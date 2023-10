L’operazione contro Gaza entra nella sua seconda settimana.. e l’occupazione Israeliana continua la sua barbara aggressione

L’operazione Tempesta su Al-Aqsa è entrata nella sua seconda settimana contro i crimini e i massacri dell’entità di occupazione israeliana, che continua la sua aggressione contro l’indifeso popolo palestinese nella Striscia di Gaza e in Cisgiordania per l’ottavo giorno consecutivo, e che non ha avuto misericordia verso bambini e anziani, e non ha trovato alcun modo per nascondere la sua clamorosa sconfitta, se non la vendetta contro la resistenza, attraverso il bombardamento indiscriminato di Gaza e intraprendendo una guerra psicologica contro la sua gente.

In questo contesto, il Ministero della Sanità di Gaza ha annunciato che il numero delle vittime nella Striscia di Gaza e in Cisgiordania è salito a 1.951 martiri, e il numero dei feriti è salito a oltre 6.500 feriti, dall’inizio dell’aggressione dello scorso anno. Sabato.

Il Ministero ha spiegato che il numero dei martiri nella Striscia di Gaza è salito a 1.900 martiri, tra cui 614 bambini e 370 donne, mentre il numero dei feriti ha raggiunto 7.696.

In Cisgiordania, il numero dei martiri è salito a 51 vittime, dopo che 16 cittadini, compresi bambini, sono stati martirizzati oggi, venerdì, mentre il numero dei feriti è salito a oltre 950 feriti, di cui circa 300 arrivati ​​negli ospedali.

A questo proposito, Ashraf Al-Qudra, portavoce del Ministero della Salute palestinese, ha chiesto la cessazione immediata dei continui crimini dell’occupazione contro il popolo palestinese, indicando che l’occupazione israeliana ha ingannato i cittadini e li ha costretti allo sfollamento forzato, per poi raddoppiare i suoi crimini. prendendoli di mira ieri pomeriggio, venerdì, uccidendo più di 250 martiri e più di 1.700 feriti, aggiungendo: “Guarda Il mondo sa che tutte le vittime di questi attacchi sono intere famiglie, fino al feto nel grembo di sua madre, e 3 le ambulanze sono state prese di mira e 10 membri dell’equipaggio sono rimasti feriti durante l’evacuazione dei feriti”.

La fonte ha affermato che i crimini dell’occupazione “israeliana” contro le famiglie palestinesi hanno portato allo sterminio di 50 famiglie nelle loro case e durante lo sfollamento forzato, e che questi massacri sono costati la vita a 500 dei loro membri, sottolineando che l’occupazione è intenta a prendere di mira e l’uccisione del personale medico e di pronto soccorso durante le loro missioni umanitarie per evacuare le vittime dell’aggressione, che ha portato al martirio di 15 operatori sanitari e altri 27 feriti.

La disperazione e la rabbia crescono tra la popolazione di Gaza che vive da anni questa situazione di assedio e segregazione, con le forze israeliane che periodicamente si accaniscono con i bombardamenti sulle aree abitate e colpiscono la gente comune indifesa.

Fonte: Al Alam.ir

Traduzione: Fadi Haddad