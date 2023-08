One thought on “L’Occidente si dimostra Paranoico sul vertice dei BRICS

La paranoia dell’Occidente si dimostra in occasione del vertice dei BRICS.

di MK BHADRAKUMAR (*)

La scorsa settimana Reuters ha pubblicato un rapporto speculativo secondo cui il primo ministro indiano Narendra Modi potrebbe non partecipare di persona al vertice dei BRICS a Johannesburg e, inoltre, che l’India ha sfavorito un’espansione del raggruppamento. Nonostante la lunga storia di frodi della guerra fredda di Reuters, i creduloni media indiani si sono innamorati del pettegolezzo.

E ha creato un po’ di confusione, ma solo momentaneamente. Il Sudafrica è consapevole che con lo stato di avanzamento dei suoi legami bilaterali con gli Stati Uniti è quello che è, le eccellenti equazioni personali del presidente Cyril Rampaphosa con il presidente russo Vladimir Putin, visto il soggiorno dei BRICS sul percorso della “de-dollarizzazione” e la sua espansione su vari piani , ci sono grandi aspettative sul ruolo costruttivo di Modi per rendere l’imminente evento di Johannesburg una pietra miliare storica nella politica mondiale del 21° secolo.

Il discorso schietto del ministro degli Esteri sudafricano Naledi Pandor sul rapporto Reuters è azzeccato. Pandor ha detto: “Ho parlato con vari colleghi nel governo e fuori, e tutti sono rimasti sbalorditi da questa voce. Penso che qualcuno che sta cercando di rovinare il nostro vertice stia creando ogni sorta di storie maligne che suggeriscano che non avrà successo.

“Il primo ministro indiano non ha mai detto che non parteciperà al vertice. Sono in costante contatto con il ministro degli Esteri Jaishankar. Non l’ha mai detto. I nostri sherpa sono in contatto e non hanno mai senito tali voci. Quindi, abbiamo tutti cercato di creare questo ago in un pagliaio che ha dato inizio a questa voce.

C’è stato un tempo non troppo lontano in cui l’Occidente era solito ridicolizzare i BRICS come un’inefficace farfalla che batteva le ali nel vuoto in un ordine mondiale dominato dal G7. Ma l”’effetto farfalla” si fa sentire oggi nel rifacimento dell’ordine mondiale.

In poche parole, il flusso torrenziale di eventi nell’ultimo anno nella situazione intorno all’Ucraina ha portato in superficie la lotta esistenziale della Russia nei confronti degli Stati Uniti, che a sua volta ha innescato un cambiamento tettonico nel panorama internazionale, un aspetto trasformativo è l’ascesa del Sud del mondo e il suo ruolo sempre più importante nella politica internazionale.

Il premier indiano Modi con Putin

L’amministrazione Biden non si sarebbe aspettata che una polarizzazione per isolare Russia e Cina sarebbe finita così. Paradossalmente, il ”doppio contenimento” di Washington di Russia e Cina, sancito dalla Strategia di sicurezza nazionale dell’amministrazione Biden, ha segnato l’inizio della rottura del Sud del mondo dal controllo delle grandi potenze, riposizionando il proprio status e ruolo internazionale e cercando strategie fondamentali di fiducia in se stessi e autonomia.

L’Arabia Saudita è un esempio stellare: assumendo una traiettoria indipendente in punti caldi regionali come il Sudan o la Siria, calibrando il mercato petrolifero mondiale attraverso il formato OPEC Plus piuttosto che obbedire ai diktat di Washington e cercando l’adesione ai BRICS.

I paesi in via di sviluppo stanno guadagnando spazio di manovra nel gioco delle grandi potenze e la loro influenza politica è aumentata rapidamente. La loro indipendenza diplomatica e autonomia strategica sullo sfondo della crisi ucraina ha accelerato la loro ascesa come forza emergente nella politica globale in un periodo di tempo notevolmente breve.

Quello che spinge i 23 paesi non occidentali a chiedere formalmente l’adesione al BRICS – sebbene il gruppo non abbia nemmeno un segretariato – è perché il gruppo è percepito oggi come la principale piattaforma del Sud del mondo che sposa un ordine mondiale equo e, quindi, ha un appuntamento con il destino dell’umanità.

Sin dal suo inizio, i BRICS sono stati abbastanza accorti da non iniettare alcun “anti-occidentalismo” nella loro agenda – infatti, nessuno dei suoi membri fondatori ha una “mentalità di blocco”. Ma ciò non ha impedito all’Occidente di sentirsi minacciato. In realtà, questa percezione della minaccia emana da una morbosa paura dell’estinzione che il dominio occidentale di 4 secoli sull’ordine politico ed economico e sul sistema internazionale sta volgendo al termine.

Il neo-mercantilismo, fondamentale per arrestare il declino delle economie occidentali, viene messo in discussione frontalmente, come stiamo assistendo in tempo reale in Niger. Senza il massiccio trasferimento di risorse dall’Africa, l’Occidente ha di fronte un futuro oscuro. Il capo della politica estera dell’Unione europea Josep Borrell ha sbottato in un momento di debolezza che l’Occidente, un giardino ben curato, è minacciato dalla giungla. Le paure e gli istinti atavici impliciti nella metafora di Borrell sono semplicemente stupefacenti.

