L’Offensiva siriana su Idlib non si ferma mentre i turchi cercano di bloccarla

da Redazione

La Turchia e gli Stati Uniti stanno impiegando attive misure diplomatiche, mediatiche e persino limitate misure militari per contenere l’offensiva dell’esercito siriano contro i terroristi nella Grande Idlib.

Il 31 gennaio, il presidente Recep Tayyip Erdogan ha minacciato il governo di Damasco con un’azione militare se l’esercito siriano non avesse interrotto la sua operazione antiterrorismo a Idlib. La retorica ufficiale turca afferma che l’operazione contro i ribelli (cioè al Qaeda, i radicali collegati) ha messo la regione sull’orlo della crisi umanitaria e ha costretto centinaia di migliaia di persone che hanno iniziato a fuggire in Turchia.

Questa posizione corrisponde alla posizione del Dipartimento di Stato americano che ha anche accusato il governo di Assad e i suoi alleati di violare il regime del cessate il fuoco e causare vittime civili.

Sia Ankara che Washington non hanno affrontato il fatto che Hayat Tahrir al-Sham e altri gruppi collegati ad al-Qaeda sono stati esclusi da tutti gli accordi di cessate il fuoco che siano mai stati raggiunti sulla situazione a Idlib. La Turchia e gli Stati Uniti non sono interessati alla sconfitta dei terroristi da parte dell’esercito siriano perché questo rafforzerebbe le posizioni del governo di Damasco.

Allo stesso tempo, non hanno contribuito a sconfiggere Al Qaeda ma piuttosto la hanno sostenuta ed armata.

Il 1 e il 2 febbraio, l’esercito turco ha stabilito diverse posizioni vicino alla città militante di Saraqib, situata all’incrocio tra l’autostrada M4 e M5. Il 2 febbraio, truppe e equipaggiamenti turchi sono arrivati ​​nella città di Idlib. Fonti locali affermano che presto verrà istituito un posto di osservazione turco.

Questi posti di osservazione hanno lo scopo di proteggere queste aree chiave dall’offensiva dell’esercito siriano nella regione. L’ironia della mossa è che entrambe queste città, così come la maggior parte della provincia di Idlib, sono controllate da Hayat Tahrir al-Sham che Aknara considera ufficialmente un gruppo terroristico. Questo può sembrare non essere sufficiente, tenendo conto della portata degli scontri tra le forze di al-Qaeda e quelle di Damasco.

Il 31 gennaio e il 1 ° febbraio, le forze governative hanno liberato oltre 8 villaggi, tra cui Ain al-Ban, Muqah e Amiriyah, nel sud-est di Idlib. Tuttavia, l’esercito non ha attaccato Saraqib e il punto caldo principale della battaglia si è trasferito sulla provincia di Aleppo.

Il 31 gennaio, l’esercito ha liberato la città di Rajm Judran, Khirbat Kharas e Tulul al-Hazmr, al-Khalidya dalle forze di Hayat Tahrir al-Sham nella parte occidentale di Aleppo. Almeno 17 militanti sono stati catturati e una dozzina di altri sono stati uccisi negli scontri. Hayat Tahrir al-Sham ha risposto a questa avanzata con un feroce contrattacco che coinvolge attentatori suicidi. Il primo attentato suicida ha avuto luogo ad al-Sahafyeen. Quindi, l’area è stata riconquistata dai militanti.

Il 1 e 2 febbraio, Hayat Tahrir al-Sham ha continuato ad attaccare posizioni dell’esercito secondo quanto riferito, riconquistando l’area di al-Zahraa. Almeno 3 attentatori suicidi furono impiegati per rompere la difesa dell’esercito.

Abu Mohamad al-Julani, leader di Hay’at Tahrir al-Sham, è arrivato personalmente in prima linea per motivare la cosiddetta “opposizione moderata”. Nonostante questi sforzi, l’esercito appoggiato dall’aeronautica russa e dalle forze speciali ha contenuto l’attacco militante e persino ha liberato Humayra e Halisah. Fonti pro militanti hanno riferito che 4 membri del servizio russo sono stati uccisi durante gli scontri del 1 ° febbraio. Se queste affermazioni saranno confermate, la leadership di Hayat Tahrir al-Sham proverà probabilmente a sfruttarla per attirare l’attenzione dei sostenitori dei militanti dalle recenti battute d’arresto militari.

Una escalation si è verificata anche nei pressi di al-Bab, dove forze sostenute dalla Turchia hanno attaccato posizioni delle forze democratiche siriane a guida curda e dell’esercito siriano il 1 ° febbraio. I principali scontri hanno avuto luogo a Kharabisha, Tell Rahhal e Sha’alah RADAR Base . All’inizio del 2 febbraio, cinque attacchi aerei di aerei da guerra sconosciuti hanno colpito posizioni di delegati turchi ad al-Bab. Dopo questo non sono scoppiati scontri nell’area.

Fonti pro militanti rilasciano numerosi rapporti contraddittori sulle presunte vittime dell’esercito negli scontri di Aleppo e Idlib. Riassumendo, i militanti affermano che oltre 150 soldati sono stati uccisi e che almeno 15 unità di equipaggiamento militare sono state distrutte. La parte siriana non fornisce rapporti ufficiali su vittime dei miliziani. Foto e video da terra mostrano decine di veicoli appartenenti a miliziani che erano stati catturati o distrutti dall’esercito.

Esercito siriano su Idlib

“If the situation continues escalating and further, the ongoing battle may become Aleppo 2.0 for foreign-backed radical groups. The arrival of al-Julani to the frontline is a rare development showing the importance of the ongoing clashes. If militants fail to break the army defense in Aleppo and continue losing ground west and southwest of the city, government forces could develop advance along the M5 highway and reach Saraqib from the northern direction. In this case, Turkish observation posts will not help them to keep control of this town. The liberation of Saraqib will mark the total collapse of Hayat Tahrir al-Sham’s defense. The road on Idlib city will be opened”.

“On February 3, the Turkish Defense Ministry reported that at least 6 Turkish personnel were killed and 7 others were injured in a Syrian Army shelling in the Idlib zone. According to the defense ministry, Turkish forces responded with attacks on Syrian positions. President Erdogan said that between 30 and 35 Syrian soldiers were killed. Ankara calls the incident a ‘treacherous attack’, forgetting to note that it itself put own troops in a grave danger by using them as human shields to protect al-Qaeda”.-

Fonte: South Front https://southfront.org/turkeys-recruitment-policy-for-hayat-tahrir-al-sham/

Traduzione e sintesi: Luciano Lago