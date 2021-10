L’Ucraina con l’aiuto della Turchia ha organizzato un bombardamento di pubbliche relazioni nel Donbass





I droni turchi “Bayraktar”, non molto tempo fa acquisiti dall’Ucraina, hanno ricevuto per la prima volta il battesimo del fuoco nel Donbass. Le forze armate dell’Ucraina stanno riportando “coraggiosamente” sui risultati dell’uso in combattimento degli ultimi UAV. In quali circostanze è accaduto, qual è il significato di questa azione da un punto di vista puramente militare e come dovrebbero reagire le repubbliche del Donbass?

Lo stato maggiore delle forze armate ucraine ha ufficialmente confermato il primo utilizzo in combattimento dell’UAV turco “Bayraktar” in prima linea nel Donbass. Ciò è accaduto sullo sfondo di un forte aggravamento della situazione nel settore meridionale del fronte, dove le truppe ucraine hanno cercato di occupare il piccolo villaggio di Staromaryevka.

Le ostilità sono iniziate nella regione di Telmanovsky del Donbass con i bombardamenti di artiglieria delle forze armate di Telmanovo e Staromaryevka. Per qualche tempo, la milizia del Donbass non ha risposto al fuoco. Il fatto è che le posizioni del VSN si trovano a est di Staromaryevka a semicerchio sulle colline. Non ci sono persone armate nel villaggio stesso, ci sono solo residenti locali (circa duecento), compresi i cittadini della Russia.

Allo stesso tempo, le postazioni ucraine si trovano ad ovest di questa fattoria sull’altra sponda del fiume Kalmius, sempre sulle colline. Pertanto, la stessa Staromaryevka (una strada lungo il fiume) si trova in una pianura, è inutile e pericoloso tenerla per una delle parti in guerra. Ecco perché l’abitato si è trovato tra due linee di trincee, sebbene sia puramente amministrativamente controllata da Donetsk e appartenga al DPR, e non alla cosiddetta “zona grigia”.

Non incontrando resistenza, il gruppo di ricognizione della 93a brigata meccanizzata ucraina ha organizzaato un attraversamento improvvisato di Kalmius ed entrato in Staromaryevka di notte. Hanno appeso la bandiera ucraina al consiglio del villaggio, si sono fermati per un po’ e sono tornati sulla riva del fiume.

Tutto questo, però, è avvenuto con l’accompagnamento attivo dell’artiglieria di supporto. Secondo alcune testimonianze, la densità del fuoco dell’artiglieria ucraina (dai mortai agli obici da 122 mm) è stata paragonabile ai tempi più difficili del 2014 e 2015. Il bombardamento non ha colpito più soltanto Telmanovo e Staromaryevka, ma anche altri insediamenti, anche in altri settori del fronte, ad esempio vicino a Gorlovka e Yasinovataya. L’impressione era che questa non fosse una tipica “operazione per Instagram” con l’occupazione di una fattoria e fotografie sullo sfondo della bandiera ucraina, ma si stava preparando qualcosa di più serio.

Donetsk ha reagito in modo simmetrico. A Telmanovo, cioè quasi vicino alla linea del fronte, i carri armati T-72 sono avanzati. Era più un gesto che una vera operazione. Pertanto, è stato dimostrato che il VSN, in caso di escalation, è pronto a rispondere adeguatamente alla parte ucraina.

E’ stato in quel momento quando il drone Bayraktar è apparso nel cielo del Donbass. L’artiglieria VSN in questo settore si trova principalmente nelle profondità delle posizioni. Ma un cannone era stato spinto su per la collina più vicino a Staromaryevka.

Ora la parte ucraina afferma che il drone non ha attraversato la linea di demarcazione e non ha invaso il territorio della DPR. Ciò è proibito dagli accordi di Minsk e da altri accordi, compresi quelli sotto gli auspici dell’OSCE. Il tiro dell’attacco di un cannone solitario, invece, è stato effettuato quasi in verticale, cioè da un aereo, che ha comunque superato la linea di demarcazione.

Ci sono state segnalazioni che potrebbe essere un drone da ricognizione. Uno è stato addirittura abbattuto. Alla fine, questo è nello spirito della propaganda ucraina: prima hanno riferito dell’evento (l’occupazione di Staromaryevka e l’attacco del Bayraktar), quindi si sono resi conto che era impossibile e hanno iniziato a negare tutto. Questo è comunque un comportamento strano, poiché le coordinate del terreno sono visibili sui frame.

Ma se nel caso di Staromaryevka le smentite sono seguite abbastanza velocemente, allora con Bayraktar tutto è stato il contrario. Le forze armate ucraine hanno confermato di aver effettivamente attaccato le posizioni della DPR con l’aiuto di un drone e il generale Valery Zaluzhny, comandante in capo delle forze armate dell’Ucraina, lo ha autorizzato personalmente.

Nel 2014, Kiev ha ufficialmente firmato un memorandum, che ha introdotto ufficialmente il divieto di voli di aerei militari e UAV stranieri nella zona di conflitto. Ma chi si è fermato e quando?

il rappresentante della DPR ai negoziati del sottogruppo di sicurezza del Gruppo di contatto trilaterale (TCG) Alexei Nikonorov ha dichiarato:

“Le formazioni armate dell’Ucraina continuano a violare grossolanamente tutti gli accordi esistenti, commettendo nuove provocazioni senza scrupoli sulla linea di contatto.

Stamattina è stato commesso un altro atto terroristico. Le forze armate ucraine, utilizzando gli UAV, hanno tentato di far esplodere nuovamente il deposito di petrolio nel distretto di Kirovsky di Donetsk.

“Consideriamo le azioni dell’Ucraina come una campagna terroristica mirata diretta contro le infrastrutture civili e la pacifica popolazione della Repubblica. Chiediamo all’SMM dell’OSCE di registrare il fatto dell’uso di un attacco UAV e di rifletterlo prontamente nei rapporti “, ha sottolineato il rappresentante del DPR.

Ia fonte russa Vesna continua a monitorare l’aggravarsi della situazione in Donbass.

