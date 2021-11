L’organizzazione per i diritti afferma che 300 bambini yemeniti muoiono ogni giorno a causa della malnutrizione





Un’organizzazione per i diritti umani afferma che ogni giorno 300 bambini yemeniti muoiono a causa della malnutrizione, mentre l’Arabia Saudita continua a bombardare il vicino impoverito del sud sfidando gli appelli internazionali per porre fine alla sua sanguinosa guerra.

In un rapporto pubblicato giovedì, l’ente yemenita Entesaf Organization for Women and Child Rights ha affermato che più di tre milioni di bambini yemeniti soffrono di malnutrizione inflitta dall’assedio saudita e americano, mentre più di 300 bambini perdono la vita ogni giorno a causa delle gravi condizioni.

Il rapporto, citato dalla rete televisiva in lingua araba yemenita al-Masirah , ha aggiunto che ci sono più di 3.000 bambini affetti da anomalie congenite, mentre oltre 3.000 altri necessitano di un intervento chirurgico a cuore aperto al di fuori del paese impoverito.

Secondo lo spaventoso rapporto, letto durante una conferenza stampa nella capitale Sana’a, 3.825 bambini sono stati uccisi e altri 4.157 feriti dall’inizio della guerra imposta dall’Arabia Saudita contro lo Yemen sei anni fa.

L’Organizzazione mondiale della sanità avverte che il 75% dei bambini yemeniti soffre di malnutrizione acuta nel mezzo di una sanguinosa guerra guidata dai sauditi con il supporto degli USA.

Il gruppo per i diritti ha inoltre rivelato che il numero di bambini yemeniti con varie disabilità causate dalla guerra in corso ha raggiunto i 5.559 casi, mentre i casi di tumori sviluppati tra i bambini hanno registrato 71.000 dall’inizio della brutale guerra.

L’Arabia Saudita, sostenuta dai suoi alleati regionali e occidentali, ha lanciato la devastante aggressione militare contro il suo vicino meridionale nel marzo 2015 in collaborazione con alcuni dei suoi stati alleati e con il supporto di armi e logistica degli Stati Uniti, del Regno Unito e di diversi stati occidentali.

L’obiettivo era quello di riportare al potere l’ex regime appoggiato da Riyadh e schiacciare il movimento popolare Ansarullah che ha gestito gli affari di stato in assenza di un governo efficace nello Yemen.

La guerra si è fermata ben lontana da tutti i suoi obiettivi, nonostante abbia ucciso decine di migliaia di yemeniti e trasformato l’intero Yemen nella scena della peggiore crisi umanitaria del mondo.

Un blocco totale aeronavale è stato imposto anche allo Yemen dall’inizio della sanguinosa guerra, spingendo lo Yemen nella peggiore crisi umanitaria del mondo, anche ostacolando l’accesso agli aiuti.

Baambini dello Yemen

Il rigido assedio, tra gli altri, ha portato alla chiusura dell’aeroporto internazionale di Sana’a, il più grande e importante aeroporto dello Yemen, e ha chiuso il porto di Hudaydah, che funge da ancora di salvezza per la nazione impoverita.

Secondo Entesaf giovedì, la chiusura dell’aeroporto internazionale di Sana’a ha impedito a più di 30.000 bambini con varie malattie croniche di viaggiare all’estero per curarsi.

L’incredibile cifra di 15 milioni di yemeniti, più della metà dei quali bambini, non ha accesso ad acqua potabile, servizi igienico-sanitari o igiene.

Nota: Le vittime di questa guerra sono un atto di accusa contro tutti i paesi che sostengono le azioni criminali dell’Arabia Saudita, in primis Stati Uniti e Regno Unito che, oltre a fornire armamenti e supporto logistico, hanno inviato anche proprie truppe sul territorio dello Yemen.

Il tutto avviene nel completo silenzio dei media occidentali che nascondono i crimini e occultano le responsabilità dei governi occidentali, gli stessi che a più riprese pontificano sui “diritti umani”.

Fonte: Press Tv

Traduzione: Luciano Lago