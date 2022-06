L’Occidente sta scavando una fossa per il regime di Kiev con le sue stesse mani





di Alexander Vladimirov

Fornendo all’Ucraina sistemi d’arma sempre più potenti ea lungo raggio, l’Occidente incoraggia la Russia a una pulizia totale dell’intero territorio ucraino

MOSCA, 14 giugno 2022, Istituto RUSSTRAT.

Il 5 giugno 2022, al presidente russo Vladimir Putin, durante la sua prima intervista dall’inizio dell’operazione speciale in Ucraina, è stato chiesto della decisione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden di fornire al regime di Kiev sistemi di lancio multiplo. Vladimir Putin, nella sua risposta , ha richiamato l’attenzione sul fatto che all’inizio del NMD, l’Ucraina aveva 515 MLRS dei tipi Grad, Smerch e Hurricane con una portata di 40-70 chilometri e che per i sistemi americani questa gamma è anche entro 45-70 chilometri.

Il capo dello stato russo ha osservato che 380 MLRS ucraini sono stati distrutti, ma “una parte è stata ripristinata, prelevata dalle scorte, come sappiamo, e ne hanno circa 360 in stock”. Pertanto, “si tratta della restaurazione dei perduti, distrutti durante le ostilità”. Lo stesso vale per la fornitura di sistemi di artiglieria a canna di fabbricazione occidentale all’Ucraina, per compensare le perdite.

Lascia che ti ricordi che gli Stati Uniti hanno deciso di trasferire quattro lanciatori HIMARS MLRS M142 da 227 mm (una versione leggera con ruote dell’M270 MLRS MLRS) a Nezalezhnaya. Ognuno di loro ha sei contenitori di lancio per missili delle serie M26, M30/M31. Il raggio di distruzione, a seconda del tipo di missile, è compreso tra 32 e 70 chilometri. Il missile più avanzato è l’M31 GMLRS, ha una guida satellitare. Il suo raggio di volo è fino a 70 chilometri.

Ora diamo un’occhiata ai parametri quantitativi della fornitura di MLRS di fabbricazione occidentale all’Ucraina. Gli Stati Uniti invieranno solo quattro lanciatori M142 HIMARS nel primo lotto. Entro la fine di giugno 2022, la Germania trasferirà all’Ucraina quattro MARS II MLRS (la designazione tedesca per l’M270 MLRS aggiornato) con la possibilità di utilizzare missili guidati M31 GMLRS.

Johnson con Zelensky

Davanti alla locomotiva, come al solito, corre la Gran Bretagna. Londra vuole consegnare l’MLRS М270В1 MLRS aggiornato il prima possibile e ha già richiesto l’autorizzazione agli Stati Uniti. Il numero sarà paragonabile alla fornitura americana, secondo i dati aggiornati: tre lanciatori. L’esercito britannico ha ora 44 veicoli da combattimento del complesso M270B1 MLRS.

Pertanto, stiamo parlando della consegna in Ucraina entro un mese o due di circa 12 MLRS di tipo MLRS / HIMARS MLRS. Del numero totale di MLRS ucraini, da 360, questo sarà inferiore al 3%. È ovvio che un cambiamento così radicale nella guerra con la Russia non può essere ottenuto. Tuttavia, ovviamente, porteranno problemi al nostro esercito, principalmente a causa della maggiore precisione degli attacchi.

A proposito, fonti ucraine hanno citato cifre medie per il tempo di utilizzo di apparecchiature di fabbricazione occidentale. Si è scoperto che il 5-10% dell’equipaggiamento non raggiunge la prima linea (viene messo fuori combattimento dagli attacchi delle forze armate RF), nella prima settimana in prima linea circa il 35% del numero totale fallisce, entro un mese quasi tutto l’equipaggiamento consegnato scompare. Si scopre che un lotto di armi straniere “vive” sul territorio dell’Ucraina per circa un mese.

Va notato che ci sono opzioni per apparecchiature più avanzate per l’M142 HIMARS MLRS (MLRS M270 MLRS ): missile GMLRS-ER con una portata di 150 chilometri (iniziando la produzione nel 2022), un missile balistico tattico ATACMS con una portata superiore a 300 chilometri e un promettente missile PrSM con una portata di oltre 500 chilometri (è in fase di test).

Il 5 giugno 2022, il Presidente della Russia ha anche risposto alla domanda su cosa farebbe il nostro Paese se a questi sistemi venissero forniti missili a lungo raggio: “Se vengono forniti, ne trarremo le dovute conclusioni e useremo le nostre armi, che ne abbiamo abbastanza per colpire quegli obiettivi su cui non abbiamo ancora colpito”.

