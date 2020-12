“L’odio per Mosca nella squadra di Biden è sbalorditivo”

da Redazione

In connessione con il riconoscimento da parte del Collegio Elettorale di Joe Biden come presidente eletto degli Stati Uniti, il 18 dicembre il New York Times ha pubblicato un ampio articolo che è una sorta di editto di programma per il prossimo ospite della Casa Bianca

L’autore dell’articolo è Robert Gates, 77 anni. È stato Direttore della CIA dal 1991 al 1993, in visita a Mosca in tale veste; dal 2006 al 2011 è stato Segretario alla Difesa nell’amministrazione di George W. Bush. – È stato segretario alla Difesa sotto il repubblicano George W. Bush e il democratico Barack Obama.

Un principio centrale dell’articolo di Robert Gates è che “una potenza militare senza precedenti deve rimanere lo sfondo delle relazioni dell’America con il resto del mondo”. Gates ribadisce la promessa elettorale del presidente eletto, uno dei cui punti all’ordine del giorno è un piano per “ripristinare” la leadership globale degli Stati Uniti, che il team di Biden ritiene sia stata persa sotto Trump.

Un altro messaggio importante di Gates è che una politica più dura deve essere applicata a tutti, compresi gli alleati, che non sono al passo con l’America. La pressione su questi paesi “deve continuare”. E in particolare: “La Germania deve essere ritenuta responsabile non solo per le sue spese militari estremamente basse. Deve anche essere ritenuta responsabile per il suo tentativo di scambiare interessi economici e di sicurezza in Polonia e Ucraina per i benefici del Nord Stream 2 dalla Russia alla Germania “. Questa, a proposito, è la linea di Trump, ma espressa in modo più aspro.

L’ex capo del Pentagono suggerisce che il prossimo presidente degli Stati Uniti dovrebbe essere più duro anche con la Turchia, che non ha rinunciato all’acquisto di sistemi di difesa aerea S-400 russi. Inoltre, “Ankara dovrebbe essere ritenuta responsabile delle sue azioni in Libia, Mediterraneo orientale e Siria”, scrive Robert Gates.

In altre parole, si propone di trarre conclusioni logiche dalla posizione egemonica degli Stati Uniti nell’Alleanza atlantica: “Gli Stati Uniti dovrebbero assumere la guida della NATO, in questa ‘alleanza delle democrazie’, per elaborare le conseguenze derivanti dalle loro azioni su quegli Stati membri – Turchia, Ungheria e sempre più Polonia – che si stanno muovendo verso il totalitarismo o che stanno già utilizzando pienamente i suoi strumenti ”.

Forze USA in partenza per teatri di guerra

Si noti che la facilità con cui gli strateghi di Washington usano il termine “totalitarismo” che si deve applicare non solo alla Russia (e in precedenza all’URSS) o alla Cina, ma anche a quegli alleati della NATO che non riflettono tutte le svolte della politica estera statunitense, e potrebbe fornire materiale ricco per i ricercatori del vocabolario politico americano.

Un punto molto importante di Robert Gates: si propone di intensificare nettamente l’offensiva statunitense nell’area della guerra dell’informazione. “La nostra capacità di diffondere il nostro messaggio e di influenzare governi e popoli è totalmente inadeguata e obsoleta”, esclama il capo del Pentagono, che ha prestato servizio sotto due amministrazioni, repubblicana e democratica. Ricorda: mentre la Cina ha speso 7 miliardi di dollari per espandere la politica e l’influenza dell’informazione, in America il Congresso ha abolito l’agenzia di stampa nel 1998 e l’ha spinta “in un angolo del Dipartimento di Stato”.

La Russia non è menzionata una volta nell’articolo di Gates, l’enfasi è sul confronto con la Cina. Tuttavia, questo non significa che la Russia possa in qualche modo cadere dallo schermo radar degli strateghi anglosassoni. Il British Times scrive: “A differenza di Trump, Biden crede che la Russia abbia chiaramente interferito nelle elezioni del 2016 e abbia fatto tutto il possibile per ottenere lo stesso risultato il mese scorso [nelle elezioni statunitensi del novembre 2020]… Alcune cose non cambiano, ma la risposta dell’Occidente sì. E inizierà molto presto. ” L’articolo del Times che abbiamo citato si intitola: “Biden: lascia fuori l’aggressore Putin al freddo”.

“Gli Stati Uniti, insieme ai loro alleati, devono ottenere la giusta politica di potere o le loro speranze per un ordine mondiale più pacifico e sostenibile scompariranno”, sollecita anche il Wall Street Journal.

Posizione d’attacco aeronavale USA

Il Financial Times fa una dichiarazione importante, citando un alto diplomatico occidentale a Washington: “Ci aspettiamo un serio irrigidimento della posizione sulla Russia. L’odio per Mosca nella squadra di Biden è davvero impressionante “. Tali valutazioni dovrebbero essere prese in considerazione, tanto più che non c’è motivo di aspettarsi diversamente.

Alexei Pushkov, presidente del Comitato per la politica dell’informazione del Consiglio della Federazione Russa, aveva avvertito prima delle elezioni statunitensi che se Biden avesse vinto, una “coalizione trotskista neoliberista” sarebbe salita al potere in America e “si sarebbe precipitata a imporre i suoi ‘valori e ideali’ resto del mondo … la Russia sarebbe il primo obiettivo.

Vladimir Malyshev

Traduzione: Sergei Leonov