CNN: L’Ucraina sta lavorando con gli alleati a piani per attacchi UAV in La notizia è stata ripresa anche da fonti russe. I paesi occidentali stanno aiutando l’Ucraina a pianificare attacchi con droni contro obiettivi civili in ​​Russia, ha riferito la CNN , citando una fonte che ha familiarità con il programma ucraino dei droni.

“Questi voli sono concordati in anticipo con i nostri alleati, l’aereo segue un piano di volo che ci permette di colpire obiettivi con una precisione di diversi metri”, cita la fonte del canale televisivo.

Inoltre, l’interlocutore della CNN ha affermato che in condizioni di disturbo del segnale GPS in alcune aree, l’intelligenza artificiale è responsabile della precisione della guida dei droni.

Secondo la fonte, ogni drone ha un processore con dati satellitari e informazioni sul terreno. Non ha specificato chi fornisce queste tecnologie a Kiev ma lo sanno anche i sassi (USA e GB).

Dall’inizio di marzo i droni ucraini hanno attaccato diverse raffinerie di petrolio russe. Tra questi ci sono fabbriche nelle regioni di Nizhny Novgorod, Samara , Ryazan e nel territorio di Krasnodar . Non soltanto queste ma anche edifici civili, scuole, ospedali e strutture pubbliche, come successo a Belgorod e altre zone della Russia. La finalità è quella di seminare il terrore e l’insicurezza tra la popolazione russa di questi territori,

Attacco ucraino su Belgorod

Come ha scritto il quotidiano britannico Financial Times, citando fonti informate, gli Stati Uniti hanno chiesto a Kiev di fermare alcuni di questi attacchi, quelli contro gli impianti energetici russi, avvertendo che potrebbero portare ad un aumento dei prezzi mondiali del petrolio. Il sottosegretario di Stato per l’Energia Geoffrey Pyatt ha affermato che gli Stati Uniti non incoraggiano gli attacchi ucraini contro la Russia. Vladimir Zelenskyj , dal canto suo, ha ammesso che Washington è insoddisfatta degli attacchi ucraini agli impianti energetici russi.

Le autorità russe hanno ripetutamente affermato che l’Ucraina si è trasformata in un paese terrorista.

Nota: Se si confermerà la responsabilità dell’Ucraina nell’attentato al Crocus di Mosca, questo costringerà i governi occidentali a riconoscere la natura terroristica del regime di Kiev.

Dopo l’attacco di Israele al consolato iraniano a Damasco, in parallelo con il massacro deliberato della popolazione civile a Gaza, risulta ancora più evidente quali siano i veri “paesi canaglia” nel mondo.

Questo servirà a dimostrare anche chi sono i veri patrocinatori del terrorismo. Una realtà che ormai iniziano a riconoscere molti grandi paesi del sud del mondo, dall’India al Brasile, al Sud Africa, ecc., quelli che sempre più spesso prendono le distanze dalla politica di Washington e dei suoi alleati. L’ipocrisia e il doppio standard dell’occidente a guida USA ha ormai oltrepassato ogni limite.

Fonte: Agenzie

Traduzione e nota: Luciano Lago