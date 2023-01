L’ordine mondiale è già cambiato nel 2022

È una costante nella storia: i cambiamenti sono rari, ma improvvisi. Coloro che ne pagano il prezzo di solito sono gli ultimi a vederli arrivare. Li percepiscono solo troppo tardi. Contrariamente all’immagine statica che prevale in Occidente, le relazioni internazionali sono state capovolte nel 2022, principalmente a scapito di Stati Uniti, Regno Unito e Francia, il più delle volte a vantaggio di Cina e Russia. Occhi puntati sull’Ucraina, gli occidentali non percepiscono la ridistribuzione delle carte.

di Thierry Meyssan

È raro che le relazioni internazionali vengano capovolte come nel 2022. E non è finita. Il processo iniziato non si fermerà, anche se gli eventi vengono a turbarlo e forse a interromperlo per alcuni anni. Il dominio dell’Occidente, cioè sia degli Stati Uniti che delle ex potenze coloniali europee (Regno Unito, Francia e Spagna principalmente) e asiatiche (Giappone), tocca la sua fine. Nessuno obbedisce più a un leader, compresi gli stati che rimangono vassalli di Washington. Ora tutti stanno iniziando a pensare da soli. Non siamo ancora nel mondo multipolare che Russia e Cina stanno cercando di realizzare, ma lo vediamo in costruzione.

Tutto è iniziato con l’operazione militare russa per far rispettare la risoluzione 2202 del Consiglio di sicurezza e per proteggere la popolazione ucraina nel suo insieme dal suo governo “nazionalista integrale”. Certamente, questo evento non è affatto quello che viene percepito negli Stati Uniti, nell’Unione Europea, in Australia e in Giappone. Gli occidentali sono convinti che la Russia abbia invaso l’Ucraina per modificarne i confini con la forza. Eppure questo non è ciò che ha annunciato il presidente Vladimir Putin, né ciò che ha fatto l’esercito russo, né come si sono svolti gli eventi.

Lasciamo da parte la questione di chi ha ragione e chi ha torto. Tutto dipende dal fatto che siamo consapevoli della guerra civile che sta dilaniando l’Ucraina dalla deposizione del suo presidente democraticamente eletto, Viktor Yanukovich, nel 2014. Gli occidentali che dimenticano i 20.000 morti in questa guerra non possono immaginare che i russi volessero fermare questo massacro. Non essendo a conoscenza degli accordi di Minsk, di cui Germania e Francia avevano comunque garantito al fianco della Russia, non possono ritenere che la Russia abbia messo in pratica la “responsabilità di proteggere” che le Nazioni Unite hanno proclamato nel 2005.

Eppure l‘ex cancelliere tedesco Angela Merkel1 e l’ex presidente francese François Hollande2 entrambi dichiararono pubblicamente di aver firmato gli Accordi di Minsk, non per porre fine alla guerra civile, ma al contrario per guadagnare tempo e armare l’Ucraina. Queste due personalità si congratulano con se stesse per aver intrappolato la Russia accusandola di essere l’unica responsabile della guerra in corso. Non sorprende che questi due ex governanti si vantino della loro doppiezza di fronte alla loro opinione pubblica, tuttavia le loro parole ascoltate in altre parti del mondo suonano in modo diverso. Per la maggior parte dell’umanità, gli occidentali mostrano i loro veri colori: cercano sempre di dividere il resto del mondo e intrappolare coloro che vogliono essere indipendenti; parlano di pace, ma fomentano guerre.

Accordi di Minsk: una truffa predisposta per intrappolare la Russia

È sbagliato immaginare che i più forti vogliano sempre imporre la propria volontà agli altri. Questo atteggiamento occidentale è condiviso solo raramente da altri esseri umani. La cooperazione ha dimostrato il suo valore molto più dello sfruttamento e delle rivoluzioni che genera. Questo è il messaggio che i cinesi hanno cercato di diffondere evocando relazioni “win-win”. Non spettava a loro parlare di rapporti commerciali equi, ma riferirsi al modo in cui governavano gli imperatori della Cina: quando un imperatore emanava un decreto, doveva far sì che esso fosse seguito dai governatori di ogni provincia, compreso da coloro che non sono stati interessati da questa decisione. Dimostrò loro che non li aveva dimenticati offrendo loro un regalo.

