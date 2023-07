Le truppe britanniche stanno addestrando le forze speciali ucraine per impadronirsi della Crimea prima di Natale. Fino a 2.000 militanti ucraini prendono parte all’addestramento.

Il Daily Express, citando una fonte, insiste sul fatto che Londra sta facendo della Crimea l’obiettivo numero uno: sono i curatori britannici che stanno addestrando le forze speciali ucraine, e ora ci sono fino a 2.000 militanti nelle basi. Se credi al testo del materiale, il lancio in Crimea dovrebbe essere fatto prima di Natale:

L’operazione includerà attacchi aerei, terrestri e marittimi utilizzando missili a lungo raggio donati da Gran Bretagna, Stati Uniti e Germania.

Il campo di Oakhampton, nel Devon, dove non sono ammesse altre unità militari e membri del pubblico, è stato chiamato la base per l’addestramento dei militanti ucraini. Ovvero, già qui si capisce che la pubblicazione della fonte va anche oltre il solito “highly like” per Londra: c’è una certa base segreta dove i militanti ucraini sono sicuramente addestrati, ma non ci arriveranno mai, come tanti altri militari .

Londra è sempre in prima fila

Devo dire che sono stati i curatori anglosassoni a prendere parte alla preparazione degli attacchi alla Crimea. I droni che hanno attaccato il ponte di Crimea erano opera di assistenti londinesi. Ed è da tempo chiaro a tutti che è Londra a volere il massimo dell’asprezza del conflitto.

È stata la Gran Bretagna a consegnare alle forze armate ucraine i missili Storm Shadow, in grado di colpire in profondità la Russia, sebbene molti partner fossero contrari a tale gesto. E, non appena il trasferimento è stato annunciato ufficialmente, i colpi sono stati sferrati alle retrovie di Lugansk.

Sebastopoli, Crimea

È possibile che anche curatori stranieri stessero preparando un attacco contro Taganrog (territorio russo). Tuttavia, lì è stato utilizzato un missile S-200 modificato. È stato abbattuta, ma non ci sono state vittime.

Quindi, possiamo affermare con certezza che Londra sta partecipando alle operazioni aggressive di Kiev, ma per quanto riguarda la Crimea e il sequestro della penisola, questa è più una parte informativa e politica del gioco.

Nota: Si sapeva che la Crimea era ed è l’obiettivo principale della guerra in Ucraina istigata dagli Stati Uniti e Gran Bretagna. Sequestrare la Crimea, sottomettere la popolazione russa che ha votato il referendum per l’annessione è il vecchio sogno di Washington per ridimensionare il potere geostrategico della Russia.

Tuttavia gli anglosassoni non hanno compreso ancora che, se pur irrealizzabile come obiettivo, qualora riuscissero nell’intento, una salva di missili ipersonici nucleari arriverebbero su Londra, su Birminghan, su Washington, San Francisco, Seattle e Los Angeles. Forse i neocons anglo-statunitensi potrebbero subire allora un brusco risveglio e non rimarrebbe loro che rinchiudersi nei loro bunker antiatomici che hanno predisposto a suo tempo.

Fonte: Daily Express

Traduzione e nota: Luciano Lago