Da qui una tale frenesia di denigrare i BRICS, di indebolirne la determinazione, di offuscare la loro immagine e la loro posizione, e di impedirgli di prendere slancio. Purtroppo, la stessa vecchia mentalità coloniale del “divide et impera” è all’opera per amplificare le differenze ei disaccordi tra gli stati membri del BRICS.

La controversia sulla posizione indiana sull’espansione dei BRICS può essere vista solo in questo modo. La scorsa settimana, a seguito delle voci diffuse da Reuters, il portavoce del ministero degli Esteri indiano si è sentito in dovere di chiarire ancora una volta: ”Ripeto ancora. Abbiamo chiarito la nostra posizione in passato. Come richiesto dai leader lo scorso anno, i membri dei BRICS stanno discutendo internamente i principi guida, gli standard, i criteri e le procedure per il processo di espansione dei BRICS sulla base di piena consultazione e consenso. Come ha affermato il nostro ministro degli Esteri, ci stiamo avvicinando a questo con una mente aperta e una prospettiva positiva. Abbiamo visto alcune speculazioni infondate… che l’India abbia delle riserve contro l’espansione. Questo semplicemente non è vero. Quindi lasciatemelo dire molto chiaramente che prendiamo le distanze da quello.”

Per quanto riguarda la frottola che Modi ha pianificato di saltare il viaggio a Johannesburg, il portavoce indiano ha reagito: ”Vi esorto a non seguire i resoconti speculativi dei media. Quando saremo in grado di parlare, di annunciare visite di così alto livello, lo faremo certamente, e saprete che questa è stata la nostra pratica. Per il momento, esorto tutti voi ad essere pazienti e ad ascoltare gli annunci al momento giusto”.

Mistri degli esteri dei BRICS

Allo stesso modo, la cospirazione anglo-americana dietro il mandato di arresto della CPI contro Putin è evidente. La Russia ha aperto la strada al BRIC e il primo vertice del gruppo si è svolto a Ekaterinburg nel 2008 [che, tra l’altro, ha emesso una dichiarazione congiunta che metteva in guardia contro il dominio globale del dollaro USA come valuta di riserva standard del mondo.]

Putin ha instancabilmente condotto una campagna per la ”de-dollarizzazione” ed è oggi la voce più risonante su questo tema sulla scena internazionale. La prognosi di Putin ha ottenuto un’ampia accettazione nel Sud del mondo, come risulta evidente dall’esodo di paesi che hanno optato per le valute nazionali per saldare i pagamenti reciproci. Washington è sempre più preoccupata che un processo di “de-dollarizzazione” stia prendendo piede nel sistema finanziario internazionale a seguito dell’uso eccessivo delle sanzioni come arma e del sequestro arbitrario delle riserve in dollari di paesi con cui non va d’accordo.

È interessante notare che Bloomberg ha pubblicato un articolo sul vertice BRICS intitolato ”Questo club non è abbastanza grande sia per la Cina che per l’India”. La sua tesi è che ”le tensioni tra i rivali asiatici probabilmente impediranno al blocco BRICS di proporre una linea coerente sfida all’Occidente.” È un tentativo banale di soffermarsi sulle contraddizioni che esistono tra Cina e India per creare un cuneo e minare l’unità dei BRICS.

È vero, l’India potrebbe essere preoccupata per la Cina che domina il gruppo BRICS. Ma poi, la Cina è anche un forte esponente dell’espansione dei BRICS e della maggiore rappresentanza dei paesi in via di sviluppo. Non mostra una convergenza strategica?

Fondamentalmente, nonostante la loro disputa di confine irrisolta, India e Cina hanno una visione comune secondo cui i BRICS svolgono un ruolo essenziale sulla scena multilaterale globale. Entrambi i paesi vedono anche i BRICS come una piattaforma per migliorare il loro status e la loro influenza internazionale. Questa comunanza di interessi è ciò che preoccupa l’Occidente.

Per l’India, i BRICS sono una piattaforma strumentale favorevole per realizzare la sua aspirazione di ottenere una maggiore rappresentanza sulla scena internazionale. Pertanto, il successo dei BRICS non può che rafforzare la politica estera dell’India e, plausibilmente, può anche creare un po’ di energia e atmosfera positiva nelle sue relazioni con la Cina.

Nota: Stati Uniti e Unione Europea devono prendere atto di non essere più i soli protagonisti del mondo moderno ma dovrebbero accettare una sana competizione ad armi pari con il resto del mondo, in particolare gli Stati Uniti dovrebbero abbandonare la mentalità eccezionalista che non si concilia con il nuovo ordine mondiale che inevitabilmente sta prendendo forma.

*MK BHADRAKUMAR. Analista, diplomatico e storico indiano,

Fonte: Indianpunchline.com/

Traduzione e nota: Luciano Lago