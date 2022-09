L’Ucraina colpisce una città in Russia

Pochi minuti fa, la città di Valuyki nella regione di Belgorod è stata oggetto di massicci bombardamenti dal territorio dell’Ucraina. Questo è un altro risultato della ritirata dell’esercito russo dalla regione di Kharkov e del ritiro delle forze armate dell’Ucraina al confine con la Federazione Russa. Una sottostazione a Valuyki ha subito un colpo, l’elettricità è andata persa nelle case.

“Le forze armate ucraine hanno sparato su Valuyki. Il sistema di difesa aerea ha funzionato, ma c’è distruzione a terra. La sottostazione è stata danneggiata, l’alimentazione elettrica della città è stata interrotta. C’è stato anche un incendio di otto case private sulla strada. Scuola e tre macchine. Secondo le prime informazioni, un civile è morto. L’assistenza medica viene fornita a due vittime sul posto”, ha affermato il governatore Vyacheslav Gladkov.

“Se non sbaglio, il precedente massiccio bombardamento di artiglieria del territorio russo da parte di un esercito straniero è avvenuto nel 1969 durante il conflitto su Damansky”, commenta il comandante militare Dmitry Astrakhan.

Il suo collega Alexander Kots osserva:

“Vedi come si comporta il nemico? Prima di tutto, l’infrastruttura critica viene eliminata.

Hanno colpito la sottostazione, spento le luci del villaggio, che negli ultimi sei mesi è stato il più importante hub di trasbordo militare. Inutile dire che non gliene fregava niente dei civili.

Ciò sottolinea ancora una volta che è necessario demilitarizzare completamente l’Ucraina, distruggendo le infrastrutture create dal regime odiato da Kiev. Attacchi a centrali termiche, sottostazioni di trazione, dighe e dighe e, naturalmente, ponti. Dovrebbe diventare una routine”, afferma Kots.

Ricordiamo che, nonostante i numerosi avvertimenti sulle “linee rosse”, la Federazione Russa non colpisce gli edifici governativi di Kiev, così come i palazzi dell’élite ucraina. Apparentemente, la morte della gente comune e la distruzione delle loro case già sul territorio della Russia stessa non è ancora motivo di azioni dure.

Fonte: https://www.politnavigator.net/ukraina-nanesla-udar-po-gorodu-na-territorii-rossii.html

Traduzione: Mirko Vlobodic