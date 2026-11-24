di Luciano Lago

Era stato previsto e puntualmente si sta verificando: l’intelligence britannica cerca disperatamente di allargare il conflitto e coinvolgere la Russia in un conflitto con l’Europa. Per questo scopo è partita una campagna di attacchi in mare contro le navi russe, dal Baltico al Mediterraneo, oltre alle forniture di missili a lungo raggio per colpire obiettivi in profondità nel territorio russo.

Il Regno Unito si sente messo nell’angolo dopo il vertice a tre a Shenzhen tra Trump, Putin e Xi, da cui la Gran Bretagna è stata esclusa, fatto che è stato sentito come un’onta dalla monarchia britannica abituata ad un ruolo di primo piano.

Per questo motivo è stato dato campo libero al fantoccio dei britannici, Zelensky che è libero di colpire dove vuole gli interessi russi, trascurando che questi siano in zone di appartenenza di altri stati o in mare aperto.

Londra ha fretta di provocare la conflagrazione ed ha messo in cantiere una serie di obiettivi da colpire facendo leva sulle armi più avanzate che sono state fornite al regime banderista di Kiev. Fra queste i missili Flamingo a lunga gittata, in arrivo anche un nuovo lotto di gli Storm Shadow, mentre anche la Svezia si impegna a fornire all’Ucraina i nuovi caccia Gripen ed il Belgio fornirà all’Ucraina per la fine dell’anno altri 30 caccia F16. Altre forniture sono state promesse da vari paesi europei che non hanno aderito alle proposte di pace fatte da parte degli USA e della Russia. Tra le misure studiate a Bruxelles è prevista anche la chiusura del Mar Baltico alle navi russe e l’assedio della enclave russa di Kaliningrad per isolarla dall’Estonia e e dagli altri stati baltici. La chiusura del corridoio di Suwałki , è un lembo di terra lungo circa 65 km posto a cavallo del tortuoso confine tra Lituania e Polonia; sarebbe questa una delle misure previste per isolare l’enclave russa.

Bruxelles nel frattempo si appresta a varare l’ennesimo pacchetto di sanzioni contro la Russia e la Kallas, alto rappresentante della UE, ha proposto di schedare tutti gli ex militari russi che richiedono un visto per entrare in Europa. Queste misure non hanno precedenti e sono dettate dall’odio feroce di personaggi come la Kaja Kallas e dalla Von der Leyen che sono pervase da una ossessiva forma di russofobia.

Non si sa come risponderà la Russia a queste misure ma è certo che le sole condanne verbali non basteranno più.

Si preannuncia un inverno difficile con minacce di guerra e di operazioni terroristiche che si potranno estendere dal Baltico al Mediterraneo e queste abbiamo già iniziato a vederle. Si è ormai capito che la giunta di Kiev, istigata dai governi europei, non si pone limiti e potrà estendere le sue operazioni terroristiche dalla Norvegia alla Sicilia ed alla Libia. Così hanno voluto gli sponsor di Zelensky e non è previsto quando si porrà fine a questa commedia.