L’“operazione militare limitata” del Cremlino in Ucraina è stata un errore strategico

La terza guerra mondiale sarà la conseguenza più probabile

Di Paul Craig Roberts

– Odio sentire “te l’avevo detto” e qui sto usando quelle parole.

Come i lettori sanno, sono stato preoccupato per molti anni che la tolleranza della Russia nei confronti degli insulti e delle provocazioni senza fine avrebbe continuato a incoraggiare le provocazioni più numerose e peggiori fino a quando non saranno superati i limiti che si tradurranno in un conflitto diretto tra le due maggiori potenze nucleari.

In tutti questi anni il Cremlino, incapace di capire, o di accettare, che il suo ruolo di nemico n. 1 di Washington era scolpito nella pietra, ha fatto affidamento su una strategia da zero a risposte minime per minare l’immagine di una Russia pericolosa e aggressiva attaccata per restaurare l’impero sovietico.

Questa strategia diplomatica, come quella russa in Ucraina, è completamente fallita.

La disastrosa strategia ucraina del Cremlino iniziò quando il Cremlino prestò più attenzione alle Olimpiadi di Sochi che al rovesciamento del governo ucraino da parte di Washington. Gli errori del Cremlino sono stati messi su una strada accelerata quando il Cremlino ha rifiutato la richiesta del Donbass di riunirsi alla Russia come l’ex provincia russa della Crimea. Ciò ha lasciato i russi del Donbass, un tempo parte della Russia, a subire persecuzioni da parte delle milizie naziste ucraine, bombardamenti di aree civili e parziale occupazione da parte delle forze ucraine dal 2014 fino a febbraio 2022, quando l’esercito russo ha iniziato a ripulire il Donbass dalle forze ucraine al fine di impedire un’invasione ucraina preparata delle repubbliche del Donbass.

Si poteva pensare che a questo punto il Cremlino avrebbe imparato dai suoi straordinari errori e si sarebbe reso conto che, infine, doveva dimostrare di essere provocato. Senza alcun dubbio, ciò che era richiesto era un attacco russo che chiudesse l’Ucraina, distruggendo il governo, tutte le infrastrutture civili e ponendo immediatamente fine al conflitto. Invece, il Cremlino ha aggravato i suoi errori. Ha annunciato un intervento limitato, il cui scopo era quello di liberare le forze ucraine dal Donbass. Ha lasciato intatti il ​​governo e le infrastrutture civili del suo nemico, consentendo così al suo nemico di resistere all’intervento a condizioni altamente favorevoli.

Per essere chiari, non c’è dubbio che i russi possono ripulire il Donbass dalle forze ucraine e aver completato il compito. L’errore del Cremlino è stato non rendersi conto che l’Occidente non avrebbe permesso che l’intervento fosse limitato.

Il Cremlino ha avvertito l’Occidente di non interferire nell’operazione, dichiarando che se gli Stati Uniti e la NATO fossero coinvolti, la Russia considererebbe quei paesi come “combattenti”. Ma l’Occidente è stato coinvolto, prima lentamente e con attenzione per testare le acque e poi in modo sempre più aggressivo poiché ciò che l’Occidente si aspettava inizialmente sarebbe stato al massimo una settimana. Il conflitto è ora al suo settimo mese con il Cremlino che parla di nuovo di negoziati con Zelensky e l’avanzata russa apparentemente in attesa. Lungi dal trattare i paesi della NATO come combattenti, il Cremlino fornisce ancora energia all’Europa nella misura in cui l’Europa consente alla Russia di farlo.

Ho predetto correttamente che le mezze misure russe avrebbero portato all’allargamento della guerra.

