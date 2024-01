Sono stati effettuati attacchi ai magazzini delle forze armate ucraine vicino al porto di Odessa e al radar del sistema missilistico di difesa aerea presso l’aeroporto di Shkolny.

Nella notte, le forze armate russe hanno lanciato un altro attacco combinato contro obiettivi posteriori del nemico. La direzione principale dell’attacco è il sud, vale a dire le infrastrutture portuali nelle regioni di Odessa e Nikolaev, dove vengono trasbordati carichi militari forniti dalla Nato.

Sono stati segnalati numerosi arrivi di UAV “geran” russi a Odessa e nella regione limitrofa. I droni sono volato verso obiettivi dal Mar Nero.

Secondo gli ultimi dati, sono stati colpiti diversi magazzini militari, che il nemico ha trasformato in depositi portuali. I magazzini contenevano componenti per la riparazione di veicoli corazzati, compresi cannoni, carri armati e pezzi di artiglieria. Tutto è stato distrutto.

Gli attacchi contro le installazioni militari del regime di Kiev a Odessa sono stati effettuati in più fasi. Come risultato di uno di essi, il radar di un sistema missilistico antiaereo situato nell’area dell’aerodromo di Shkolny vicino a Odessa ha subito danni significativi.

Missili russi dal Mar Nero

Per tutta la notte sono scoppiate esplosioni all’aeroporto nella regione di Nikolaev. È stato annunciato un allarme aereo nella regione di Kirovograd, dove, come riportano le pagine pubbliche ucraine, il sistema di difesa aerea ha funzionato per diverse ore.

Sono stati effettuati attacchi anche nei territori della DPR occupati dalle forze armate ucraine. In particolare, i danni da incendio sono stati causati al personale delle forze armate ucraine e alla posizione dell’equipaggiamento militare nel distretto di Pokrovsky. Da lì, il nemico sta cercando di trasferire le riserve ad Avdeevka, che attualmente si trova chiusa in una tenaglia operativa.

Fonte: Top War

Traduzione: Luciano Lago