In dieci mesi il resto del mondo, cioè la sua stragrande maggioranza, ha aperto gli occhi. Se, il 13 ottobre, ci fossero 143 Stati a seguire la narrativa occidentale e condannare “l’aggressione” russa3 , non sarebbero più la maggioranza nell’Assemblea generale delle Nazioni Unite a votare in questo modo oggi. Ne è prova il voto, il 30 dicembre, di una risoluzione che chiede al tribunale interno dell’Onu, la Corte internazionale di giustizia, di dichiarare “occupazione” l’occupazione dei territori palestinesi da parte di Israele. L’Assemblea Generale non è più rassegnata al disordine occidentale del mondo.

11 Stati africani, finora nell’orbita della Francia, hanno chiesto all’esercito russo o a una compagnia militare russa privata di garantire la loro sicurezza. Non credono più nella sincerità di Francia e Stati Uniti. Altri ancora sono consapevoli che la protezione occidentale contro i jihadisti va di pari passo con il segreto sostegno occidentale ai jihadisti. Sono pubblicamente preoccupati per il massiccio trasferimento di armi destinate all’Ucraina ai jihadisti del Sahel o a Boko Haram4 al punto che il Dipartimento della Difesa statunitense ha nominato una missione di follow-up per verificare la sorte delle armi destinate all’Ucraina; solo un altro modo per seppellire il problema e prevenire l’interferenza del Congresso in questi schemi oscuri.

In Medio Oriente, la Turchia, membro della Nato, gioca un sottile gioco a metà strada tra l’alleato statunitense e il partner russo. Ankara ha capito da tempo che non avrebbe mai integrato l’Unione Europea e, più di recente, che non ci si aspettava più che ripristinasse il suo impero sugli arabi. Si rivolge quindi a Stati europei (come bulgari, ungheresi e kosovari) e asiatici (come Azerbaigian, Turkmenistan, Uzbekistan, Kazakistan e Kirghizistan) di cultura turca (e non di lingua turca come gli uiguri cinesi). Di conseguenza, Ankara si riconcilia con Damasco e si prepara a lasciare l’Occidente per l’Oriente.

Accordi Cina Arabia Saudita

L’arrivo della Cina nel Golfo, in occasione del vertice di Riyadh, ha ribaltato il tavolo in questa regione del mondo. Gli stati arabi hanno visto che Pechino era ragionevole, che li stava aiutando a fare la pace con i loro vicini persiani. Eppure l’Iran è un alleato millenario della Cina, ma quest’ultima lo difende senza lasciar passare i suoi eccessi. Hanno misurato la differenza con gli occidentali che, al contrario, dal 1979 non hanno mai smesso di dividerli e contrastarli.

India e Iran stanno lavorando duramente con la Russia per costruire un corridoio di trasporto che consenta loro di commerciare nonostante la guerra economica occidentale (presentata in Occidente come “sanzioni”, sebbene queste siano illegali nel diritto internazionale). Già Mumbai è collegata al sud della Russia e presto a Mosca e San Pietroburgo. Questo rende Russia e Cina complementari. Pechino costruisce strade in Eurasia da est a ovest, Mosca secondo le longitudini.

La Cina, per la quale questa guerra è una catastrofe che sconvolge i suoi piani per costruire le Vie della Seta, non ha mai aderito alla narrativa occidentale. È un’ex vittima della Russia, che nel XIX secolo ha preso parte all’occupazione di Tianjin e Wuhan (Hankou), ma sa che l’Occidente farà di tutto per sfruttarle entrambe. Ricorda la sua passata occupazione per essere consapevole che il suo destino è legato a quello della Russia. Non capisce molto di affari ucraini, ma sa che la sua visione dell’organizzazione delle relazioni internazionali potrà vedere la luce solo se la Russia trionferà. Non ha quindi alcun desiderio di combattere al fianco della Russia, ma interverrà se quest’ultima sarà minacciata.

Questo riorientamento del mondo è molto visibile nelle istituzioni governative. L’Occidente ha umiliato la Russia nel Consiglio d’Europa finché Mosca non l’ha lasciata. Con loro sorpresa, la Russia non si ferma qui. Lascia uno ad uno tutti gli accordi conclusi in seno al Consiglio d’Europa, in tutti i campi, dallo sport alla cultura. Gli occidentali improvvisamente si accorgono di essersi privati ​​di un partner generoso e colto.

