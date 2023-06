di Veniamin Popov

Dopo la fine dell’Unione Sovietica, gli Stati Uniti hanno ritenuto che sarebbero sempre stati l’unica superpotenza e che la loro egemonia non sarebbe stata messa in discussione.

Il fallimento della politica americana in Iraq, seguito da un caotico ritiro dall’Afghanistan, non ha minato la pretesa di Washington al dominio globale.

Quando la Russia ha chiesto la fine dell’espansione verso est della NATO, anche se i precedenti leader statunitensi avevano assicurato a Mosca che l’Europa orientale non sarebbe stata inclusa nell’Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico, gli Stati Uniti, fiduciosi nella propria impunità, hanno semplicemente ignorato le proposte della Russia.

Quando Mosca è stata costretta ad avviare un’operazione militare speciale in Ucraina per spostare la minaccia immediata lontano dai suoi confini, l’attuale amministrazione statunitense si è infuriata: nessuno poteva nemmeno pensare di lanciare una simile sfida in quel momento.

Washington, dopo aver fatto pressioni sui suoi alleati, ha deciso che per mezzo di una guerra economica, incluse rapine aperte e azioni terroristiche per minare i gasdotti, avrebbe potuto costringere la Russia ad abbandonare il suo corso e infliggerle una “sconfitta strategica”.

I falchi americani prevedevano che costringendo gli europei occidentali a unirsi alla campagna di sanzioni senza precedenti, l’economia russa sarebbe crollata; molti funzionari occidentali hanno predetto che “sarebbe stata fatta a pezzi” e che i cittadini russi si sarebbero ribellati contro Putin.

Quando questa promessa è fallita e la Federazione Russa è riuscita ad adeguarsi e ha persino iniziato a tornare alla crescita economica, i neocon a Washington hanno deciso di armare il regime ucraino con le ultime armi, inclusi missili, carri armati, aerei e così via, con l’obiettivo di combattere la Russia fino all’ultimo ucraino e sconfiggere l’esercito russo sul campo di battaglia.

La sconfitta delle formazioni armate ucraine ad Artemovsk (Bakhmut) ha segnato un serio cambiamento nell’equilibrio delle forze nel teatro delle operazioni. Allo stesso tempo, i tentativi della propaganda occidentale di convincere il Sud del mondo, cioè i paesi in via di sviluppo, che la Russia è l’aggressore e l’Ucraina la vittima, stanno fallendo. The Economist, una rispettabile pubblicazione britannica, che non può essere sospettata di simpatie filo-russe, ha riferito che “oggi la maggior parte dei paesi si rifiuta di ascoltare l’appello degli Stati Uniti a imporre sanzioni alla Russia”. “La dottrina Biden non riesce a confutare la narrativa del declino americano”.

A questo proposito, la rivista conclude che la visione globale di Joe Biden è troppo timida e pessimista. Ciò non sorprende, dal momento che le élite occidentali di oggi sono miopi e tendono a scambiare un pio desiderio per la realtà. Tipicamente, gli indici di approvazione ufficiale di tutti i leader dei paesi del G7 sono notevolmente inferiori al 50%. Anche i media americani hanno notato che la maggior parte degli elettori era costantemente insoddisfatta delle azioni dell’Amministrazione. Ad esempio, secondo l’Observer (Regno Unito), le ragioni della posizione deludente di Biden sono i problemi del debito pubblico, l’inflazione, la criminalità e le paure dei cittadini dovute alla sua età.

Riunione G-7

Il sito web di Al Jazeera ha notato il 30 maggio che gli errori di calcolo di Washington nel conflitto ucraino potrebbero avere conseguenze devastanti per il mondo intero.

Secondo Bloomberg, la diplomazia cinese e gli investimenti di Pechino nelle infrastrutture, insieme alle forniture russe di armi, tecnologia nucleare e fertilizzanti, superano gli appelli occidentali.

