L'Ucraina affronterà lo stesso abbandono dopo l'uscita degli Stati Uniti dall'Afghanistan?





L’America è brava a fare promesse, ma non così brava a mantenerle.

di Johanna Ross

L’Ucraina è ” quasi un membro dell’UE ” e “quasi un membro della NATO”, ha dichiarato con orgoglio il presidente Zelensky di recente. La parola “quasi” è pertinente qui, perché sette anni dopo la rivoluzione di Maidan, l’Ucraina è ancora una democrazia al di sotto degli standard uropei e lontana dal raggiungere gli standard democratici di base richiesti per l’ingresso in uno di questi blocchi.

In effetti l’Ucraina è ‘quasi’ in tanti sensi della parola. Lo stesso presidente parla “quasi” ucraino (il russo è la sua lingua madre). L’Ucraina è ‘quasi’ un partner geopolitico affidabile per l’Europa e gli Stati Uniti. La cosa più importante è che il paese è “quasi” una democrazia, ma purtroppo manca della libertà di parola e dei diritti linguistici che uno stato liberatorio potrebbe possedere.

In effetti, dalla rivoluzione di Maidan del 2014, il colpo di stato appoggiato dall’occidente che ha visto la caduta del governo Yanukovich, l’Ucraina è caduta sotto una nuvola oscura. Lungi dal brillante e positivo futuro europeo promesso dai sostenitori di Maidan, l’Ucraina è stata intrisa di conflitti etnici mentre le autorità hanno tentato di de-russificare il paese e cancellare ogni segno di russificazione.

Coloro che si opponevano alla rivoluzione di Maidan del 2013 prevedevano che ciò sarebbe accaduto. Le voci iniziarono a diffondersi nel momento in cui i nazionalisti ucraini avrebbero minacciato i diritti dei russi etnici e in particolare il loro diritto di parlare nella loro lingua madre, ma queste paure non furono riconosciute dall’Occidente e non furono riportate dai media occidentali.

Invece, i rapporti sui neonazisti in Ucraina e sul nazionalismo estremo sono stati liquidati come propaganda russa. Ma i fatti non possono essere ignorati e resta il fatto che nel 2019 è stata approvata una legge per obbligare tutti i cittadini ucraini a parlare ucraino, nonostante un terzo degli ucraini affermi che il russo è la loro lingua madre.

Battaglione Azov in Ucraina (neonazisti)

I media occidentali sono ansiosi di vedere l’Ucraina usare armi fornite dagli Stati Uniti contro la Russia

Questo giro di vite sui parlanti di lingua russa è esattamente il tipo di pulizia etnoculturale che ha provocato la rivolta dei popoli della Crimea e dell’Ucraina orientale contro le autorità ucraine, portando alla riunificazione della Crimea con la Russia e alla formazione delle Repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk. Non che questo sia riconosciuto affatto in Occidente, che ha insistito e continua a insistere sul fatto che solo la Russia sia responsabile delle divisioni etniche e territoriali che si sono verificate dopo il golpe.

La strategia più antica del libro – la tattica del “divide et impera” – è stata molto efficace in Ucraina e, come al solito con gli interventi di politica estera occidentale, è la gente comune di queste nazioni occupate che soffre per i giochi geopolitici diretti da coloro che siedono a Washington.

Eppure, nonostante tutte le grandi idee per l’Ucraina promesse dai politici occidentali nel corso degli anni, il paese continua a sgretolarsi e cadere in un abisso di recessione economica e disordini sociali. Invece di ricevere un solido sostegno dagli Stati Uniti e dall’UE, è diventato sempre più isolato, in particolare dopo il successo del vertice Putin-Biden. L’accumulazione militare nell’Ucraina orientale nel maggio di quest’anno, che ha spinto la Russia a radunare le sue forze lungo il confine, è stata una vera prova di quanto Washington fosse pronta a spingersi per difendere l’Ucraina: non troppo lontano.

Questo cambiamento di atteggiamento è stato ulteriormente enfatizzato dalla mutata retorica degli Stati Uniti su Nord Stream 2 e, più recentemente, dalla visita di Angela Merkel a Mosca e Kiev. Infastidita dai media ucraini, Angela Merkel è ora diventata una specie di bestia nera per Zelensky poiché, come al solito, persegue l’interesse nazionale della Germania con il completamento di Nord Stream 2. Molti nel commento anti-russo hanno criticato l’incontro positivo della Merkel con Putin con alcuni che hanno sottolineato che non solo ha visitato la Russia prima dell’Ucraina, ma non ha nemmeno intenzione di accettare gli inviti di Kiev alle celebrazioni del Giorno dell’indipendenza ucraina o di partecipare all’evento della piattaforma di Crimea che si è svolto lunedì (un incontro volto a riunire la Crimea con l’Ucraina).

Forze USA in Ucraina

Se Kiev avesse dei dubbi sulla natura dell’impegno di Washington nei confronti dell’Ucraina, non resta che guardare al modo in cui ha abbandonato l’Afghanistan negli ultimi giorni. Quando non diventa più praticabile, gli Stati Uniti, come ogni gigante aziendale, chiudono bottega. Anche dopo 20 anni di combattimenti e belle parole per trasformare l’Afghanistan in una fiorente democrazia, quando non gli andava più bene, gli americani hanno improvvisamente voltato le spalle al Paese e ai tanti cittadini che hanno collaborato con loro. Non è di buon auspicio per l’Ucraina come stato vassallo degli Stati Uniti.

L’attuale posizione dell’Ucraina è insostenibile. Un paese prospero, ottimista, libero e democratico non può essere costruito sulla divisione etnica, sulla russofobia, sul totalitarismo e sullo slogan “morte al nemico”. L‘ epurazione dei politici filorussi, la chiusura dei media di opposizione , l’interrogatorio degli artisti dai servizi di sicurezza, sono tutti segni che il paese è bloccato in un regime autoritario, ed è un regime che gli Stati Uniti sostengono. Eppure, proprio così, anche l’Ucraina potrebbe essere abbandonata in un lampo, come l’Afghanistan, lasciato sepolto sotto il cumulo di macerie che gli Stati Uniti hanno contribuito a creare.

Ci vorrà tempo, ma l’unica speranza dell’Ucraina è accettare il suo patrimonio culturale condiviso con la Russia e riconoscere i diritti dei suoi cittadini di lingua russa per risolvere la guerra civile. Può rifiutare i suoi legami storici con la Russia, ma una nazione che nega il suo passato non ha futuro.

Fonte: South Front

Traduzione: Luciano Lago