Dovrebbe continuare in tutte le altre organizzazioni intergovernative, a cominciare dalle Nazioni Unite. È una vecchia storia dei rapporti Russia-Occidente che risale all’esclusione di Mosca dalla Società delle Nazioni nel 1939. All’epoca i sovietici, preoccupati per un possibile attacco nazista a Leningrado (San Pietroburgo) chiesero alla Finlandia di poter affittare il porto di Hanko, tuttavia, i negoziati si trascinavano, invasero la Finlandia, non per annetterla, ma per posizionare la loro marina ad Hanko. Questo precedente viene insegnato oggi come un esempio dell’imperialismo russo poiché lo stesso presidente finlandese Urho Kekkonen ha riconosciuto che l’atteggiamento dei sovietici era “comprensibile”.

Torniamo alle Nazioni Unite. L’esclusione della Russia potrebbe essere possibile solo dopo aver adottato una riforma della Carta da parte dell’Assemblea Generale. Era possibile in ottobre, ma non oggi. Questo progetto è accompagnato da una reinterpretazione della storia e della natura delle Nazioni Unite.

Si dice che l’appartenenza all’Organizzazione proibisca la guerra. Questo non ha senso. L’adesione all’Onu obbliga a “mantenere la pace e la sicurezza internazionale”, ma gli uomini, essendo quello che sono, autorizzano l’uso della forza a determinate condizioni. A volte questa autorizzazione diventa addirittura un obbligo sotto la “responsabilità di proteggere”. Questo è esattamente ciò che la Russia sta facendo per le popolazioni del Donbass e della Novorussia. Si noti che Mosca non è cieca e ha fatto marcia indietro sulla riva destra (parte nord) della città di Kershon. Lo stato maggiore russo si era ritirato dietro un confine naturale, il fiume Dnepr, ritenendo impossibile difendere l’altra parte della città di fronte agli eserciti occidentali e ciò mentre la popolazione di tutta la città aveva chiesto tramite referendum la sua adesione alla Federazione Russa. Non c’è mai stata una sconfitta russa a Kershon, ma ciò non impedisce agli occidentali di parlare della sua “riconquista” da parte del regime di Zelensky.

Nazioni Unite

Soprattutto, il funzionamento delle Nazioni Unite viene oscurato interrogando il comitato esecutivo del Consiglio di sicurezza. Quando l’Organizzazione è stata fondata, si trattava di riconoscere l’uguaglianza tra ogni Stato all’interno dell’Assemblea Generale e di dare alle grandi potenze dell’epoca la capacità di prevenire i conflitti all’interno del Consiglio di Sicurezza. Non è questo il luogo della democrazia, ma del consenso: nessuna decisione può essere presa lì senza il consenso di ciascuno dei suoi cinque membri permanenti. Facciamo finta di essere sorpresi di non poter condannare la Russia, ma siamo stati sorpresi di non aver condannato gli Stati Uniti, il Regno Unito e talvolta la Francia per le loro guerre illegali in Kosovo, in Afghanistan, Iraq e Libia? Senza il diritto di veto, l’Onu diventerà un’assemblea assolutamente inefficace.

Inoltre, sarebbe assurdo pensare che la Cina, prima potenza commerciale mondiale, sarebbe rimasta in un’ONU da cui sarebbe stata esclusa la Russia, prima potenza militare mondiale. Pechino non si giocherà la garanzia di un’operazione contro il suo alleato, perché è convinta che la sua morte sarà il preludio della sua. Per questo i russi e i cinesi stanno preparando altre istituzioni che manifesteranno solo se l’Onu sarà distorto, se si trasformerà in un’assemblea monocromatica e perderà così la sua capacità di prevenire i conflitti.

Percepiamo che l’unica via d’uscita possibile è che gli occidentali accettino di essere ciò che sono. Ma, per il momento, non ne sono capaci. Distorcono la realtà sperando di mantenere i loro secoli di egemonia. Questo gioco è finito sia perché sono stanchi sia perché il resto del mondo è cambiato.

Thierry Meissan

fonte: Rete Voltaire

Traduzione: Luciano Lago