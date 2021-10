Lotta per il controllo mentale: la NATO considera l’adozione di una tattica di “guerra cognitiva” che non ha bisogno di armi per colpire

di Tim Korso

Negli ultimi anni, diverse nazioni occidentali hanno accusato Russia, Iran e Cina di utilizzare i social media per seminare discordia nelle loro società o influenzare le elezioni, senza presentare uno straccio di prova a sostegno. Ora, a quanto pare stanno considerando di sviluppare una tale “arma”, così come uno scudo contro di essa.

Come se il degrado degli accordi globali sul controllo degli armamenti e le crescenti tensioni non fossero sufficienti a minare la sicurezza e la stabilità internazionali, la NATO sembra stia considerando lo sviluppo di un nuovo tipo di arma, che non necessiti di proiettili o missili, ma che teoricamente può produrre i suoi effetti in un modo perfettamente stabile.

Questa ‘arma’, chiamata ‘guerra cognitiva’, è stata descritta in un articolo congiunto della Johns Hopkins University e dell’Imperial College di Londra, e pubblicata sul sito web della Rivista della NATO come parte di una serie di articoli su quali saranno le future tecnologie dell’alleanza. .

Secondo gli autori, la guerra cognitiva consentirà di sottomettere efficacemente un’intera società senza l’uso della forza o della coercizione. Può essere limitato nel tempo e nel raggio d’azione, ad esempio vanificando le difese di un nemico in una determinata regione, o potrebbe colpire una nazione per decenni, hanno affermato i ricercatori.

Nella guerra cognitiva, la mente umana diventa il campo di battaglia. L’obiettivo è cambiare non solo ciò che le persone pensano, ma anche il modo in cui pensano e agiscono. Se applicato con successo, modella e influenza le credenze ei comportamenti individuali e di gruppo per favorire la tattica o la strategia dell’aggressore. obiettivi. Nella sua forma estrema, ha il potenziale per fratturare e frammentare un’intera società, in modo che non abbia più la volontà collettiva di resistere alle intenzioni di un avversario.

Questo risultato si ottiene attraverso l’uso di capacità cibernetiche, informative, psicologiche e di ingegneria sociale. L’abbondanza di smartphone, social media e fonti di notizie digitali rende questa strategia relativamente facile da attuare; Tutte queste cose possono essere utilizzate per mettere in dubbio, introdurre narrazioni contrastanti, polarizzare l’opinione pubblica, radicalizzare i gruppi e, in definitiva, per distruggere o frammentare le società colpite, hanno affermato i ricercatori.

“Diverse campagne successive potrebbero essere lanciate con l’obiettivo a lungo termine di rompere l’equilibrio di intere società o alleanze, seminare dubbi sulla governance, sovvertire i processi democratici, provocare disordini civili o istigare movimenti separatisti”.

Se ti viene in mente la frase “notizie false”, potresti dover fare un doppio tentativo: mentre i ricercatori ammettono che le cosiddette storie “false” possono essere utilizzate per amplificare qualsiasi messaggio, non sono assolutamente necessarie per portare avanti una guerra cognitiva . . Un uso intelligente delle emozioni incorporate nei messaggi trasmessi o nei documenti ufficiali accuratamente filtrati farà molto bene il lavoro nel suscitare passioni distorte online.

I ricercatori hanno notato che molti fattori presenti nelle società moderne rendono possibili tali tattiche di guerra cognitiva (oltre all’abbondanza di dispositivi intelligenti nelle nostre vite). Spiegano che le persone oggi devono reagire alle notizie rapidamente e, di conseguenza, in modo emotivo e irrazionale, e raramente approfondire il contesto di qualsiasi notizia. Inoltre, nonostante la diffusione dei social media e il generale aumento della connettività, le persone tendono a raggrupparsi in gruppi e finiscono isolate nelle loro ‘bolle’. Grazie a ciò, le loro reazioni possono essere manipolate e gruppi di queste cosiddette “bolle” possono confrontarsi tra loro.

Sfortunatamente per la NATO, i suoi stati membri sono buoni esempi di tali partenariati, lasciando i membri dell’alleanza troppo esposti alle tattiche di guerra altamente cognitive annunciate nel documento dei ricercatori. La ricerca indica la necessità di stabilire un sistema in grado di rilevare e tracciare qualsiasi campagna di guerra cognitiva condotta contro i membri della NATO.

Nota: Gli “spin doctor”della NATO pensano di avere la chiave per entrare nella mente di altri popoli ma sottovalutano l’influenza di culture e tradizioni che non sono facilmente condizionabili da queste manipolazioni esterne, al contrario di quanto accade nelle società occidentali.

Fonte: Sputnik news

Traduzione e nota: Luciano Lago