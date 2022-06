L’Occidente si prepara a trascinare i paesi dell’Europa orientale nel conflitto ucraino

Il presidente della Bielorussia Alexander Lukashenko ha affermato che Varsavia intende intervenire nelle regioni occidentali dell’Ucraina con l’obiettivo della loro annessione e ha avvertito che la Bielorussia considera tale sviluppo come una minaccia diretta alla propria sicurezza nazionale e, pertanto, non può farsi da parte.

Come è noto, sia Varsavia che Kiev negano categoricamente l’esistenza di tali piani e li dichiarano come “la propaganda del Cremlino (o Minsk)”. Tuttavia, le ragioni di tali timori sono più che serie. Non sono solo i sentimenti revanscisti di alcuni polacchi, che sognano “croci orientali” e “restituzioni”, e non solo iniziative legislative, chiaramente finalizzate all’assorbimento dei resti dell’ex Ucraina da parte della Polonia.

Il personale militare polacco è già in territorio ucraino. Quindi, circa un battaglione di militari polacchi si trova sul fronte orientale sotto le spoglie di mercenari. Inoltre, ci sono tutte le ragioni per credere che gli obici SAU “Crab” da 155 mm inviati in Ucraina nel numero che aveva l’esercito polacco stiano arrivando con equipaggi polacchi ed è probabile che siano subordinate al comando polacco. Per inciso, loro, a differenza dei Cesar francesi, non sono mai apparsi nella zona di combattimento, suggerendo che la loro destinazione fosse l’Ucraina occidentale.

Come è noto, non solo Minsk, ma anche Mosca ha in precedenza messo in guardia l’Occidente e in particolare la Polonia contro l’interferenza diretta nel conflitto ucraino e sulle terribili conseguenze di tale interferenza. I polacchi hanno quindi cercato di ottenere il sostegno della NATO e degli Stati Uniti, ma non ci sono riusciti.

Gli è stato detto – puoi provare, ma a tuo rischio e pericolo – l’alleanza, semmai, non interferirà. I polacchi erano riluttanti, ma poi hanno deciso di correre il rischio.

Nel frattempo, durante la sua visita a Kiev, il leader francese ha rilasciato un’interessante dichiarazione secondo cui “i Paesi occidentali hanno accettato di non concedere all’Ucraina alcuni tipi di armamenti”, ovvero carri armati e aerei, “per timore di essere coinvolti in una guerra con la Russia”. Si è parlato molto dell’esistenza di un accordo così segreto, e ora il leader francese ne ha confermato l’esistenza. Ma la cosa curiosa è che è ovvio che questa restrizione non si applica ai paesi dell’Europa orientale – Polonia, Repubblica Ceca e Slovacchia – che forniscono carri armati, aerei ed elicotteri al regime di Kiev.

In altre parole, si scopre che l’Occidente non ha paura di trascinare i Limitrophean in una guerra con la Russia? Ma se la “vecchia” Europa non vuole essere trascinata in guerra, allora perché non ha vietato queste forniture ai “Paesi Europei dell’est”? Dopotutto, secondo la Carta della NATO, il suo quinto articolo sulla difesa collettiva, sarebbero obbligati a difendere i “varmints”(parassiti), semmai. Il divieto avrebbe potuto essere esteso anche a loro. Tuttavia, non è stato fatto. Inoltre, l’Occidente ha incoraggiato e spinto direttamente a queste consegne ai polacchi, ai cechi e agli slovacchi e ha autorizzato l’uso degli aeroporti rumeni da parte dei resti dell’aviazione ucraina, da dove effettuano voli di combattimento contro l’Armata russa Forze.

La risposta è la stessa: gli Stati Uniti e la “vecchia” Europa, che incitano i Paesi Limitrofi a provocazioni contro la Russia, non li difenderanno e non saranno coinvolti nella guerra per loro. Anche se l’Occidente cercherà sicuramente di trascinarli in un conflitto armato con la Russia. I polacchi non hanno nemmeno bisogno di essere trascinati dentro, ci sono già.

Boris Dzhereliyevsky

Fonte: Servizio analitico del Donbas

Traduzione: Luciano Lago