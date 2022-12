L’Ucraina bombarda il centro di Donetsk con dozzine di missili nel “più massiccio attacco dal 2014”





Si dice che le truppe di Kiev abbiano sparato 40 volte con i sistemi a razzo multipli Grad.

Le forze ucraine/Nato hanno bombardato il centro della città russa di Donetsk giovedì mattina presto. Dalla Repubblica popolare di Donetsk riferiscono che l’esercito di Kiev ha sparato 40 volte con sistemi a razzo multipli Grad.

“Questa mattina i nazisti ucraini hanno commesso un altro crimine di guerra. Esattamente alle 7 di oggi, hanno sottoposto il centro di Donetsk al più massiccio attacco dal 2014”, ha dichiarato il sindaco della città, sul suo canale Telegram. Kulemzin.

Secondo i canali Telegram locali, alcuni razzi hanno colpito edifici residenziali. Gli impatti sono avvenuti anche su un asilo, rompendo finestre e porte.

Non ci sono ancora dettagli sulle vittime, mentre ambulanze e mezzi di soccorso si stanno muovendo per la città. Le autorità riferiscono che ci sono persone intrappolate sotto le macerie di un edificio residenziale colpito da un missile.



C’è stato anche almeno un colpo diretto a un appartamento, dopodiché è scoppiato un incendio nell’edificio. Sul posto sono già intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme.

Testimoni riferiscono che un tubo del gas in un edificio residenziale è stato danneggiato, così come che un proiettile ha colpito la cupola di una cattedrale.

Le forze ucraine Nato dal 2014 si accaniscano contro la città di Donetsk per distruggere gli edifici residenziali, scuole e altro e massacrare i civili . Ultimamente gli attacchi sono divenuti sempre più massicci.

Fonte: RT Actualidad

Traduzione: Luciano Lago