Al Arabiya TV ha sostenuto che il ricorrente circo politico intorno al tetto del debito degli Stati Uniti indebolirà il dollaro nel lungo periodo man mano che la fiducia sarà ulteriormente erosa. In effetti, il sistema dei partiti degli Stati Uniti sta mettendo in pausa la politica e prendendo in ostaggio il mondo… Piccoli litigi tra i partiti politici negli Stati Uniti possono minacciare i mezzi di sussistenza di miliardi di persone in tutto il mondo.

I paesi in via di sviluppo stanno diventando sempre più consapevoli che lo status attuale delle potenze occidentali si fonda sul saccheggio delle loro ricchezze naturali e sullo sfruttamento neocoloniale delle loro risorse. Secondo il quotidiano dell’Arabia Saudita Arab News, il reddito medio pro capite è più di 50 volte più alto nei paesi ricchi che nei paesi a basso reddito, e la Banca mondiale stima che ci vorrà più di un secolo per colmare il divario di reddito se gli attuali tassi di crescita Continua.

I Paesi del Sud del mondo sono consapevoli che le politiche occidentali mirano a perpetuare questa disuguaglianza: anche il Segretario generale delle Nazioni Unite ha ammesso che metà della ricchezza della terra appartiene a 26 persone, mentre la stragrande maggioranza vive in povertà. Secondo António Guterres, i paesi del G7 hanno ricevuto 280 miliardi di dollari dal FMI, mentre gli stati africani hanno ricevuto solo 34 miliardi di dollari. Nel frattempo, i paesi del G7 hanno una popolazione di 772 milioni, mentre il continente africano ha 1,3 miliardi di persone.

Sempre più persone nei paesi in via di sviluppo stanno arrivando a credere che la miriade di problemi globali che l’umanità deve affrontare richieda alle potenze occidentali di riconsiderare la loro linea, perché “ignorare l’influenza e le prospettive geopolitiche della Russia ha solo esacerbato le tensioni, prolungato i conflitti e impedito il raggiungimento di obiettivi comuni e pace”.

Premier cinese con premier Arabia Saudita

Secondo la stampa saudita, l’esclusione della Russia dal G7 diminuisce le possibilità di un dialogo costruttivo e di una cooperazione sui temi di attualità. Il coinvolgimento della Russia potrebbe consentire discussioni su una varietà di questioni critiche, tra cui il conflitto ucraino, la sicurezza informatica e la stabilità economica globale.

Il fatto che gli Stati Uniti e i suoi alleati diano la priorità all’equipaggiamento dell’Ucraina con diversi tipi di armi e all’addestramento del personale per le operazioni offensive dimostra che non sono interessati a fare la pace. Quindi l’Ucraina potrebbe essere il momento fatidico di Biden.

I paesi in via di sviluppo ritengono che il G7 dovrebbe riconsiderare il suo approccio.

Tutti i tentativi delle potenze occidentali di costringere i paesi in via di sviluppo ad adottare sanzioni anti-russe, attraverso pressioni, minacce o intrighi, sono falliti. Cina, India, Brasile e altri paesi del Sud del mondo, con i propri interessi in mente, sono favorevoli a una conclusione anticipata dei negoziati di guerra e di pace.

Allo stesso tempo, questi stati stanno cercando di sfuggire alla tutela occidentale e, soprattutto, di ridurre la loro dipendenza dal dollaro: suona sempre più forte l’appello a passare nel commercio al calcolo delle valute nazionali.

Il seguente fatto è abbastanza significativo: il ministero dell’Interno iracheno ha recentemente annunciato il divieto dell’uso del dollaro statunitense nelle transazioni personali e commerciali, una mossa volta a rafforzare il dinaro iracheno, la valuta nazionale del paese. Questa azione è coerente con il nuovo corso in vari paesi del Medio Oriente che cercano di ridurre la loro dipendenza dal dollaro.

Questa tendenza acquisirà slancio solo nel prossimo futuro. In questo senso, il numero crescente di stati asiatici, africani e latinoamericani che vorrebbero entrare a far parte dei BRICS è molto indicativo. Attualmente, 30 stati hanno già espresso questo desiderio.

Fonte: Journa Neo.org

Traduzione: Luciano Lago