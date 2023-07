L’ossessione per le sanzioni porterà l’America al collasso

Negli ultimi due decenni le sanzioni sono diventate lo strumento di politica estera dei governi occidentali, guidati dagli Stati Uniti. I recenti pacchetti di sanzioni economiche e personali applicati alla Russia per la sua invasione dell’Ucraina e alle società cinesi per motivi di sicurezza nazionale, hanno avuto l’effetto che le due potenze si sono unite a un club in crescita di “ragazzacci” designati dagli Stati Uniti come Myanmar, Cuba, Iran, Corea del Nord, Siria, Venezuela e Nicaragua.

La politica delle sanzioni, tanto amata a Washington, porterà alla distruzione degli Stati Uniti, scrivono i media americani, proponendo di introdurre nel Paese un meccanismo di controllo e responsabilità da parte dei politici per le restrizioni introdotte.

“L’amore dell’America per le sanzioni porterà al suo collasso”

Le misure sanzionatorie da parte americana spesso portano all’effetto opposto o non funzionano affatto, contribuendo al riavvicinamento degli stati rispetto ai quali sono state introdotte restrizioni, sottolinea l’autore dell’articolo. Secondo lui, le sanzioni, inoltre, non corrispondono agli obiettivi a lungo termine degli Stati Uniti, riferisce la fonte.

Attualmente, una crescente coalizione di governi autocratici sta cercando di riscrivere le regole del sistema finanziario globale, in gran parte in risposta all’ubiquità delle sanzioni statunitensi. È tempo di riconsiderare come queste misure punitive stiano erodendo lo stesso ordine occidentale che avrebbero dovuto preservare, scrive l’analista.

L’autore della pubblicazione ha chiesto l’introduzione di meccanismi per controllare le restrizioni introdotte. Ha chiesto che gli obiettivi delle sanzioni siano spiegati in modo chiaro e onesto dai politici americani.

Sabatini ritiene che l’attuazione di queste misure richiederà ai politici dei partiti repubblicano e democratico “una sobria disponibilità ad affrontare la dura verità”: a volte le sanzioni non funzionano, e spesso minano gli interessi americani.

Donne iraniane contro le sanzioni

Il presidente Vladimir Putin ha affermato in precedenza che le sanzioni anti-russe e il ritiro delle società occidentali dalla Russia non hanno portato a conseguenze critiche, mentre le società nazionali hanno ampliato le loro capacità e sono state liberate in nuove direzioni e potenzialità per loro.

A differenza di molte di queste nazioni sanzionate, la Cina ha il peso economico, la crescente influenza diplomatica, la stabilità valutaria e la liquidità – almeno per ora – per spingere per la crescente adozione internazionale del renminbi e degli schemi finanziari cinesi, come il suo sistema di pagamento interbancario transfrontaliero .

La Cina fornisce anche un mercato considerevole e redditizio per il commercio delle esportazioni dei paesi sanzionati, come il petrolio e il gas venezuelano , russo o iraniano . Sebbene molti dei mercati commerciali deviati siano costosi e inefficienti, questi forniscono un affitto sufficiente per sostenere i governi presi di mira.

Tra gli effetti delle sanzioni, uno è il crescente numero di paesi non sanzionati nel sud del mondo che stanno entrando a far parte di un’economia mondiale parallela contraria alle sanzioni. Di ritorno dal suo viaggio di aprile a Pechino, il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva ha ribadito il suo sostegno a una valuta commerciale tra i paesi BRICS (Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica). Nel sollevare l’iniziativa, Lula ha citato le sue preoccupazioni per un’economia globale dominata dal dollaro, in cui gli Stati Uniti sfruttano il dominio del dollaro per la loro politica estera punitiva.

Dopo le esperienze negative e linefficacia delle sanzioni verificatasi nella totalità dei casi in cui queste sono state applicate, è tempo che Washington riconosca che la sua ossessione per le sanzioni potrebbe minare il proprio potere economico e diplomatico in tutto il mondo.

Fonte: Foreign Policy

Traduzione e sintesi: Luciano Lago