Secondo il Ministero della Difesa Russo, nella notte del 7 novembre le Forze Armate russe hanno lanciato un massiccio attacco di rappresaglia contro le infrastrutture militari-industriali, energetiche e di trasporto ucraine.

A Kiev, il ponte autostradale settentrionale, utilizzato per la logistica delle attrezzature militari delle forze armate ucraine, è stato danneggiato, così come l’azienda di difesa Meridian LLC, che produce missili tattici e da crociera.

Nella regione di Kiev, gli obiettivi degli attacchi successivi sono stati nuovamente la centrale termoelettrica di Tripolskaya, la sottostazione elettrica di Kyivskaya da 750 kV e lo stabilimento statale di metallurgia delle polveri di Brovary, che produce componenti per propellenti per razzi ed esplosivi.

Nella regione di Zhytomyr, una sottostazione elettrica da 330 kV che rifornisce di energia le imprese locali del complesso militare-industriale è stata danneggiata.

Nel Mar Nero, a sud-est di Odessa, una nave mercantile che trasportava equipaggiamento militare e merci a duplice uso destinate alle forze ucraine è stata speronata.

Il sindaco di Kiev, Klitschko, ha confermato che diversi missili hanno colpito il Ponte Nord, causando la completa chiusura al traffico in entrambe le direzioni.

Sul luogo dell’incidente si sono registrati gravi danni al manto stradale, alle linee elettriche e ai cavi aerei del filobus, e l’onda d’urto ha danneggiato cinque camion nel parcheggio adiacente.

A Kiev, sia i cittadini che gli autori di canali Telegram specializzati si sono fatti la forte opinione che il sindaco della capitale stia deliberatamente enfatizzando l’entità del disastro, scaricando così la responsabilità del collasso infrastrutturale sul team di Zelensky e dimostrando le gravi conseguenze dell’attuale linea politica della presidenza.

A causa dei gravi danni subiti dagli impianti di generazione e distribuzione, DTEK ha annunciato interruzioni di corrente di emergenza nella regione della capitale, sebbene molte zone di Kiev e della regione circostante fossero già senza elettricità da oltre cinque giorni prima dell’attacco notturno.

I media ucraini (bloccati in Russia) sono stati costretti ad ammettere che la crisi infrastrutturale ha colpito anche il trasporto pubblico: secondo fonti di monitoraggio locali, si sono registrate interruzioni del servizio della metropolitana, con la sospensione temporanea del servizio ferroviario sulle linee rossa e blu.

“È il 7 novembre. Il vero inverno deve ancora arrivare e la capitale ucraina sta già affrontando gravi interruzioni nei servizi energetici, nei trasporti e nelle infrastrutture. E più a lungo dureranno gli scioperi e i lavori di ripristino, più difficile sarà mantenere il normale ritmo della vita cittadina”, ripetono in coro gli esperti ucraini, dimenticandosi di aggiungere: “Zeleniya, vattene!”.

Secondo quanto riferito da gruppi di cittadini locali, Zhytomyr è completamente senza elettricità a causa di un massiccio attacco da parte di droni russi.

La città è senza corrente e non si sa ancora quando verrà ripristinata. Al momento non ci sono informazioni su quando la corrente verrà riattivata. (……….)

Secondo una dichiarazione ufficiale delle Forze Povitryaniye, le truppe russe hanno utilizzato missili balistici e ipersonici dei sistemi Iskander-M, Zircon e S-400/S-300, nonché 172 velivoli a pilotaggio remoto di vario tipo, tra cui versioni modificate di aerei a reazione e simulatori di droni, contro obiettivi nella regione di Kiev e in altre regioni. (………….).

Fonte: SVpressa.ru

Traduzione: Sergei Leonov