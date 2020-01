L’ora della verità per Putin è vicina, non ha altra scelta che bloccare qualsiasi attacco di USA / Israele all’Iran

di Paul Craig Roberts (*)

Vladimir Putin è il leader più impressionante sul palcoscenico mondiale. Lui è sopravvissuto ed è sorto da una Russia corrotta da Washington e Israele, durante gli anni di Eltsin ed è riuscito a ristabilire il ruolo della Russia come potenza mondiale.

Putin ha affrontato con successo l’aggressione americana / israeliana contro l’Ossezia del Sud e contro l’Ucraina, incorporando su richiesta della Crimea la provincia russa di nuovo nella Madre Patria Russia. Ha tollerato infiniti insulti e provocazioni da Washington e dal suo impero senza rispondere in natura. È un leader conciliante e pacificatore da una posizione di forza.

Putin sa bene che l’impero americano, basato sull’arroganza e sulle bugie, sta fallendo economicamente, socialmente, politicamente e militarmente. Capisce che la guerra non serve alcun interesse russo.

L’omicidio di Washington di Qasem Soleimani, un grande leader iraniano, anzi, uno dei rari leader nella storia del mondo, ha offuscato la leadership di Trump e ha posto le luci della ribalta su Putin. Il palcoscenico è pronto per Putin e la Russia ad assumere la guida del mondo.

L’omicidio di Washington del generale Soleimani è un atto criminale che potrebbe far iniziare la terza guerra mondiale, proprio come l’omicidio serbo dell’arciduca austriaco mise in moto la prima guerra mondiale. Solo Putin e la Russia, con l’aiuto della Cina possono fermare questa guerra che Washington ha messo in moto.

Putin aveva capito per tempo che la destabilizzazione della Siria da parte di Washington / Israele era rivolta contro la Russia. Senza preavviso la Russia è intervenuta, ha sconfitto le forze della guerra per procura finanziate e armate di Washington e ha ripristinato la stabilità in Siria.

Sconfitti, Washington e Israele hanno deciso di aggirare la Siria e portare l’attacco alla Russia direttamente in Iran. La destabilizzazione dell’Iran serve sia a Washington che a Israele. Per Israele la morte dell’Iran interrompe il sostegno a Hezbollah, la milizia libanese che ha sconfitto due volte l’esercito israeliano e ha impedito l’occupazione israeliana del Libano meridionale. Per Washington la morte dell’Iran consente ai jihadisti sostenuti dalla CIA di portare instabilità nella Federazione Russa.

A meno che Putin non si sottometta alla volontà americana e israeliana, non ha altra scelta che bloccare qualsiasi attacco Washington / israeliano contro l’Iran.

Il modo più semplice e pulito di fare questo per Putin è l’annunciare che l’Iran è sotto la protezione della Russia. Questa protezione dovrebbe essere formalizzata in un trattato di mutua difesa tra Russia, Cina e Iran, con forse India e Turchia come membri. Questo è difficile da fare per Putin, perché storici incompetenti hanno convinto Putin che le alleanze sono la causa della guerra. Ma un’alleanza come questa impedirebbe la guerra. Nemmeno il folle criminale Netanyahu e i neoconservatori americani impazziti, anche se completamente ubriachi o illusi, dichiarerebbero guerra all’Iran, alla Russia, alla Cina e se inclusi nell’alleanza India e Turchia. Significherebbe la morte dell’America, di Israele e di qualsiasi paese europeo sufficientemente stupido da partecipare.

Se Putin non è in grado di liberarsi dall’influenza di storici incompetenti, che in effetti stanno servendo interessi a Washington, non della Russia, ha altre opzioni. Può calmare l’Iran dando all’Iran i migliori sistemi di difesa aerea russi con equipaggi russi per addestrare gli iraniani e la cui presenza serve da monito a Washington e Israele che un attacco alle forze russe è un attacco alla Russia.

Fatto questo, Putin non può quindi offrire, ma insistere sulla mediazione. Questo è il ruolo di Putin poiché non c’è nessun altro con lo stesso potere, con l’influenza e con l’oggettività da mediare.

Il lavoro di Putin non è tanto di salvare l’Iran, quanto di far uscire Trump da un collo di bottiglia dove lo hanno ficcato, una guerra persa che distruggerebbe Trump. Putin potrebbe stabilire il suo prezzo. Ad esempio, il prezzo di Putin può essere il rilancio del trattato INF / START, il trattato sui missili anti-balistici, la rimozione della NATO dai confini russi. In effetti, Putin è posizionato per richiedere tutto quello che vuole.

I missili iraniani possono affondare qualsiasi nave americana ovunque vicino all’Iran. I missili cinesi possono affondare qualsiasi flotta americana ovunque vicino alla Cina. I missili russi possono affondare le flotte americane in qualsiasi parte del mondo. La capacità di Washington di proiettare il potere in Medio Oriente ora che tutti, ex sciiti e sunniti e gli ex delegati di Washington come l’ISIS, odiano gli americani con passione è zero. Il Dipartimento di Stato ha dovuto ordinare agli americani di uscire dal Medio Oriente. In che modo Washingon conta come una forza in Medio Oriente quando nessun americano si trova al sicuro lì?

Guardia d’onore cinese per Putin

Naturalmente Washington è stupida nella sua arroganza e Putin, la Cina e l’Iran devono tenerne conto. Uno stupido governo è in grado di rovinare non solo se stesso ma anche gli altri.

Quindi ci sono rischi per Putin. Ma ci sono anche rischi per Putin se non riesce a farsi carico. Se Washington e Israele attaccano l’Iran, che Israele tenterà di provocare con un evento di falsa bandiera mentre affonda una nave da guerra americana e incolpa l’Iran, la Russia sarà comunque in guerra. Meglio che l’iniziativa sia nelle mani di Putin. E meglio per il mondo e la vita sulla Terra che sia la Russia al comando.

