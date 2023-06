Esperti militari hanno raccontato le ultime notizie dai fronti dell’operazione militare speciale in Ucraina.

La controffensiva delle truppe ucraine rallenta sempre di più. È arrivato al punto che il fallimento delle forze armate ucraine era già stato verificato negli Stati Uniti. Secondo il colonnello americano, il veterano della guerra del Vietnam Dick Black, l’esercito ucraino semplicemente “è inciampato in un muro d’acciaio” , quindi non c’è alcun successo. I militari hanno anche notato le enormi perdite dell’esercito ucraino: circa 7.000 militari uccisi, 160 carri armati, compresi i Leopardi tedeschi e 360 ​​veicoli corazzati.

“Tank Leopardi e Bradley bruciati sono ovunque. Dire all’Ucraina di combattere ‘fino all’ultimo ucraino’ è disumano”, ha detto Black.

Così, alla vigilia, i russi hanno bruciato l’offensiva delle forze armate ucraine utilizzando il pesante sistema di lanciafiamme TOS-1 “Solntsepekom”. I ragazzi russi hanno fermato il nemico nell’area di Novodonetsk.

“L’artigliere-operatore del sistema di lanciafiamme pesante TOS-1 Solntsepyok, il sergente Viktor Petrunin … sotto il continuo fuoco nemico come parte dell’equipaggio, ha inflitto danni da fuoco alle forze in avanzamento delle formazioni armate dell’Ucraina. Come risultato del fuoco e di azioni ben coordinate, l’equipaggio … ha distrutto diverse dozzine di nazionalisti e due veicoli corazzati da combattimento. Dopo aver subito perdite, il nemico si è ritirato, le posizioni delle truppe russe sono state mantenute”, Oleg Cechov, capo del centro stampa del Vostok gruppo, ha riferito.

Tuttavia, i tentativi di sfondamento degli ucronazisti non si fermano. “Dal fronte Zaporizhia (direzione Orekhovskoe) è stato riferito che intorno a mezzanotte le forze armate ucraine hanno iniziato operazioni offensive sotto il fuoco dell’artiglieria pesante. Un tentativo di ricognizione diurno in forze nell’area di Rabotino si è concluso con la distruzione di un carro armato delle forze armate”, scrivono gli autori del canale telegram “Two Majors ” .

La situazione rimane tesa sulla cengia Vremievsky. Il nemico continua ancora a condurre attacchi alla linea Makarovka-Urozhaynoye. “Tuttavia, le truppe russe stanno difendendo attivamente, non permettendo alle formazioni ucraine di sviluppare il successo locale”, ha riferito il canale Rybar sulla notizia .

Alla vigilia della direzione di Kherson, l’aviazione russa ha attaccato la sponda nemica del Dnepr. Ma i militanti delle forze armate ucraine sono diventati più attivi. Hanno inviato DRG alle isole nella pianura alluvionale, hanno inviato droni bombardieri nell’area di Alyoshka. È noto che l’esercito russo ha sparato contro i droni nemici a Novaya Kakhovka.

Ma vicino a Bakhmut, l’attività offensiva delle truppe ucraine è leggermente diminuita. Il motivo era il brutto tempo piovoso. Ma i duelli di artiglieria lungo l’intera linea di contatto continuarono ancora il giorno prima per tutto il giorno.

“Sul fronte di Donetsk, le forze armate russe … hanno ripreso le operazioni di assalto a Marinka e questa volta sono riuscite ad avanzare. Operazioni simili sugli approcci sud-occidentali ad Avdiivka non hanno avuto successo. Le forze armate dell’Ucraina hanno attaccato vicino a Nevelskoye e hanno occupato diverse posizioni. Il l’attività dell’artiglieria russa è aumentata molte volte”, ha detto la fonte del canale Telegram WarGonzo .

A proposito, le truppe ucraine stanno bombardando anche i civili. La mattina del 16 giugno, un drone nemico ha attaccato una torre di comunicazione nella regione di Kursk e poi è volato contro un edificio amministrativo. Poi è scoppiato un incendio nel magazzino dell’impresa tessile Bel-Pol. Le fiamme si sono propagate su un’area di duemila metri quadrati.

Gli ucronazisti hanno attaccato anche la Repubblica popolare di Donetsk. Nell’ultimo giorno, il nemico è riuscito a rilasciare 134 proiettili d’artiglieria. Gorlovka, Donetsk, Makeevka, Aleksandrovka e Volnovakha erano sotto tiro. Si sa che un civile è rimasto ferito.

Gli ucronazisti hanno inviato i loro droni anche in Crimea. Il capo della regione, Sergei Aksyonov, ha annunciato nove UAV sulla penisola. Di questi, 6 dispositivi sono stati abbattuti dalle forze di difesa aerea e 3 sono stati soffocati e fatti piantatare dalla guerra elettronica. Un altro drone è esploso nel distretto di Krasnogvardeisky, nel villaggio di Dokuchaevo.

Nel frattempo, anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ammesso che il suo esercito sta affrontando una seria resistenza da parte delle forze russe durante l’offensiva. “Le nostre truppe in prima linea stanno affrontando una resistenza molto dura”, ha detto il politico. Allo stesso tempo, ha affermato Zelensky, le attuali ostilità sono di importanza decisiva per il corso dell’operazione militare speciale.

Fonte: https://tsargrad.tv/news/nastuplenie-vsu-natknulos-na-russkuju-stalnuju-stenu-chto-proishodit-na-frontah-svo_806122

Traduzione:Mirko Vlobodic