La correttezza della mia analisi è stata ora confermata da un rapporto su The Hill , una pubblicazione di Washington letta dagli addetti ai lavori. Il rapporto si intitola: “Perché gli Stati Uniti stanno diventando più sfacciati con il loro sostegno all’Ucraina” e può essere letto qui: https://thehill.com/policy/international/3627782-why-the-us-is-becoming-more- sfacciato-con-il-suo-supporto-ucraina/

Ecco la frase di apertura della relazione e alcuni stralci:

“L’amministrazione Biden sta armando l’Ucraina con armi che possono causare seri danni alle forze russe e, a differenza dell’inizio della guerra, i funzionari statunitensi non sembrano preoccupati per la reazione di Mosca”.

“‘Nel tempo, l’amministrazione ha riconosciuto che possono fornire armi più grandi, più capaci, a lunga distanza e più pesanti agli ucraini e i russi non hanno reagito”, ha detto a The Hill l’ex ambasciatore degli Stati Uniti in Ucraina William Taylor.

“’I russi hanno bluffato e spavaldo, ma non sono stati provocati. E all’inizio c’era preoccupazione [su questo] nell’amministrazione – c’è ancora in una certa misura – ma la paura di provocare i russi è diminuita”, ha aggiunto Taylor, che ora è con l’Istituto per la pace degli Stati Uniti”.

“‘Siamo stati un po’ più attenti all’inizio… non sapendo se Putin avrebbe trovato e attaccato linee di rifornimento e convogli, non eravamo sicuri se si sarebbe intensificato, e inoltre non eravamo sicuri se l’Ucraina potesse usare ciò che [gli abbiamo dato] o trattenere a lungo contro la Russia”, ha affermato Michael O’Hanlon, analista militare presso il think tank Brookings Institution di Washington, DC.

“Da giugno, gli Stati Uniti hanno costantemente aumentato nel Paese i sistemi missilistici di artiglieria ad alta mobilità, che i membri del servizio americano hanno addestrato le truppe ucraine a utilizzare in lotti.

Atiglieria USA

“Guardando al futuro, numerosi rapporti hanno indicato che gli Stati Uniti intendono inviare presto munizioni di artiglieria a guida di precisione Excalibur, armi che possono viaggiare fino a 70 chilometri e aiuterebbero gli ucraini a prendere di mira le posizioni e i posti di comando russi scavati nel tereno.

“Parte del cambiamento nei messaggi può essere attribuita al fatto che Kiev ha sfidato le aspettative internazionali e non è caduta rapidamente quando la Russia ha attaccato per la prima volta, secondo Nathan Sales, un ex funzionario del Dipartimento di Stato che di recente ha servito come sottosegretario ad interim per la sicurezz civile, la democrzia e i diritti umani”.

Come ho detto sarebbe stato il caso, l’operazione limitata del Cremlino è stata vista in Occidente come una mezza misura che ha fornito all’Occidente l’opportunità di ampliare la guerra. Ora, con l’avvicinarsi dell’inverno, il conflitto si sta allargando con spedizioni di potenti armi a lungo raggio in grado di attaccare Donbass, Crimea e altre parti della Russia dall’Ucraina occidentale che è stata risparmiata l’invasione russa.

Come ho anche detto sarebbe stato il caso, allungando la guerra con le sue tattiche di rallentamento al fine di ridurre al minimo le vittime civili, un nobile intento, la Russia ha dato all’Occidente l’opportunità di caratterizzare l’intervento russo come a corto di munizioni esaurite e alte perdite russe. Il quadro del fallimento russo ha avuto l’effetto che mi aspettavo di rendere l’Occidente più sicuro del proprio ruolo di combattente. Ecco alcuni estratti dal rapporto di The Hill che confermano che:

“Un’altra parte dell’equazione: informazioni recenti che indicano che la Russia sta sentendo la puntura delle sanzioni imposte dall’Occidente e una forza di servizio militare che sta diminuendo al potere mentre la guerra va avanti.

“Il mese scorso, Reuters ha riferito che le principali compagnie aeree russe come Aeroflot hanno messo a terra i loro aerei in modo che possano essere spogliati per pezzi di ricambio, prelevando componenti da alcuni dei loro aerei per mantenerne altri idonei al volo.

