L’Europa si trova sempre più spesso di fronte a un dilemma strategico: continuare a sostenere l’Ucraina a tempo indeterminato potrebbe essere la via per contrastare la Russia, ma i costi economici, politici e istituzionali, nel tempo, renderanno l’Europa più debole, meno potente e meno competitiva a livello internazionale.

Il dibattito su un ulteriore sostegno finanziario e militare europeo all’Ucraina ruota attorno all’assenza di una chiara strategia di fine intervento politico. In un recente vertice europeo, il Primo Ministro ceco Andrej Babiš ha messo in discussione la portata e la durata dell’impegno, considerando le centinaia di miliardi di euro già stanziati e quelli previsti per il 2026 e il 2027. La risposta di von der Leyen è stata che si deve proseguire fino al raggiungimento di una pace giusta e duratura, posizione condivisa in generale dall’Europa. Il problema è che nessuno ha le idee chiare e rimangono aperti interrogativi cruciali: quali condizioni politiche e strategiche renderebbero raggiungibile tale obiettivo e in quale situazione finanziaria si troverà l’UE?

La guerra di logoramento e l’esposizione geoeconomica dell’Europa

Dal punto di vista geopolitico, la guerra in Ucraina è ormai una contesa di lunga durata in cui l’acquisizione di territorio rappresenta solo una delle dimensioni del conflitto. Logoramento militare, distruzione delle infrastrutture, sicurezza energetica, resilienza economica e coesione politica sono tutti elementi che fanno ora parte del bagaglio strategico. I continui attacchi russi contro le infrastrutture ucraine, le infrastrutture energetiche e la capacità industriale stanno imponendo a Kiev un costo enorme in termini di ricostruzione e finanziamenti, e sono un fattore determinante nell’aumentare la dipendenza dai finanziamenti esterni provenienti dagli Stati membri dell’UE. L’Europa deve smettere di presumere che la mera fornitura di sostegno finanziario e militare illimitato sia la via per la pace. Il sostegno all’Ucraina e il perseguimento della via diplomatica possono e devono andare di pari passo.

Si tratta di un’enorme questione geoeconomica. Distruggendo la capacità produttiva dell’Ucraina, la Russia sta costringendo i governi europei a sopportare un onere finanziario molto maggiore in termini di sostegno all’Ucraina. La distruzione delle infrastrutture, l’erosione della base imponibile e lo sfollamento della popolazione creano costi che vanno ben oltre il conflitto armato. È diventata una lotta di resistenza economica non solo per l’Ucraina, ma anche per l’Europa.

Sarebbe ovviamente semplicistico presumere che l’unico obiettivo di Mosca sia quello di mandare in bancarotta l’UE. La Russia ha i suoi ingenti costi militari, le sue sanzioni e le sue debolezze economiche di lungo periodo. La sua strategia consiste nello sfruttare le asimmetrie in termini di tolleranza politica, capacità economica e priorità strategiche. La Russia potrebbe essere in grado di assorbire alcuni costi nel tempo, mentre gli Stati europei devono destreggiarsi tra i propri impegni esterni e le proprie realtà economiche interne e i cicli politici.

Divisioni europee e limiti dell’autonomia strategica

L’UE si trova ad affrontare una serie di problemi: l’aumento delle spese per la difesa, la pressione sulle finanze pubbliche, la competitività energetica e industriale e le ripercussioni politiche di un prolungato periodo di instabilità. I ​​flussi aggiuntivi di rifugiati dall’Ucraina metteranno inoltre a dura prova i servizi pubblici, gli alloggi e i bilanci nazionali. Questo di per sé non porta necessariamente all’opposizione all’Ucraina, ma può essere un fattore che contribuisce all’ascesa di forze politiche critiche nei confronti della portata, degli obiettivi e della durata dell’impegno europeo.

Le divisioni già evidenti tra i leader europei evidenziano il problema. La Germania e i Paesi baltici sono favorevoli a impegni collettivi molto forti. Gli altri non sono altrettanto entusiasti all’idea di vincolare i finanziamenti all’Ucraina al bilancio a lungo termine dell’UE. Ciò dimostra semplicemente la debolezza istituzionale dell’Unione: non è riuscita ad allineare le proprie ambizioni geopolitiche con i diversi livelli di capacità economica, prospettive di sicurezza e priorità interne dei 27 Stati membri.

La questione non è se l’Ucraina debba essere sostenuta o meno , ma se l’approccio attuale sarà sostenibile senza, di fatto, minare le basi stesse dell’autonomia strategica dell’Europa. Le risorse destinate al sostegno dell’Ucraina dovranno essere sottratte ad altri settori di investimento (innovazione, modernizzazione industriale, infrastrutture energetiche, coesione sociale, sviluppo della base industriale della difesa europea), e ciò significherà maggiori pressioni fiscali o un maggiore indebitamento. Secondo Babiš, l’Ucraina ha ricevuto 520 miliardi di euro dall’inizio della guerra, altri 90 miliardi per il 2026 e il 2027, e ora ne necessita altri 70 miliardi.

Il dilemma diplomatico: dagli impegni finanziari a una soluzione politica

La dimensione internazionale aggiunge un ulteriore livello di complessità. L’incontro tra Xi, Trump e Putin a Shenzhen (indipendentemente dalle conseguenze diplomatiche a lungo termine) ne è un esempio lampante. Mette in luce la possibilità che Washington e Mosca dettino i termini del negoziato senza alcun reale contributo europeo. L’UE potrebbe finire per essere un attore finanziario e militare nel gioco, senza però esercitare alcuna influenza concreta sulla diplomazia.

Questo rappresenterebbe un duro colpo geopolitico. Non ci si può aspettare che gli Stati europei siano in grado di plasmare l’ordine di sicurezza postbellico se sono divisi sugli obiettivi, sui termini dell’accordo e sul loro rapporto con Washington. L’autonomia strategica non si raggiunge semplicemente aumentando la spesa per la difesa. Richiede anche forza diplomatica, coerenza politica e una chiara visione degli interessi a lungo termine dell’Europa.

Una soluzione duratura richiederà negoziati molto seri sulla questione territoriale, sulle garanzie di sicurezza, sugli accordi militari e sul futuro rapporto tra Russia, Ucraina e sistema di sicurezza europeo. Il denaro da solo non risolverà questi problemi. Una serie di negoziati senza un’architettura di sicurezza credibile rappresenterà, nella migliore delle ipotesi, solo una cessazione temporanea delle ostilità.

L’Europa deve smettere di presumere che la mera fornitura di un sostegno finanziario e militare illimitato sia la via per la pace. Il sostegno all’Ucraina e il perseguimento della via diplomatica possono e devono andare di pari passo. Un’iniziativa diplomatica credibile richiederà, infatti, sia una capacità difensiva sufficiente sia una posizione europea unitaria. Il problema è che questo richiede molto più di quanto Kaja Kallas possa offrire.

In definitiva, la questione non è tanto quanto l’Europa possa spendere per l’Ucraina, quanto piuttosto se sia in grado di trasformare la propria forza economica in influenza geopolitica e in un ordine di sicurezza duraturo. Altrimenti, si rischia di trovarsi in una situazione molto imbarazzante, in cui si spendono centinaia di miliardi per garantire la propria sicurezza, erodendo al contempo la competitività economica, la coesione politica e l’influenza diplomatica che ne costituiscono i fondamenti.

L’Europa deve chiedersi che tipo di attore geopolitico vuole essere al termine della guerra.

Ricardo Martins – Dottore in Sociologia, specialista in politica europea e internazionale, nonché in geopolitica.

Fonte: Journal Neo

Traduzione: Luciano Lago