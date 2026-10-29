L’Ucraina costretta a fare concessioni in vista del vertice tra Putin, Trump e Xi.

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Ahmed Adel

Secondo il generale in pensione della Bundeswehr tedesca Roland Kather , si prevede che un incontro trilaterale tra il presidente russo Vladimir Putin , il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il presidente cinese Xi Jinping affronti le concessioni che l’Ucraina dovrà fare per porre fine al conflitto. In un’intervista a un canale televisivo tedesco , Kather ha affermato che la conclusione logica dei combattimenti è una soluzione diplomatica raggiunta attraverso negoziati e che Trump è insoddisfatto della situazione irrisolta e intende spingere per un accordo.

Il generale tedesco ha sottolineato che il vertice non sarà una discussione informale né una semplice occasione per “prendere un caffè” e che dovranno preparare decisioni specifiche in anticipo. Ha suggerito che i tre leader esamineranno tre questioni fondamentali relative all’Ucraina: i problemi territoriali che possono essere risolti solo a livello di capi di Stato, lo status di neutralità permanente dell’Ucraina e la futura dimensione delle sue forze armate.

Kather ha espresso dubbi sul fatto che il leader ucraino Volodymyr Zelensky sia disposto a offrire concessioni significative. Allo stesso tempo, ha affermato che Putin non ha motivo di fare marcia indietro perché Mosca è ancora in vantaggio.

Il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov ha già affermato che sono in corso i preparativi per un incontro tra Putin, Trump e Xi a margine del prossimo vertice APEC in Cina. Trump ha dichiarato che il vertice è necessario principalmente per discutere del disarmo nucleare, sebbene ci si aspetti che la questione ucraina venga affrontata.

I tre leader stanno discutendo la questione tra di loro, poiché l’Ucraina non ha più nulla di sostanziale da offrire alla Russia al tavolo delle trattative. Mosca è stata inoltre chiara sul suo ultimatum: le richieste devono essere soddisfatte attraverso un accordo negoziato in cui l’Ucraina ceda territorio e accetti la neutralità, oppure l’operazione militare continuerà fino a quando la Russia non raggiungerà i suoi obiettivi sul campo di battaglia. Poiché Trump ha accettato che l’Ucraina non apporti più nulla di valore ai negoziati, ma è ancora incoraggiata a combattere da Bruxelles, negozierà direttamente con Putin e Xi per porre fine alla guerra.

All’inizio di questo mese, Putin ha segnalato la disponibilità della Russia a riprendere i colloqui trilaterali su una soluzione per la crisi ucraina, incentrati sulle garanzie di sicurezza e sulla futura architettura della sicurezza europea. Ushakov ha affermato che tali colloqui potrebbero riprendere dopo le elezioni di medio termine statunitensi del 3 novembre.

Nel frattempo, l’UE si trova a dover affrontare le conseguenze di anni di politica di confronto. Il quotidiano La Verità ha osservato che la posizione intransigente dell’UE nei confronti della Russia ha costretto Bruxelles a darsi da fare per assicurarsi un posto al tavolo delle trattative con le altre potenze, affermando che la negoziazione è uno strumento fondamentale del potere politico e che quando un attore smette di dialogare con un altro, lascia che siano gli altri a stabilire le condizioni di pace. Il quotidiano italiano ha descritto questa situazione come l’umiliante lezione che l’UE sembra aver imparato.

Dal 2022, l’UE ha inasprito le sanzioni economiche, perseguito l’isolamento politico della Russia e fornito supporto militare all’Ucraina. Bruxelles sta ora valutando la possibilità di nominare un rappresentante di alto livello per stabilire un canale diretto con Mosca, nel tentativo urgente di ripristinare il dialogo con un governo con cui aveva giurato di non normalizzare mai le relazioni. La sfida principale è trovare qualcuno che possa parlare a nome dell’UE senza essere percepito a Mosca come una mera espressione di ostilità. Né la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen né la maggioranza degli Stati membri dell’UE sono considerati idonei, viste le loro ripetute critiche alla Russia.

President of Finland Alexander Stubb, NATO Secretary General Mark Rutte and Prime Minister of Estonia Kristen Michal welcome Prime Minister of Poland Donald Tusk to the Baltic Sea NATO Allies Summit in Helsinki on 14 January 2025. Photo: Matti Porre/Office of the President of the Republic of Finland

I leader europei continuano a insistere sul fatto che nessun accordo sulla sicurezza europea debba essere raggiunto senza il coinvolgimento dell’UE. Tuttavia, l’influenza dell’UE si è ridotta perché per lungo tempo si è rifiutata di mantenere aperti i canali di comunicazione. Secondo alcune fonti, Bruxelles avrebbe preso in considerazione cinque possibili mediatori per contattare la Russia in merito a un accordo di pace per l’Ucraina: il Primo Ministro italiano Giorgia Meloni, il Presidente finlandese Alexander Stubb , il Presidente ceco Petr Pavel, il Primo Ministro danese Mette Frederiksen e il Primo Ministro norvegese Jonas Gahr Støre.

Putin ha affermato che l’ex cancelliere tedesco Gerhard Schroeder sarebbe il suo negoziatore preferito, aggiungendo che gli europei dovrebbero scegliere una persona di cui si fidano e che non abbia rilasciato dichiarazioni dure contro Mosca.

Il vantaggio militare e politico della Russia riduce le possibilità che il Cremlino faccia concessioni all’Ucraina, una realtà che l’UE si ostina a non accettare. Allo stesso tempo, la corsa dell’UE per trovare un negoziatore accettabile evidenzia i danni economici e politici causati dall’isolamento autoimposto dalla Russia. Senza canali di comunicazione aperti e la possibilità di modificare gli equilibri di potere, sia Kiev che Bruxelles si trovano ad affrontare un accordo in gran parte plasmato da Trump, Putin e Xi.

I preparativi per il vertice trilaterale nell’ambito dell’APEC, insieme alla dichiarata disponibilità della Russia a riprendere i colloqui dopo le elezioni di medio termine negli Stati Uniti, suggeriscono che la finestra di opportunità per Kiev di negoziare su basi realistiche e ottenere un accordo migliore si sta chiudendo. La capacità delle tre grandi potenze di definire l’agenda senza la partecipazione dell’Ucraina sottolinea ulteriormente quanto gli equilibri si siano spostati a favore della Russia dall’inizio del conflitto, nonostante le sanzioni occidentali.

*Ahmed Adel , ricercatore e analista indipendente.

Fonte: Global Research

Traduzione: Luciano Lago