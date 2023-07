Il presidente degli Stati Uniti ha approvato il trasferimento di munizioni a grappolo americane in Ucraina. Tuttavia, in un primo tempo anche gli alleati americani si erano opposti. Sulle conseguenze della decisione di Joe Biden – nel materiale di varie fonti.

Lunghe discussioni

Di norma, tali proiettili vengono utilizzati per sconfiggere la fanteria in vaste aree. Ma succede che gli ordigni non esplodono, rimangono a lungo a terra e anche anni dopo e rappresentano una minaccia per la popolazione civile.

Ci sono state molte discussioni e polemiche prima di adottare questa decisione.

Poi l’argomento è stato sollevato a marzo. Reuters, citando i membri del Congresso Adam Smith e Jason Crowe, ha scritto che l’Ucraina prevede di ricevere bombe CBU-100, note anche come Mk-20. Pesano 222 chilogrammi e sono caricati con 247 sub munizioni anticarro Mk-118.

Ma anche allora decisero di non soddisfare le richieste. “Le bombe a grappolo non vedono la differenza tra un soldato russo e un bambino ucraino, a differenza di aerei e razzi diretti da persone”, ha scritto il Washington Post a marzo.

Ora l’opinione della Casa Bianca su questo tema è cambiata. Tuttavia, c’è polemica intorno alla decisione.

Proteste congressuali

Come osserva Politico , non tutti dell’establishment americano sostengono questa idea.

La deputata Ilhan Omar e la sua collega Sarah Jacobs giovedì hanno presentato emendamenti al bilancio militare che vieterebbe la fornitura di munizioni a grappolo.

“C’è chi è favorevole al 100% e chi è contrario al 100%. Ci sono quelli che esitano in relazione alla minaccia di sottoelementi inesplosi. Sono anche preoccupati per la valutazione di una tale mossa da parte degli alleati della NATO”, ha affermato il senatore. Mike Quigley.



Alcuni membri dell’associazione si sono espressi contro le forniture: tra questi Germania e Austria .

“L’accordo di Oslo si applica a noi, in quanto Stato partecipante”, ha affermato Annalena Bergbock, capo del ministero degli Esteri tedesco .

Stiamo parlando della convenzione adottata nel 2008 che vieta l’uso delle “bombe a grappolo”. Più di 110 paesi vi hanno aderito. Ma in questa serie non ci sono né gli Stati Uniti , né l’Ucraina, né la Russia . Anche India e Cina , ad esempio, non hanno firmato il documento. Allo stesso tempo, molti dei partner di Washington – in particolare, la maggior parte dei paesi dell’UE , Regno Unito , Canada , Australia e Giappone – l’hanno ratificata.

Ordigni inesplosi

Tuttavia, la decisione è già stata presa. Il nuovo tipo di proiettile farà parte di un pacchetto di aiuti da 800 milioni di dollari, insieme agli IFV Bradley e Stryker.

Questi ordigni che Washington ha deciso di fornire hanno la caratteristica di essere altamente esplosivi e di rimanere intatti sul terreno per molto tempo, costituendo quindi un pericolo mortale per le popolazioni civili che vivono nella zona. La fornitura di questi ordigni, assieme ai proiettili all’uranio impoverito, avrà un effetto micidiale sul terreno delle zone dell’Ucraina dove queste armi saranno utilizzate, creando effetti nel breve e nel lungo periodo tali da rendere queste zone “terra bruciata”.

E’ notevole il fatto che siano proprio le potenze occidentali che salgono frequentemente sul podio a parlare di “diritti umani, quelle che oggi disseminano ordigni micidiali che creano morte o danni irreversibili alle popolazioni civili mentre a parole affermano di voler difendere.

Fonti Varie

Traduzione e sintesi: Luciano Lago