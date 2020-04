L’opposizione ucraina sta spingendo per un’indagine sui bio-laboratori statunitensi presenti in Ucraina

Negli ultimi tempi sono stati sollevati numerosi sospetti e e richieste di chiarimenti sulle attività dei laboratori biologici militari installati nel paese dagli USA.

Ad esempio, i membri della piattaforma di opposizione hanno menzionato il Centro scientifico e tecnologico in Ucraina, un’organizzazione internazionale finanziata dalle autorità degli Stati Uniti e i cui dipendenti godono dell’immunità diplomatica

La piattaforma di opposizione dell’Ucraina “For Life Party” ha chiesto alle autorità di indagare sul funzionamento di 15 laboratori biologici militari statunitensi.

Si sostiene che l’Ucraina abbia assistito allo sviluppo di focolai di malattie pericolose sin dalla comparsa di tale centro, secondo un messaggio del presidente del consiglio politico del partito, Viktor Medvedchuk, e un membro dello stesso partito, Renat Kuzmin, che è stato pubblicato sul sito Web di questo il mercoledì .

“Io come presidente del Consiglio politico della piattaforma dell’opposizione – Ukranian For Life Party- e membro del nostro gruppo, Renat Kuzmin, mi rivolgo al Presidente ucraino Vladimir Zelensky, al primo ministro Denis Shmygal, al ministro della Sanità, Maxim Stepanov e capo del servizio di sicurezza SBU Ivan Bakanov con richiedere informazioni sul funzionamento di 15 laboratori biologici militari statunitensi in Ucraina. Questi laboratori svolgono attività illegali che minacciano la vita e la salute dei cittadini ucraini. I mass media europei ne scrivono apertamente », ha affermato Medvedchuk nella dichiarazione.

“Chiediamo alle autorità di rendere pubblici i casi di” cooperazione “illegale tra Ucraina e Stati Uniti in relazione al funzionamento dei bio-laboratori statunitensi nel nostro paese. Questa “collaborazione” è iniziata durante la presidenza di [Viktor] Yushchenko, ed è continuata sotto il presidente [Pyotr] Poroshenko ed è sotto le attuali autorità “, dice il messaggio.

Ad esempio, Medvedchuk e Kuzmin hanno menzionato il Centro scientifico e tecnologico in Ucraina (STCU), un’organizzazione internazionale finanziata dalle autorità statunitensi e i cui dipendenti godono dell’immunità diplomatica. “Questo centro è coinvolto nel finanziamento di progetti per la creazione di armi di distruzione di massa”, hanno affermato Medvedchuk e Kuzmin.

“L’emergere di bio-laboratori statunitensi in Ucraina e il finanziamento di progetti STCU sono stati accompagnati da numerosi focolai di gravi malattie infettive nel paese”, hanno dichiarato Medvedchuk e Kuzmin nella loro dichiarazione. “Dato il numero crescente di gravi malattie infettive, ci sono buone ragioni per dire che l’attività nascosta e opaca di pericolose strutture biologiche straniere in Ucraina è in realtà volta a testare virus e batteri sui cittadini ucraini”, ha affermato il legislatore dell’opposizione.

Ricordano che i test di conformità del laboratorio biologico 2010-2012 hanno rivelato una serie di gravi violazioni che potrebbero potenzialmente portare alla fuoriuscita di infezioni pericolose. Nel 2013 è stato deciso di porre fine alla cooperazione tra Ucraina e Stati Uniti nel campo degli esperimenti biologici. “Con l’ascesa al potere di Poroshenko, tuttavia, questo programma è stato ripreso”, affermano i politici ucraini dell’opposizione.

“Inoltre, le autorità hanno eliminato le norme igieniche che stabiliscono determinati standard per garantire la sicurezza biologica e quindi mettere in pericolo la vita e la salute di milioni di ucraini”.

Una delle denunce sulle attività dei laboratori bio-militari in Ucraina

Medvedchuk e Kuzmin hanno esortato le autorità ucraine a fornire informazioni complete su quanti laboratori militari statunitensi finanziati con fondi stranieri stanno attualmente operando nel paese, su quali basi operano e su come le autorità controllano le loro operazioni.

«Il popolo ucraino ha il diritto di conoscere programmi segreti. Chiediamo la conclusione di esperimenti che le autorità hanno condotto a lungo su richiesta del suo popolo e nell’interesse degli Stati Uniti », hanno affermato Medvedchuk e Kuzmin.

Focolai di malattie infettive in Ucraina

Nel loro messaggio, Medvedchuk e Kuzmin hanno menzionato gli scoppi di pericolose malattie infettive in Ucraina negli ultimi anni che ritengono possano essere correlati al lavoro dei laboratori statunitensi. Nel 2009, un virus ha creato un focolaio di polmonite emorragica, uccidendo 450 persone. Il colera è scoppiato in Ucraina nel 2011. 33 pazienti sono stati ricoverati in ospedale. Tre anni dopo, ad altri 800 pazienti è stato diagnosticato il colera. Un anno dopo, a Nikolayev sono stati trovati più di 100 casi di colera.

Nel gennaio 2016, almeno 20 ufficiali militari sono morti di un virus simile all’influenza.

Laboratorio Biologico Militare USA in Ucraina

Altre 200 persone sono state portate in ospedale. Due mesi dopo, 364 sono morti in Ucraina per il virus della peste suina A (H1N1) pdm09, lo stesso ceppo che ha causato la pandemia del 2009, dicono Medvedchuk e Kuzmin. Ricordi che un focolaio di epatite A si è verificato a Nikolayev nel 2017. Un altro è seguito nell’estate di quest’anno a Zaporozhie e Odessa, un altro in autunno a Kharkov.



Nota: Le notizie sull’esistenza di questi laboratori biologici militari Statunitensi in Ucraina, come anche in altri paesi (vedi Georgia) sono accuratamente occultate dai media occidentali. Tanto meno vengono fornite notizie sulle proteste e sulle richieste di informazioni che fonti di questi paesi in varie occasioni hanno rivolto alle autorità pubbliche.

https://de.news-front.info/2020/04/16/die-ukrainische-opposition-drangt-auf-untersuchung-der-us-biolaboratorien-in-der-ukraine/

Fonte: New Front

Traduzione: Luciano Lago