“E affrontando perdite sul campo di battaglia, il mese scorso Putin ha cercato di aumentare il personale di combattimento russo di oltre 130.000 soldati eliminando il limite di età superiore per le nuove reclute e incoraggiando i prigionieri a unirsi.

“I funzionari statunitensi pensano che lo sforzo sia ‘improbabile che abbia successo'”.

“Nel complesso, l’intelligence dipinge il quadro di un paese [la Russia] che lotta per mantenere le proprie istituzioni, e tanto meno risponde alle nazioni occidentali per aver aiutato l’Ucraina.

“‘Penso che l’istinto delle persone nei dipartimenti e nelle agenzie, in particolare Stato e Difesa e la comunità dell’intelligence, penso che il loro istinto debba essere più propenso in avanti e più aggressivo'”, ha detto un ex alto funzionario del governo.

“‘Penso che abbiamo molto più spazio dalla nostra parte per intraprendere azioni che aiuteranno l’Ucraina senza aver paura ingiustificata di come Putin risponderà’, hanno aggiunto”.

Si può pensare che il Cremlino abbia commesso tutti questi errori perché non voleva spaventare maggiormente l’Europa nella NATO dimostrando la sua abilità militare in una conquista fulminea dell’Ucraina. Ma sono le misure intermedie della Russia che hanno dato alla Finlandia e alla Svezia la fiducia per entrare a far parte della NATO poiché non vedono alcuna minaccia per se stesse dall’essere membri della NATO. Un devastante colpo russo all’Ucraina avrebbe indotto tutta l’Europa a ripensare all’adesione alla NATO poiché nessun paese europeo avrebbe voluto affrontare la prospettiva di una guerra con la Russia. Invece, ciò che il Cremlino ha prodotto è un primo ministro britannico pronto a coinvolgere la Russia in una guerra nucleare e una NATO che intende mantenere vivo il conflitto ucraino.

Un lettore negligente o ostile potrebbe concludere dal mio articolo che sono un sostenitore del successo militare russo. Al contrario, sono un sostenitore della minimizzazione del rischio di una guerra nucleare. Steven Cohen ed io siamo i due che fin dall’inizio hanno visto come l’interferenza di Washington in Ucraina con il rovesciamento del governo abbia tracciato una rotta che potrebbe concludersi con l’Armageddon nucleare. Cohen è stato insultato dalla sua stessa sinistra liberale e io sono stato dichiarato un “imbroglione/agente di Putin”.

L’insulto che abbiamo subito ha dimostrato il nostro punto. Il mondo occidentale è cieco alle potenziali conseguenze delle sue provocazioni nei confronti della Russia e il Cremlino è cieco alle potenziali conseguenze della sua tolleranza delle provocazioni. Come possiamo vedere, nessuna delle due parti è ancora giunta a questa realizzazione. Il rapporto di Hill dimostra la correttezza della mia analisi della situazione e la mia previsione che il risultato sarebbe un allargamento della guerra e una maggiore probabilità di errori di calcolo che potrebbero sfociare in una guerra nucleare.

Il Dr. Paul Craig Roberts è stato Assistente Segretario del Tesoro per la Politica Economica e redattore associato del Wall Street Journal. È stato editorialista di Business Week, Scripps Howard News Service e Creators Syndicate. Ha avuto molti incarichi universitari. I suoi articoli su Internet hanno attirato un seguito in tutto il mondo. Gli ultimi libri di Roberts sono The Failure of Laissez Faire Capitalism and Economic Dissolution of the West , How America Was Lost e The Neoconservative Threat to World Order . Fare clic qui per supportare il lavoro del Dr. Roberts

Le opinioni espresse in questo articolo sono esclusivamente quelle dell’autore e non riflettono necessariamente le opinioni della Redazione.

Fonte: Information Clearing House

Traduzione: Luciano Lago