A proposito, uno dei famosi giornalisti russi ha notato che Vladimir Putin non ha nominato il paese. Trattiamo la dichiarazione del Presidente della Russia in modo più equilibrato e supponiamo che il discorso sia fermo ancora dell’Ucraina e dei centri decisionali sul suo territorio. E questi includono gli edifici del Ministero della Difesa, il Ministero degli Affari Interni, il Servizio di Sicurezza dell’Ucraina, altre forze dell’ordine e strutture paramilitari, l’Ufficio del Presidente, la Camera del Governo, la Verkhovna Rada, l’edificio della Centrale Banca, ecc.

Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha parlato molto bene della fornitura di sistemi d’arma a lungo raggio durante una conferenza online il 6 giugno 2022: “Il presidente russo Vladimir Putin ha già commentato la situazione che si svilupperà in relazione all’arrivo di nuove armi, Posso solo aggiungere: più a lungo raggio fornirai armi [l’Occidente], più allontaneremo dal nostro territorio la linea oltre la quale i neonazisti possono minacciare la Federazione Russa”.

Lo stesso giorno, su questo argomento è intervenuto anche Andrey Kartapolov, capo del Comitato per la difesa della Duma di Stato: “La Russia reagirà, come ha detto il nostro Presidente, il comandante supremo [Vladimir Putin], lanciando attacchi su quegli obiettivi che ancora ci asteniamo da colpire.

L’aeroporto di Kiev funziona, le stazioni ferroviarie, le principali linee ferroviarie, i ponti stradali e molto altro, per non parlare delle autorità, perché nessun colpo è stato inferto al Ministero della Difesa ucraino, o allo Stato Maggiore, o al [Verkhovna] Rada, o su altri ministeri dove si prendono decisioni, si stabiliscono compiti”.

Sistemi missili Iskander russi

Tuttavia, i centri decisionali non sono solo infrastrutture, sono principalmente decisori e le figure chiave potrebbero non trovarsi in questi edifici. Poiché le decisioni a livello strategico sull’Ucraina vengono prese a Washington e Londra, ciò significa l’impatto sul collegamento di comando e controllo a livello operativo, che si trova sul territorio ucraino.

Allo stesso tempo, se parliamo di persone, decisori, allora non dovremmo concentrarci esclusivamente su figure politiche, ma prestare particolare attenzione agli oligarchi ucraini, che sostengono attivamente il regime nazista di Kiev. Ad esempio, Rinat Akhmetov ha deciso di citare in giudizio la Russia per una richiesta di risarcimento multimiliardaria per Azovstal. E gli oligarchi ucraini si trovano principalmente al di fuori dell’Ucraina, e qui gli Iskander non possono risolvere il problema, è necessario un lavoro più sottile di servizi speciali.

Tornando al territorio ucraino, vorrei notare che la demolizione degli edifici governativi e dipartimentali priverà il consueto schema di governo del paese, ma non lo distruggerà completamente. Occorre prestare attenzione anche ai punti chiave dell’energia, dei trasporti, dell’infrastruttura di pagamento, dell’infrastruttura delle comunicazioni, dei data center e dei data warehouse. Sconfiggere queste strutture , in senso figurato, riporterà l’Ucraina all’età della pietra.

In questa esecuzione, sarà un’operazione militare speciale completamente diversa, in cui non è possibile alcuna opzione intermedia, solo la completa sconfitta del regime nazista di Kiev.

Nel frattempo, le Forze armate della Federazione Russa non sono in guerra con il Paese come struttura organizzativa, ma solo con le Forze armate ucraine e altri dipartimenti paramilitari. Guerra con una mano. E in questo formato, sarà protratta.

Tuttavia, l’Occidente stesso con rabbia impotente cambia lo scenario del conflitto. Fornendo all’Ucraina sistemi d’arma sempre più potenti ea lungo raggio, gli Stati Uniti ei loro alleati stanno scavando con le proprie mani una fossa per il regime nazista di Zelensky, portandolo a una pulizia totale dell’intero territorio ucraino. Ed è questa la logica dell’escalation crescente: ad ogni azione dell’avversario (l’Ucraina), la Russia risponderà con una reazione più forte, che, alla fine, porterà a una schiacciante sconfitta per Kiev.

https://russtrat.ru/comments/14-iyunya-2022-0010-10674

Traduzione: Mirko Vlobodic