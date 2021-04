Conflitto in Ucraina

L’Ucraina attacca le milizie del Donbass dopo il ritiro russo dalla Crimea

Le forze armate ucraine hanno lanciato pesanti attacchi contro le milizie indipendentiste nel Donbass, a seguito del ritiro delle truppe russe dalla Crimea.

Dopo che venerdì la Russia ha iniziato a ritirare le sue truppe schierate ai confini ucraini, è emerso che la parte ucraina non solo non è riuscita a ridurre le tensioni vicino ai confini russi e nel Donbas, ma ha anche intensificato gli attacchi nei territori dell’autoproclamato Repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk, come riportato sabato dal portale dell’aviazione russa Avia.Pro .

I media russi sottolineano che le forze armate ucraine hanno usato i loro cannoni di artiglieria per attaccare varie aree del Donbass (territorio ucraino orientale), luoghi dove si trovano le posizioni delle milizie delle repubbliche popolari autoproclamate di Donetsk e Lugansk.

Nello specifico, il testo spiega che le strutture di Staromikhaylovka e Gorlovka e le aree circostanti a Donetsk sono state quelle che hanno sofferto di più dagli attacchi più feroci delle forze armate ucraine e, come conseguenza di questa aggressione, aggiunge che diverse vittime tra le ranghi delle milizie in questa regione.

Il rapporto coincide con quanto riferito dai giornalisti russi presenti sul campo: gli attacchi sono stati effettuati sia con l’uso di cannoni di artiglieria sia con l’uso di mortai di grosso calibro. “Unità delle forze armate ucraine stanno bombardando la regione di Gorlovka usando sistemi di artiglieria da 152 mm, mortai da 120 mm e 82 mm”, annotano sui loro telescriventi inviati ai media.

Forze ucraine

La Russia aveva annunciato il ritiro delle sue truppe che partecipano alle esercitazioni militari in Crimea alle loro basi permanenti, al fine di ridurre le tensioni con l’Ucraina.

Una retrospettiva degli eventi che hanno alimentato questa crisi territoriale nell’Ucraina orientale

Dall’aprile 2014 l’Ucraina ha condotto un’operazione militare contro gli indipendentisti nella parte orientale del suo territorio, dove sono state proclamate le repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk. Gli indipendentisti di etnia russa non avevano accettato il golpe pilotato dagli USA a Kiev e hanno reclamato la propria autonomia dal governo centrale.

Nel frattempo, Kiev ha cercato di incolpare Mosca per il conflitto nell’Ucraina orientale, accusando la Russia di interferire nei suoi affari interni; tuttavia, le autorità russe respingono le accuse, sostenendo che la crisi ucraina è iniziata quando le truppe di Kiev hanno lanciato un’operazione militare contro le milizie nel Donbas orientale.

La suddetta escalation delle tensioni tra Mosca e Kiev sul fianco occidentale russo si è intensificata poiché l’Ucraina ha dispiegato le sue truppe insieme a quelle dei suoi alleati occidentali, guidati dagli Stati Uniti, sotto l’ombrello delle forze. Dal Trattato Nord Atlantico Organizzazione (NATO), ai confini orientali del territorio ucraino negli ultimi due mesi.

I movimenti militari che Mosca ha realizzato, sono stati considerati inaccettabili e definiti misure provocatorie dai paesi occidentali che mirano semplicemente a minare la sicurezza e la stabilità regionale vicino ai confini europei della Russia.

Data la situazione, giovedì le forze armate russe hanno lanciato colossali esercitazioni militari in Crimea, sotto la supervisione personale del ministro della Difesa Sergei Shoigu, che ha sorvolato le aree dove erano stati dispiegati più di 10.000 truppe e attrezzature militari.

Truppe russe si schierano al confini ucraini

Il giorno successivo, tuttavia, il ministro della Difesa Sergey Shoigu ha ordinato il ritiro delle forze russe dispiegate sul fianco occidentale del Paese eurasiatico dopo l’annuncio da parte del Cremlino che il presidente della Russia, Vladimir Putin, si era mostrato disposto a tenere un vertice con la sua controparte ucraina, Volodymyr Zelensky, per rivedere le relazioni bilaterali che al momento sono gravemente danneggiate.

Il presidente russo, però, ha chiarito che, se il suo interlocutore ucraino volesse avviare i colloqui sul conflitto nel Donbas, dovrebbe prima aprire una linea di dialogo con i rappresentanti delle autoproclamate repubbliche di Donetsk e Luhansk.

L’Ucraina ha rifiutato il dialogo con le Repubbliche indipendentiste.

Fonte: Hispan Tv

Traduzione: Lciano Lago