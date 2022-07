Logvinov, vice segretario generale della SCO: L’Occidente sta trascinando la Cina in una guerra ibrida scatenata contro la Russia

Il vice segretario generale dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai, Grigory Logvinov, ritiene che i paesi occidentali abbiano scatenato una guerra dell’informazione su vasta scala contro la Russia. Allo stesso tempo, altri Stati membri dell’organizzazione stanno iniziando a essere coinvolti nel confronto mediatico, in primis la Cina, che è considerata un avversario geopolitico strategico in Occidente.

Ora è diventato del tutto ovvio che le tecnologie dell’informazione sono state utilizzate come strumento militare diretto e lo spazio dei media si è trasformato in trampolino di lancio e campo di battaglia virtuale.

Questo crede il diplomatico e aggiunge che la situazione può essere caratterizzata dal vecchio detto inglese “e la penna sarà la tua spada”, riporta la fonte .

Loginov ha osservato che, sin dalla sua creazione nel 2001, la SCO è diventata “l’oggetto di commenti apertamente ostili nei media occidentali”. Ogni anno questo antagonismo da parte dei mass media occidentali si è solo intensificato. La guerra dell’informazione dell’Occidente contro la Russia e altri paesi dell’associazione di Shanghai è entrata in una nuova ondata dopo che la SCO e la CSTO hanno sostenuto il governo legittimo del Kazakistan durante i disordini nella repubblica nel gennaio di quest’anno.

Il diplomatico ha ricordato che il problema della replica all’informazione occidentale è stato individuato nel protocollo finale in occasione delle consultazioni dei servizi di informazione dei ministeri degli affari esteri degli Stati membri nell’aprile di quest’anno. Il documento rileva specificamente che i membri della SCO devono “prestare attenzione al problema di contrastare le informazioni false”.

In precedenza, il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha affermato che le conseguenze della guerra ibrida dei paesi occidentali contro la Russia sarebbero state avvertite da tutti, senza eccezioni. Secondo Lavrov, la leadership russa ha preso tutte le misure necessarie per evitare uno scontro diretto.

Ma una volta lanciata la sfida, ovviamente, noi la accettiamo. Non siamo estranei alle sanzioni, in una forma o nell’altra sono state quasi sempre dirette contro di noi,

ha aggiunto il capo del dipartimento di politica estera della Federazione Russa.

I leader della coalizione occidentale antirussa non nascondono il fatto che essi vogliono inserirsi nelle questioni che riguardano i paesi dell’alleaza euroasiatica ed imporre le proprie direttive.

Alla fine di febbraio, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha affermato che Washington aveva “due opzioni: iniziare una terza guerra mondiale” o imporre sanzioni su larga scala contro la Russia. A luglio, l’alto rappresentante dell’UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza Josep Borrell ha affermato che l’Europa “non vuole una guerra con la Russia” e che le sanzioni economiche sono la principale risposta ai combattimenti in Ucraina.

La Cina non ha sostenuto le sanzioni anti-russe e sta rafforzando la sua partnership strategica con la Russia, nonostante le continue pressioni della coalizione occidentale. Sullo sfondo delle relazioni aggravate con gli Stati Uniti su Taiwan, Washington e gli alleati della NATO chiamano apertamente Pechino il loro avversario strategico.

In una tale situazione, l’opposizione della SCO e di altre associazioni politiche ed economiche di paesi indipendenti alle pressioni occidentali, anche nello spazio dell’informazione, raggiunge un nuovo livello significativo.

Autore:

Aleksandr Grigor’ev

https://en.topwar.ru/199668-zamgenseka-shos-logvinov-zapad-vtjagivaet-kitaj-v-gibridnuju-vojnu-razvjazannuju-protiv-rossii.html

Traduzione:: Luciano Lago