, che rappresenta circa il 15% del pianeta, è così esplicito nella sua opposizione al popolo russo.

La vittoria russa scuoterà quello che resta della fede illusoria nella mitica superiorità dell’Occidente e soprattutto degli Stati Uniti, la cui paura ha scoraggiato a lungo la resistenza del “Resto del mondo” all’Occidente. Né l’Iran né la Cina hanno corso il rischio di sfidare gli Stati Uniti, la Russia lo ha fatto.

L’Ucraina è il Titanic “inaffondabile” degli Stati Uniti e la Russia l’iceberg che affonda l’arroganza degli Stati Uniti. Quando il mondo vedrà la vittoria russa, almeno quattro continenti, Europa e Cina asiatica, India, Iran, Arabia Saudita, così come America Latina e Africa, voteranno per liberarsi dall’impero americano. È la fine del dominio occidentale, “la fine della storia” di occidentali etnocentrici come Francis Fukuyama

. Per la Russia e l’Europa stesse, prevediamo cinque conseguenze principali. Sono :

Ritiro americano dall’Europa

La vittoria russa comporterà una significativa riduzione, se non un ritiro, delle forze americane che hanno occupato l’Europa occidentale dal 1945 (Regno Unito dal 1942) e l’Europa centrale e orientale dal 1991. Negli Stati Uniti i sentimenti isolazionisti sono già fortino dopo le umilianti disfatte americane in Iraq e Afghanistan e le violente divisioni interne degli Stati Uniti non potranno che rafforzarsi. Gli Stati Uniti si ritireranno nella loro isola divisa. L’unità transatlantica crollerà. L’Europa occidentale può finalmente uscire dal suo isolamento all’estremità della penisola occidentale del continente eurasiatico e unirsi alla corrente principale di un’Eurasia liberata, guidata dalla Federazione Russa. La fine dell’UE

L’UE era un concetto americano a tutti gli effetti, destinato a diventare un USE, uno Stati Uniti d’Europa. Ci sono già molte tensioni al suo interno. Si è verificata la Brexit, il risultato del patriottismo inglese, ovvero anti-britannico e anti-establishment. Le altre tensioni richiederanno soluzioni dopo la vittoria russa. Dopo questa vittoria, il margine di manovra per un’ulteriore espansione dell’UE e la colonizzazione economica dell’Europa centrale e orientale, compresi i Balcani occidentali, giungerà al termine. La fine della nuova colonizzazione dopo la perdita dell’Ucraina ricca di risorse minerà i resti di un’UE già divisa. L’Ucraina era uno stato cuscinetto e un centro di risorse per l’UE coloniale. Il suo rilascio significa la vicinanza diretta dell’UE alla Russia e il ripristino dell’influenza russa. La rinascita della Russia imperiale

I miliardi spesi per corrompere le élite fantoccio traditrici filo-occidentali nelle ex repubbliche sovietiche come gli Stati baltici, la Bielorussia, la Moldova, la Georgia, il Kazakistan e gli altri quattro “stans” dell’Asia centrale saranno stati sprecati. Il mito della superiorità occidentale su cui sono state create queste élite cederà il passo alla realtà. Ciò porrà fine alle loro opportunità di guadagnare dollari e carriere dalla russofobia affittando territori nazionali per creare basi statunitensi, strutture di tortura della CIA o bio-laboratori di guerra batteriologica per creare malattie che prendono di mira la razza. La Georgia è stata la prima a capirlo all’inizio del 2022, rifiutandosi di aderire alle sanzioni anti-russe. In Moldova la scadenza si avvicina, Valori russi per rimodellare l’Europa centrale e orientale

Il rafforzamento delle identità dell’Europa centrale e orientale in stati nazionali come Ungheria, Slovacchia e Polonia porterà al loro riavvicinamento con la Russia. La vittoria della Russia comporterà un aumento della simpatia nei suoi confronti in numerosi stati nazionali dell’Europa centrale e orientale, non solo in Serbia, Montenegro, Macedonia del Nord e Ungheria, Slovacchia e Polonia, ma anche negli Stati baltici, in Austria, nelle terre ceche, in Romania, in Bulgaria, in Grecia e nella parte mediterranea di Cipro. Una volta che le loro élite venali, non patriottiche e nominate dagli Stati Uniti cadranno, i valori russi torneranno in questi paesi come una forza influente. I valori russi rimodelleranno l’Europa occidentale

L’UE, fondata sul crollo dell’URSS, è stata fin dall’inizio una costruzione artificiale, costruita sul rifiuto del patriottismo a favore di un’identità europea sovranazionale inesistente. Il patriottismo è una minaccia esistenziale per Bruxelles. È stato in parte per questo motivo che durante l’era del mercato comune, De Gaulle, che voleva una confederazione di patrie, è stato rovesciato da un cambio di regime americano nel 1968. Poi, nel 2016, i patrioti hanno votato per la Brexit contro l’élite dell’establishment e il presidente democratico Obama. L’UE ha sempre mirato al rifiuto delle identità nazionali a favore di valori postcristiani, anche anticristiani, antinazionali e antifamiliari, alla massiccia immigrazione di schiavi pagati, all’imposizione della LGBT, alla restrizione delle libertà per -Viste dell’UE, ecc.

Conclusione: denazificazione globale

Proprio come nel 1814 le truppe russe liberarono Parigi e nel 1945 Berlino, nel 2020 Bruxelles sarà liberata, o meglio crollerà, sotto la pressione dei valori russi. Si tratta della disintegrazione dell’Unione europea creata dagli Stati Uniti, ma anche delle basi americane nell’Europa orientale e nell’ex Unione Sovietica dell’Est. Vedremo nascere centri nazionali, dalla Scozia a Cipro, dalla Catalogna alla Mongolia, dalla Slovacchia all’Asia centrale. La bolla dell’orgoglio dell’Occidente, degli Stati Uniti, del Regno Unito e dell’Unione Europea, sta esplodendo con la liberazione e la denazificazione dell’Ucraina da parte della Russia. Per preservare la sua identità di nazione imperiale, per proteggere l’integrità della fede ortodossa e per garantire la pace dell’intero mondo multipolare,

Fonte: The Saker

Traduzione: Gerard Trousson