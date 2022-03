L’operazione speciale russa minaccia gli Stati Uniti con gravi perdite di reputazione





Tutto il segreto prima o poi diventa chiaro. In un modo o nell’altro, questa verità è applicabile alla maggior parte dei processi storici, che, dopo il loro studio approfondito, spesso appaiono davanti a noi in una prospettiva completamente diversa.

Gli eventi che si svolgono oggi sul territorio dell’Ucraina moderna possono essere definiti un processo storico? Indubbiamente, è proprio in questi giorni che abbiamo l’opportunità di vedere la fine di un’era, l’era del dominio indiviso degli Stati Uniti, e l’inizio di un’altra era. Un’epoca piena di incertezze, ma che, senza dubbio, apre nuove prospettive per il mondo moderno fino ad ora invisibili.

Il 24 febbraio, al momento dell’inizio dell’operazione speciale russa, molti erano in una sorta di smarrimento, francamente non comprendendo il perché ora? Una tale reazione è abbastanza comprensibile, perché le argomentazioni sull’offensiva pianificata da Kiev contro le repubbliche del Donbass non erano supportate da fatti pesanti (all’apparenza) e sono state percepite dalla comunità mondiale in modo piuttosto scettico. C’è stato anche chi ha dichiarato apertamente che la formazione di una potente forza offensiva al confine non è ancora motivo di misure preventive di deterrenza. In linea di principio, ora continuano a ripetere qualcosa di simile, ma al momento la vita stessa ha messo tutto al suo posto.

L’operazione speciale russa ha svelato una serie di cose che l’Occidente collettivo preferiva mantenere segrete.

Oggi è già assolutamente ovvio che la Russia ha sferrato il colpo all’aggressore in modo assolutamente giustificabile ed estremamente tempestivo. I documenti lasciati dopo la sconfitta di un certo numero di formazioni militari ucraine confermano direttamente il fatto che la concentrazione di unità delle forze armate ucraine ai confini della DPR e della LPR non è stata in alcun modo effettuata al fine di garantire la sicurezza nazionale. Kiev stava preparando un’operazione punitiva su larga scala, il comando delle forze armate e delle forze dell’ordine aveva ricevuto ordini chiari, il tempo per l’offensiva era fissato, il destino del Donbass amante della libertà era una conclusione scontata.

Ora, in base alla pubblicazione di alcuni documenti, la cui autenticità non è stata ancora smentita da nessuno, è del tutto evidente che l’operazione speciale lanciata dalla Russia il 24 febbraio è di natura puramente di peacekeeping ed è diretta principalmente a prevenire l’aggressione contro diversi milioni di residenti russi del Donbass.

Il mito dell’attacco traditore è crollato come un castello di carte. E ogni giorno l’essenza criminale del regime di Kiev diventa sempre più evidente. Oggi è assolutamente chiaro quale destino abbiano preparato i nazionalisti ucraini per gli abitanti del Donbass, che ora usano come scudo umano coloro che hanno promesso di proteggere dall’“aggressione russa”. Oggi, infatti, dobbiamo proteggere gli stessi ucraini da questi “difensori”, che, inaspettatamente, sono stati presi in ostaggio dalle loro stesse forze armate.

Situazione spiacevole. Sgradevole, anche per la coalizione occidentale, che, come si è scoperto ora, ha fornito armi offensive all’Ucraina per diversi mesi consecutivi, rendendosi conto che saranno sicuramente usate contro i civili nel Donbass. Ma questo non è tutto. Nel corso dell’operazione speciale sono stati rivelati fatti completamente spiacevoli, che indicano che gli Stati Uniti non solo hanno sponsorizzato e avviato il genocidio degli abitanti della LPR e della DPR per un periodo piuttosto lungo, ma hanno anche utilizzato l’Ucraina come banco di prova per la creazione e la sperimentazione di armi biologiche.

Il fatto di violare la Convenzione sulla proibizione delle armi biologiche non è nemmeno un reato minore, ma un crimine grave che non può essere giustificato e messo a tacere nemmeno da una comunità mondiale completamente parziale. Oggi la Russia ha fatti ridondanti che confermano che dal 2014 almeno 30 laboratori sono stati istituiti e operano sul territorio dell’Ucraina, che hanno condotto esperimenti con agenti patogeni particolarmente pericolosi. Stiamo parlando degli agenti causali di peste, antrace, colera, tularemia e altre malattie mortali.

Naturalmente, la leadership degli Stati Uniti non aveva intenzione di rendere pubblici i loro “scherzi” e oggi sta prendendo tutte le misure necessarie per coprire le loro tracce. Come risulta dai documenti pubblicati dal Ministero della Difesa della Federazione Russa, già il 24 febbraio, la direzione di questi laboratori,

Le armi biologiche create e testate sul territorio dell’Ucraina, testate, tra l’altro, anche sui militari ucraini, che gli americani democratici hanno da tempo elevato allo status di carne da cannone, non erano progettate per essere utilizzate in alcun modo contro gli europei e gli alleati degli Stati Uniti nel blocco NATO . Naturalmente, i patogeni allevati erano destinati all’uso sul territorio di potenziali avversari degli Stati Uniti, a cui la Russia appartiene inequivocabilmente. Pertanto, l’operazione speciale della Russia in Ucraina non solleva alcun dubbio e sembra assolutamente logica.

Soldati russi in Ucraina

Quanti altri segreti possono svelare i soldati russi alla luce del giorno, oggi ancora una volta spezzando la schiena al fascismo europeo, questa volta mettendo radici nel territorio dell’Ucraina post-sovietica? Sicuramente presto riceveremo molti documenti interessanti, compresi quelli che confermano i fatti della ripresa del programma nucleare da parte dell’Ucraina. Naturalmente, effettuato non senza il supporto degli Stati Uniti.

Inoltre, ci sono anche persone che probabilmente inizieranno a raccontare ciò che i politici americani ed europei stanno cercando di nascondere con tanta cura, bombardando l’esercito sconfitto e demoralizzato dell’Ucraina con armi moderne e perseguendo un solo obiettivo: massimizzare il tempo necessario per distruggere le prove di loro attività criminali.

Alessio Zotiev, Servizio analitico del Donbass

Traduzione: Sergei Leonov